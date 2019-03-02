02 Mart 2019 16:18

Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Emekçiler gücüne güvenmeli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan'la birlikte emekçilerle buluştu.

Kayseri bağımsız adayı Eylem Sarıoğlu: Emekçiler gücüne güvenmeli

Fotoğraf: Evrensel

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    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan'la birlikte Battalgazi Mahallesi’nde kahvehane toplantısında emekçilerle bir araya gedi. Toplantıda konuşan Sarıoğlu, “Emekçiler kendi gücüne inanmalı, umudu yükseltme zamanı” dedi. EMEP Genel Başkanı Gürkan da “Beka sorunu değil iktidar sorunu var” ifadelerini kullandı.

    "ÇÖZÜM EMEKÇİLERİN BİRLİĞİNDE"

    Toplantıda ilk sözü EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan aldı. Ülkedeki kutuplaştırıcı siyasetin giderek artırılmaya çalışıldığına değinen Gürkan, “Beka tartışmaları devam ediyor. Ülkemizin içerisinden geçtiği sürece baktığımızda aslında beka sorunu değil iktidar sorunu vardır” dedi.

    Yerel seçimlerin genel seçim havasında geçtiğini söyleyen Gürkan, “Ekonomik krizin giderek derinleştiği koşullarda, ülkemiz seçime gidiyor. Krizin etkisinin üretici köylüsünden, işçisine, ev kadınından, esnafına kadar toplumu doğrudan etkilediği açıktır. Dolayısıyla hükümetin almış olduğu hiçbir tedbir, çözüm olarak ortaya koyduğu yol-yöntem, krizin halk üzerindeki etkilerini ortadan kaldıracak bir çözüm olmamıştır” diye konuştu.

    "BEKA SORUNU DEĞİL EKTİDAR SORUNU VAR"

    Özellikle sanayi kentlerinde işten çıkarmaların olduğuna değinen Gürkan “Hükümet, patronlar eliyle işten çıkarmalara ses çıkarmıyor. Yüzlerce işçiyi aynı anda işten çıkaracağı zaman tepkinin olacağını biliyorlar. Bu nedenle de üçerli-beşerli işten çıkarmalara devam ediyorlar. Neredeyse işçileri vatan hainliğiyle suçluyorlar. Hayat pahalılığına karşı hükümet işçilerden emekçilerden ‘beka sorunu’ diyerek tekrar destek almaya çalışıyor. Beka sorunu değil iktidar sorunu vardır. Hükümetin yaşanan sorunlara ilişkin ne bir önerisi vardır, ne de bir çözümü… Çözüm emekçilerin birlik olmasında“ ifadelerini kullandı.

    "BAŞKANIN MAAŞI KALİFİYE İŞÇİNİN MAAŞINI GEÇMEMELİ"

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan da halkın, sermayenin ittifakları arasında bir seçim yapmak zorunda olmadığını vurguladı. Sarıoğlu, “Emekçilerden yana bir görüşümüz var. Bu ülkeyi bu şehri nasıl yönetmek istediğimize dair bir fikrimiz var. Elbette ittifakların projelerine karşı bizim de projelerimiz var. Halkçı bir belediyecilik anlayışımız var. Biz diyoruz ki belediyelerin çalışmalarını halk ile karar alalım, halk ile uygulayalım. Belediyenin bütçesi emekçilerin ihtiyaçlarına ayrılsın, bir avuç zengine ayrılmasın… Başkan dahil görevini doğru yapmayan kişiler seçimler beklenmeden görevden alınsın, başkanın maaşı bir kalifiye işçinin maaşını geçmesin” dedi.

    “MESELE BİRLEŞEN EMEKÇİLERİN YAPAMAYACAĞI ŞEY OLMADIĞINI GÖSTERMEK"

    Fotoğraf: Evrensel

    “Doğru söz söylüyorsunuz ama bağımsız olarak kazanmak mümkün değil” diyen bir vatandaşa yanıt veren Sarıoğlu, “Emekçilerin kazanmak algısı, sadece bir seçimde birinci olmak olmamalıdır. İttifakların sermaye gücüne karşı, emekçilerin ittifakının da biriktirdiği şeyler var. Battalgazi Mahallesi'nde baz istasyonu kurulmasına karşı birlikte mücadele ettik. Yol çalışmaları yapılmadığı için kazalar olmasın diye birlikte eylemler yaptık. Her gün yeni şeyler biriktiriyoruz. Mesele emekçileri iki seçenek arasında bırakmamak, mesele emekçilerin birlik olduğunda yapamayacağı bir şeyin olmadığını göstermektir” diye konuştu.

    "OY VERİP KENARA ÇEKİLMEK YETMEZ, BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"

    Başkaca mahallelerden, köylerden sosyal medya hesaplarına “Oy kullanmayacaktık, gelin burada da çalışma yürütelim” mesajlarının geldiğini söyleyen Sarıoğlu, “Biz seçimi en başından kazandık. Emekçilerin ittifakını ortaya koymak, kadınların gerçek taleplerini ortaya koymak, gençlerin gelecek kaygısı ile her gün boğuştuğunu dillendirmek, gündem ederek kazandığımızı düşünüyoruz. Elbette bizlere yıllardır, ‘bize oy verin, biz yönetelim’ diyorlar. Biz farklıyız. Biz diyoruz ki, ‘bize oy verin ama oy verip kenara çekilmek yetmez, bir de birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

    SARIOĞLU, EV TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

    Kahvehane toplantısının ardın ev toplantısına geçen Sarıoğlu, emekçilerin yaşadığı mahalledeki sorunlarını ve taleplerini dinledi. Fabrika işçilerinin ve çalışan kadınların katıldığı toplantıda Sarıoğlu, halkçı belediyecilik anlayışını anlattı. Emekçi semtlerinde sosyal yaşama katılımının olmadığına değinen Sarıoğlu şu maddeleri sıraladı:

    • Mahallelerde uyuşturucu kullanım oranı almış başını gidiyor. Gençliğimiz sosyal alanda birlikte yapacağımız faaliyetlerle yaşamın her alanında özgürce hareket edebilecek. Uyuşturucu kullanımını el ele vererek çözeceğiz.
    • Kadınların sosyal yaşama katılımı önceliklerimiz arasında olacak, emekçi semtlerine kreşler, sığınma evleri açılacak. Kadınlarla yönettiğimiz bir belediye olacağız.
    • Ev kadınlarının istihdama katılımı için adımlar atılacak. Şiddet ve tacize karşı koruyucu önlemler alınacak, güvenli semtler inşa edeceğiz.
    • Hiçbir zaman rantçı bir anlayış güdülmeyecek, halk için bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz. Başkan dahil belediye görevlileri kalifiye bir işçinin maaşından fazlasını almayacak.
    • En önemlisi de, her mahallenin sorunlarını en iyi o mahallede yaşayanlar bilir diyerek her mahallede kurulacak “halk meclis”lerinin gündemleri doğrultusunda adımlar atacağız.

    (Kayseri/EVRENSEL)

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