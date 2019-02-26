Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu, emekçi semtlerinde çalışmayı sürdürüyor

Kayseri’de emek ve demokrasi güçlerinin desteğini alarak adaylığını açıklayan Avukat Eylem Sarıoğlu Aslandoğan çalışmalarını sürdürüyor. Öncelikli olarak hizmetlerden yoksun bırakılan emekçiler arasında çalışmalarını sürdüren Aslandoğan, emekçi mahallelerde kadınlarla ve sanayideki işçilerle buluşuyor. Kent meydanında da çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Aslandoğan, “Ama öncelikle belediye hizmetlerinden faydalanamayan işçi ve emekçiler ile kadın ve gençlerle buluşmalar düzenliyoruz” dedi.

İşçilerin yoğun yaşadığı Eskişehir bağları mahallesinde onlarca emekçiyle buluşup ev toplantıları düzenlediklerini aktaran Aslandoğan, “Özellikle işçilerin ve kadınların ilgisinin olduğunu ve belediyeyi onlarla yönetmek istediğimizi söyleyince şaşırdıklarını görüyoruz”. “Çünkü bu güne kadar tüm kaynakların bir avuç para babasının, rantçının çıkarına kullanıldığını söylüyor emekçiler. Kadınlar çalışmak istese de kreş ve bakım evleri olmadığını varsa bile paralı olduğunu aktarıyorlar. Ama birlikte yöneteceğimiz belediyenin kreş, bakım evi gibi hizmetlerinin yerinde ve ücretsiz olacağını duyunca emekçiler şaşırıyor. İnanamıyorlar. Ama bunu başaracağız” dedi.

OSB İŞÇİLERİ İLE BULUŞTU

Organize Sanayi Bölgesinde işçi çıkışlarında işçilerle buluştuklarını kaydeden Aslandoğan, “Özellikle dava süreçlerinde bizleri yanlarında görenler; şimdi fabrika önünde kendi tanıtımını yapan, anlatan bir adayı görünce hem şaşırıyorlar hem de destekleyeceklerini söylüyorlar. Olumsuz yaklaşan da yok mu elbette oluyor. Bizler de bu güne kadarki adayların belediyeleri işçilerin çıkarları için değil onların sadece vergilerini alacak işletmeler gibi yönettiklerini, bundan sonra tam tersinin olacağını tüm işçilerin barınma, ulaşım vb hizmetleri ücretsiz alacağını söylüyoruz. Sendikalaşmayı teşvik edeceğimizi ve sendikalarını özgürce belirleme hakkına sahip olacaklarını ve bunu da oluşturacağımız halk meclislerine temsilci göndererek işçilerle yapacağımızı anlatıyoruz” diye konuştu.

Tepkilerin ve geri dönüşlerin olumlu olduğunu anlatan Aslandoğan önümüzdeki günlerde işçi, kadın, gençlerle buluşmalarına devam edeceklerini ifade ederek “Beraber yönetmek için tüm Kayseri halkının desteğini istiyoruz” dedi. (Kayseri/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

Fotoğraf: Evrensel

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