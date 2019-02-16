Eylem Sarıoğlu: Kayseri’yi emekçilerle birlikte yöneteceğiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na bağımsız aday Av. Eylem Sarıoğlu Aslandoğan yerel seçimler için başvurusunu yaptı. Kayseri Kadın Dayanışma Derneği’nin kurucu başkanlığında bulunan, emek ve demokrasi güçlerinin hak savunuculuğu, kadına yönelik şiddet, taciz ve tecavüzleri karşısında mücadele eden kimliğiyle tanınan bağımsız kadın aday Av. Eylem Sarıoğlu, “İşçilerin, emekçilerin, kadınların, gençlerin adayıyım, birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

"SEÇENEKSİZ DEĞİLİZ"

Kayseri’de Cumhur ittifakı ile Millet ittifakına karşı, üçüncü bir seçenek olmak için yola çıktıklarını söyleyen Sarıoğlu, emeğin, kadınların ve gençlerin, tüm demokrasi güçlerinin adayı olabilmek için yola çıktıklarını anlattı. Kayseri’de sendikalar, emekten yana oluşumları, yöre derneği ve bazı kurumlar ile yapılan görüşmelerin ardından aday olma kararı aldıklarını anlatan Sarıoğlu, “Nasıl bir yerel yönetim”, “nasıl bir belediyecilik” üzerine çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Eylem Sarıoğlu, “Uzun süredir ekonomideki sıkışıklık, emekçilerin alım gücünün düşüşü ile bağlantılı olarak çalışmalarımız sürecek. Kuşkusuz, ülkemizdeki ve ilimizdeki belediyecilik görünürde yapılıyor, gerçekte ise emekçilerin talepleri göz ardı ediliyor. Bu durumu emekçiler de biliyor. Özellikle rantçı, kendi çevresini düşünen, emekçilerin istediğini değil de, bir avuç patronun istediği alana hizmet eden bir belediyecilik yapılıyor. İlimizi, emekçilerle birlikte nasıl yöneteceğimizi tartışıp, konuşacağız” dedi.

EN GENİŞ BİRLİKTELİK

En geniş demokratik birleşmenin emekçilerle, halkla olacağını söyleyen Sarıoğlu şöyle devam etti: “Öyle ki yaptığı usulsüzlükler ispatlanan başkanın ve yöneticilerinin; oluşan kent meclisleri tarafından görevden geri çağrılmasına kadar genişleyen bir demokrasi bilinci için çabalayacağız.

‘Ben yaptım oldu değil, biz el ele verir ve yaparsak mutlu oluruz’ diyen bir anlayışı hakim kılmak için aday olduk. Her mahalleden, sendikalardan, inanç kurumlarından, odalardan, hekim örgütlerinden, sağlık ve eğitim camiasından, kadınlardan ve gençlerden en geniş temsiliyetin olacağı bir halk meclisi ama gerçek anlamda işleyecek bir meclis ilk işimiz olacak. Halk mutlu olmak için çalışacak, köle olmak için değil. Bu çalışmalarımızı sizlerle de paylaşacağız.” (Kayseri/EVRENSEL)

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