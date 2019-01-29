Lale Karabıyık: Kadınlar anne olunca iş hayatında cezalandırılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından iki yılda bir hazırlanan ve 2018 yılının son günlerinde yayınlanan Küresel Ücret Raporu’ndaki çarpıcı verileri gündeme getirdi.

Raporda yer alan “Anne olmanın en ağır bedelini çalışan Türk anneleri ödüyor” bulgusuna dikkat çeken Karabıyık, “Cinsiyetler arası ücret farklılıkları artmaya, kadınlar ise daha az kazanmaya devam ediyor. 70 ülke ve ücretli çalışanların yüzde 80’ini kapsayan araştırmada, küresel düzeyde cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği yüzde 18,8; Türkiye’de ise bu oran yüzde 12 seviyesinde gerçekleşiyor; bu konu, tüm ülkelerin mücadele etmesi gereken öncelikli konulardan biri olarak çözüm bekliyor” dedi.

TÜRKİYE’DE ANNELER YÜZDE 30 DAHA AZ ÜCRETLE ÇALIŞIYOR!

Açıklamasında; anne olan ve olmayan kadınlar arasındaki ücret farklılıklarına yer veren CHP’li Karabıyık, “Anneler, doğum sonrası çalışma hayatının kesintiye uğraması, daha düşük gelir sağlamasına rağmen düşük saatlerle çalışma imkânı sunan, esnek işlerin tercih edilmesi ve işe alma ve yükselmede karşılaştıkları sorunlar nedeniyle anne olmayan kadınlara göre daha az kazanıyor. Türkiye, yüzde 29,6 ile annelik ücret farkının en yüksek olduğu ülke; yani anne olmanın bedelini en ağır, anne olmayan bir kadına göre yüzde 30 daha az ücret alarak, çalışan Türk anneleri ödüyor” sözleriyle konunun önemini gözler önüne serdi.

Rapordaki kadınların işgücüne katılma oranlarının genellikle ilk kez anne oldukları 25-35 yaş yaşlarında daha da azaldığı tespitini de hatırlatan Karabıyık, “Ne yazık ki, anne olduktan sonra işgücü piyasasından çıkan kadınlar çoğu zaman çalışma hayatına geri dönmüyor. Çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, kadınların doğum sonrasında çalışma hayatına dönmesini için yapılan desteklerin artırılması ve bu konuda annelerin ihtiyaçları tespit edilerek çözüme ulaştırılması, anne olduktan sonra istihdamdan uzaklaşmak zorunda kalan kadınların sorunlarını ortadan kaldırabilir. Bu noktada doğru politikalarının üretilmesi için sorunun kaynağı doğru tespit edilmelidir” sözleriyle açıklamasını tamamladı. (HABER MERKEZİ)