Antalya’da ‘doğal’ değil, ‘keyfi yönetim’ afeti yaşandı

Mahir DOĞAN

Antalya

Antalya kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde yaşanan hortum ve fırtına kentte büyük hasara neden oldu. Kenti savaş alanına çeviren fırtınanın sebepleri ve sonuçları tartışılmaya devam ediyor.

Antalya ve ilçelerinde yaşamı adeta felç eden, can kayıplarına ve büyük hasarlara yol açan fırtına ve hortuma ilişkin açıklama yapan Antalya Kent İzleme Platformu Dönem Sözcüsü Av. Mustafa Şahin, Antalya’da geçmişte yaşanan iklim değişikliklerinin daha çok doğa olaylarına bağlı olduğunu belirterek “Ancak son zamanlarda yaşanan iklim değişiklikleri daha çok insan faaliyetleri kaynaklı olduğu su götürmez bir gerçektir” dedi. Şahin, Antalya’da son günlerde yaşanan şiddetli yağış, sel, fırtına, hortum gibi doğa olaylarının daha fazla kar elde etmeye güdümlü sermaye faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kadar, kentsel düzenlemedeki çarpıklıklar, öngörüsüzlükler, tedbirsiz ve yetersiz yaklaşımlarla yakından ilgili olduğunu söyledi.

Yaşanan felaketlerin, Antalya kentinin yerleşim, yönetim ve kentsel düzenleme anlayışının çöküşü olduğuna vurgu yapan Şahin “Kentin bütün dinamiklerinin kendilerini ifade edebileceği yeni bir planlamaya ve yönetim anlayışına ihtiyaç bulunmaktadır. Yapılaşmaya açılan dere yataklarının, gölet haline dönüştürülen, işlevi dışında rant amaçlı kullanılmak istenen Boğaçayı ile beraber Kemer’de, Aksu’da yaşanan taşkınların, sel felaketlerinin, Kumluca ve Finike’de tarumar edilen doğal yapı mutlaka incelemeye alınmalı. Ekolojik sistemi bozan müdahalelere derhal son verilmesinin kaçınılmazlığı bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

Konyaaltı sahili yenileme projesinin doğal yapıya aykırı ve her türlü riske açık olduğuna işaret eden Şahin “Bu alanın ticarileştirilmesi uğruna gerçekleştirilen yapılaşmalar nedeniyle yaşanan zararların tek sorumlusu bu uygulamanın sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi olmuştur. O nedenle yaşanan can kayıplarının ve maddi zararların nedeni doğal afet değil, ‘keyfi yönetim afetidi r’ Sorumluluğu da siyasi iradeye aittir” diye konuştu. (Antalya/EVRENSEL)

BUSE 5 GÜNDÜR ARANIYOR

Kemer’de 24 Ocak günü hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar hala bulunamadı. 5 gündür bulunanmayan Kader Buse Acar için dalgıçlar, denizden de arama çalışması başlattı. Bir ekip ise Ağva Deresi'nde çalışmaları sürdürüyor. Aramalarda Cuma günü, Kader Buse Acar'ın çantası ve ayakkabısının sol teki bulundu. (DHA)