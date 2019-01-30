Anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklif kabul edildi

İngiltere parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İşçi Partisi Milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif için oylama yapıldı. 310'a karşı 318 oyla teklif kabul edildi.

Teklif ile bugün parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder'' ifadesi ilave ediliyor.

Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı. Normal sürecin işlemesi durumunda ülke 29 Mart'ta anlaşmayla veya anlaşmasız olarak AB’den ayrılmış olacak.

Öte yandan Parlamento, Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" yerine "alternatif bir düzenleme" getirilmesini içeren teklifi de kabul etti.

Muhafazakar Parti Milletvekili Graham Brady'nin verdiği ve May'in Brexit anlaşmasındaki tedbir maddesinin yerine ''alternatif bir mekanizma'' getirilmesini öngören teklif 301'e karşı 317 oyla kabul edildi.

Parlamento bugün oyladığı diğer 6 teklifin 5'ini reddetti.

Başbakanlık, Theresa May'in ''en kısa zamanda'' değiştirilmiş bir anlaşmayı parlamentoya sunacağını, bunun da reddedilmesi durumunda ertesi gün yine hakkında değişiklik teklifleri verilebilecek bir önerge vereceğini açıkladı.

May, 13 Şubat'a kadar AB ile yeni bir anlaşmaya varamaması durumunda 14 Şubat'ta parlamentoya değişiklik tekliflerine açık bir önerge sunacağını bildirdi.

Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

AB Konseyi, İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması ile ilgili açıklama yaptı. "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, mevcut Brexit anlaşmasının tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde (Med7) yaptığı konuşmada mevcut Brexit anlaşmasının en iyi anlaşma olduğunu ve tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

Fotoğraf: DHA

İNGİLTERE'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YENİ BREXIT REFERANDUMU İSTİYOR

İngiltere'de üniversite öğrencileri arasında yapılan ankete göre öğrencilerin yüzde 69'u yeni referandum istiyor.

YouthSight araştırma şirketinin bin üniversite öğrencisi arasında yaptığı ankete göre, Brexit konusunda yeni bir referandum isteyenlerin oranı yüzde 69'a yükseldi. Aynı kuruluşun geçen yıl yaptığı ankette bu oran yüzde 62 düzeyindeydi. (HABER MERKEZİ)

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