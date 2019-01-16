Brexit oylaması sonrası AB’de kaos endişesi

İngiltere Hükümeti ile Avrupa Birliği (AB) arasında sağlanan anlaşmanın İngiltere Parlamentosu tarafından reddedilmesi, AB sermayesini ve siyasi temsilcilerini endişelendiriyor.

AB genelinde ‘kaos’ uyarıları art arda geldi. AB yetkilileri, ülke temsilcileri ve basın, anlaşma olmadan İngiltere’nin AB’den ayrılmasının her iki taraf açısından da büyük sorunlara yol açacağını ileri sürdü. AB cephesinden yapılan açıklamalarda İngiltere’nin anlaşmaya uyması çağrısı yapıldı.

AB: İNGİLTERE KIRMIZI ÇİZGİLERİNİ DEĞİŞTİRMELİ

Euronews'te yer alan habere göre Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürüten Michel Barnier Strasbourg'da Avrupa milletvekillerine seslenerek mevcut Brexit anlaşmasını savundu ve anlaşma için çok şey yaptıklarını belirterek yeteri kadar esnek davrandıklarını ileri sürdü.

Barnier, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden anlaşmasız bir şekilde ayrılma olasılığının her zamankinden çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği'ni büyük ölçüde sarsabilecek bu durum karşısında hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

Barnier, çözüm önerisi olarak ticari ilişkilerin sıkılaştırılması amacıyla İngiltere'nin Avrupa Birliği kurallarına uygun hareket etmesini önerdi. Barnier "Eğer İngiltere ticari anlamda geleceğe yönelik kırmızı çizgilerini değiştirirse Brüksel bu talebe hemen olumlu cevap verecektir" ifadelerine yer verdi.

ART ARDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ise anlaşma olmadan gerçekleşecek bir ayrılığın etkilerinin sarsıcı olacağını dile getirdi.

Benzer bir açıklamayı AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da yaptı. Tusk, hiç kimsenin anlaşmasız bir ayrılıktan yana olmadığını söylerken, AB’nin 27 ülkesinin anlaşmayı olduğu gibi savunmaya devam ettiğini ve onaylama sürecinin olduğu gibi süreceğini ifade etti.

MERKEL: İNGİLTERE BAŞBAKANI'NIN NE ÖNERECEĞİNİ BEKLİYORUZ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere’nin AB’den ayrılmasından oluşacak zararı azaltmak istediklerini söyleyerek "Bundan dolayı elbette düzenli bir çözüm bulmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ancak düzenli olmayan bir çözüm için de hazırlıklıyız. Bu nedenle Federal Meclis’te yarın İngiltere’nin ayrılmasına ilişkin bir anlaşma olmadığında geçerli olacak yasaları görüşeceğiz. Müzakere etmek için hala vaktimiz var ancak biz İngiltere Başbakanı’nın ne önereceğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkel, İngiltere Parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinden dolayı üzüldüğünü de söyledi.

MAAS: ACİL ÇÖZÜM GEREKİYOR

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yaptığı açıklamada, İngiltere’nin acil bir çözüm önerisi ortaya koymasını istedi. İngiltere ile AB arasında yeni bir anlaşma müzakeresine eleştirel yaklaştığını ifade eden Maas, “Sağlamış olduğumuz bir uzlaşma var” diyerek, İngiltere parlamentosunun reddettiği anlaşmada ısrar etti. Maas, May’ın başbakanlıktan ayrılması durumunda sürecin daha karmaşık bir hale geleceğini iddia etti.

Almanya Sol Parti Meclis Grubu ise Başbakan Merkel’e İngiltere’deki karar nedeniyle hükümet açıklaması yapmasını talep etti. Grup Eş Başkanı Dietmar Bartsch, tarafları anlaşmaya çağırdı.

MACRON: BAŞTA İNGİLİZLER OLMAK ÜZERE HEPSİ KAYBEDECEK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İngiltere’nin anlaşmasız ayrılık konusunda net tutum belirlemesini istedi, “Ancak bu hepimizi korkutuyor. Başta İngilizler olmak üzere hepsi kaybedecek” dedi.

Macron, İngiltere'nin AB'den anlaşma ile ilgili yeni taleplerde bulunması durumuna karşı ise anlaşmanın tekrar müzakereye açılamayacağını söyledi.

Üçüncü bir ihtimal olarak İngiltere'nin anlaşma ile ilgili AB'den ek süre istemesi olacağını belirten Macron, "Belki başka bir şey bulmak için Avrupa Parlamentosu seçimlerine girecekler. Bu çok belirsizlik ve endişe yaratıyor" dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise sonucu, “Hollanda ve AB var olan anlaşmanın arkasında. Ancak bütün senaryolara da hazırlanıyoruz. Şimdi söz sırası İngiltere’de” dedi.

OYLAMA SONUCU MANŞETLERDE

Oylama başta İngiltere olmak üzere Avrupa basınında geniş yankı yarattı. İngiliz basını “Tarihi aşağılanma”, “Tam bir aşağılanma”, “May'in Brexit anlaşması parlamentoda ezildi”, “May tarihi bir yenilgi aldı” şeklinde başlıklar attı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre Times, İngiliz siyasi tarihinde şimdiye dek parlamentodaki en büyük yenilgiyi alan başbakan olan May’in, AB’den çıkışı ertelemek için giderek artan bir baskı altına girdiğini yazdı.

Daily Telegraph ise kabinedeki Brexit yanlılarının Corbyn’e verilecek herhangi bir tavize karşı çıktıklarını ve bunun sadece “sözde Brexit” anlamına geleceğini söylediklerini yazdı. Guardian başyazısında “May'in Brexit anlaşması parlamentodan sağ çıkamadı. Peki ne çıkacak?” diye sordu.

Muhafazakar Telegraph gazetesi ise May’ın referandum sonucuna göre AB’den ayrılması gerektiğini bir türlü anlamadığını yazdı. Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Zeitung ise “Brexit anlaşması çöktü” manşetiyle çıktı. Muhafazakar Frankfurter Allgemeine Zeitung, “İngiltere meclisi açık farkla Brexit anlaşmasını reddetti” manşetini atarken Der Spiegel dergisi, “Daha umut var” değerlendirmesine bulundu. (DIŞ HABERLER)

İngiltere'de Brexit anlaşması reddedildi: Bundan sonra ne olacak?