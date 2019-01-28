28 Ocak 2019 09:10

2023 Eğitim Vizyonu: Hedef dini ve piyasacı bir eğitim

Eğitim Sen Ankara 1, 3 ve 4 No’lu Şube Başkanları, Milli Eğitim Bakanlığının '2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni değerlendirdi.

2023 Eğitim Vizyonu: Hedef dini ve piyasacı bir eğitim

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Sultan Saygılı
    Fevzi Yılmaz
    Gülhan Şimşek
    Eğitim Sen Ankara 1, 3 ve 4 No’lu Şube Başkanları

    Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), 140 sayfalık 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi, kullanılan kavramlardan, hazırlanışına kadar öğretmenlerin ve sendikaların etkin ve demokratik katılımının sağlanmadığı çalıştayların yapılması, belgenin birçok yerinde geçen “katılım” ifadesinin bir sözden öteye geçemediğini gösteriyor. Laiklik, insan hakları, özgürlük, eşitlik, ana dilinde eğitim, karma eğitim, parasız eğitim kavramları kendine hiç yer bulamazken, piyasayı ve paralı eğitimi hedefleyen “sektör kavramı” 20 kere yer bulmuştur.

    Bakanlığın PISA üzerine değerlendirmesi bir yandan suçunu örtbas etmeye çalışan çocuk izlenimi verirken diğer yandan da 4+4+4’ün eğitim sistemimizde yarattığı tahribatı sürdürme inadını ortaya koymaktadır. “Ne var ki 21. yüzyıl becerilerini ölçme iddiasındaki PISA gibi uluslararası çalışmalar dahi sadece eleştirel düşünce, akıl yürütme gibi bilişsel içeriklere yönelmekte, kısacası tek kanatla uçmaya yeltenmektedirler.” (MEB Vizyon Belgesi 2023, s.17). Diğer kanat ise “Milli, manevi, ahlaki … değerlerimiz” diyerek dinsel eğitimi işaret etmektedir (MEB Vizyon Belgesi 2023, s.16). PISA 2015’in sonuçlarına göre Türkiye’nin 2003’ten beri yükselen puanları düşerek 12 yıl önceki sonuçların bile altına gerilemesinin üstünü bu şekilde örteceğini sanan MEB’in eğitimdeki sorunları gidermek gibi bir derdinin olmadığı açıkça görülmektedir.

    Vizyon belgesi metninin 25. sayfasında “tasarım-beceri atölyeleri ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ortak bir amaç doğrultusunda tasarlanmış, çocuğun özellikle elini kullanmasını önemseyen, mesleklerle ilişkilendirilmiş işlikler olacaktır” denilmektedir. Oysaki 2019 yılında tüm okulların tekli olması hedefinde ilerleme çabasındaki MEB, yeni ortaöğretime geçiş sisteminin yarattığı kaosla beraber okullarda bulunan laboratuvarları, işlikleri kapatmış hepsini sınıfa dönüştürmüştür.

    OKULLARIN FİNANSMANI BAŞLIĞI: DÖNER SERMAYE

    Mesleki ve teknik eğitimin temel amacı, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. Ancak hükümetin mesleki eğitime ilgisi, tamamen piyasanın ya da patronların ‘teknik eleman’ ya da ‘ara eleman’ ihtiyacının karşılanması ile sınırlı olmuştur. Vizyon belgesinde mesleki eğitimin 9. Sınıfta başlanacağı, 11. sınıfta haftada 3 gün ve 12. sınıfta tamamıyla işletmelerde mesleki eğitim göreceği belirtilmektedir. Bu da önümüzdeki dönem çocukların orta öğretim süresi içinde 2 yıl ucuz iş gücü olarak kullanılacağı anlamına geliyor. Okulların finansmanı başlığı altındaki açıklamada belirtildiği üzere döner sermaye gelirlerini artırarak, üretimde artış sağlayarak, meslek liselerinin donanım ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması için öğrencinin emeğine göz diken ve devletin mesleki eğitimdeki sorumluluğunu ortadan kaldıran yaklaşım vizyon belgesine yapılan eklemeler de aynı anlayışın ürünüdür.

    Yine sınava dayalı sistemin terk edileceği belgede yalanlanmaktadır. Özel önlemlerle merkezi yerleştirme sınavlarında yüksek puan alan öğrencilerin bir mesleği seçmesinin sağlanacağı ifade edilmektedir. Esasında MEB’in mevcut sistem dışında bir vizyonu olmadığının açıkça ilanıdır bu.

    GÜVENCESİZLEŞTİRME VE KADROLAŞMAYA DEVAM

    MEB, öğretmen açıklarını kadrolu, güvenceli istihdam ile kapatmak yerine sözleşmeli ve ücretli öğretmen istihdamını yaygınlaştırarak eğitimde güvencesiz istihdamın kapılarını ardına kadar açmayı hedeflemektedir. Güvencesiz çalışma kadın çalışanların çalışma koşullarını daha da olumsuz etkilemekte, sözleşmeli, ücretli çalışan kadınlar mobbinge daha fazla maruz kalmakta, mazerete dayalı tayin hakkı, doğum ve süt izni hakkı konusunda da ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. Öğretmen atamalarında mülakat sınavı öğretmen istihdamını açık bir şekilde ‘Politik güvencesizleştirmeye’ dönüştürmüş, iktidara eleştirel ve muhalif yaklaşan çok sayıda öğretmen adayının ‘fiilen’ elendiği bir sistem getirilmiştir.

    Vizyon belgesinde “Okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında, adayların uygulama becerilerinin geliştirilmesine önem veren, nitelikli uzman personel yetiştirilmesi hususunda Yükseköğretim Kurulu ile iş birliği yapılacaktır” denilmektedir.  Oysa geçtiğimiz dönemde ‘Rehberlik ve Psikolojik Danışma’ Yönetmeliği’nde değişikliğe gidilmiş ve ‘psikolojik danışma’ kısmı çıkartılmıştı. Vizyon belgesinde yer alan “Kariyer Rehberliği”nin yürütücüleri ise tanımlanmamıştır.

    DİNİ, RUHANİ, ÖZELLEŞTİRMECİ REFORM DİZGESİ

    İlkokul ve ortaokullar gelişimsel açıdan yeniden yapılandırılacak mı? Bu başlık altına eğitimciler ve eğitim bilimciler tarafından bilindik olan bir ilke, düzenleyici bir madde olarak eklenmiş. “Ortaokul, çocuğun somuttan soyuta geçtiği bir kademe olarak kavramsal öğrenmenin genişletileceği bir dönem olacaktır” denmiş. Buna göre tüm sübyan mekteplerinin kapatılması gerekiyor. Aynı şekilde okul öncesi ve ilkokulda din eğitimi kesinlikle verilmemelidir. Kur’an kurslarına başlama yaşı da buna göre yeniden düzenlenmelidir. Tabii MEB’in şimdiye kadar ki uygulaması hiç de bu yönlü görülmemektedir.

    Aynı başlık altında “Yardımcı kaynak ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldıracak düzenlemeler yapılacaktır” denilmektedir. Halihazırda MEB bünyesindeki okullarda, yardımcı kaynak kullanmak yasaktır. Ancak bu madde bir çelişkiyi ve kabulü belirtmekle beraber bir çözüm önerisi de getirmemektedir.

    2023 Eğitim Vizyonu’na bütüncül olarak bakıldığında, mevcut sistemin dışında yeni bir sistem önermemektedir. Mevcut sistemin üzerine oturan yaldızlı sözcüklerle donatılmış bir dini, ruhani, muhafazakar, özelleştirmeci reform dizgesi önerilmiştir. Belgenin eğitim sistemine getirdiği en “esaslı” yenilik, eğitimi dinselleştirme uygulamalarının Gazalici bir zemine kavuşturulması planlamasıdır. Bilimsel, eleştirel eğitimi eksik ve tek kanatlı bulunurken hedef olarak “spiritual”, “mana”, “kalp” eğitimini yani Gazalici anlayışa dayalı bir eğitim anlayışı konuluyor.

    Öğretmenlik Meslek Kanunu, mesleğin asıl özneleri olan öğretmenlerin ve sendikalarının görüş, öneri ve taleplerinin dikkate alınarak, öğretmenlerin yetiştirilmesi, iş güvencesi, mesleğe alınması, ücretler, emeklilik, öğretmenlik mesleğinin temel sorunlarını dikkate alan bir içerikte hazırlanmalıdır.

    AKP'nin 2023 eğitim vizyonundan çocuk emeği sömürüsü çıktı

    AKP'nin 2023 eğitim vizyonundan çocuk emeği sömürüsü çıktı

    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
    SONRAKİ HABER

    Trump'tan Kuzey Makedonya için NATO adımı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ağır seçim yenilgisinin AKP’yi derinden sarsacağı bir dönem

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Zulme ve yoksulluğa karşı sözümüzü söylemek için

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Türkiye yol ağzında...

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Emeğe kontenjan konur mu?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler
    Venezuela'daki darbe girişimine tepkiler

    Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun darbe girişiminin ardından pek çok ülkeden açıklama geldi.

    GÜNCELLENDİ
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi
    Venezuela'da ABD destekli Guaido'dan darbe girişimi

    ABD destekli Juan Guaido darbe çağrısı yaptı. Venezuela hükümeti ise küçük bir grubun darbe girişiminin bastırılmaya çalışıldığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, İstanbul seçimine dair olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek
    YSK, İstanbul seçimine dair olağanüstü itirazları pazartesi görüşecek

    Yüksek Seçim Kurulu, AKP ve MHP’nin İstanbul seçimiyle ilgili olağanüstü itirazlarını pazartesi günü görüşecek.

    TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım
    TGS: Gün birlik olma günü, 1 Mayıs'ta TGS flaması altında buluşalım

    Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi, gazetecilere 1 Mayıs’ta TGS flaması altında buluşma çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı
    İzmir’de yerel 1 Mayıs kutlamaları başladı

    İzmir’de 1 Mayıs öncesinde iş yerlerinde yerel kutlamalar yapıldı. 

    1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı
    1 Mayıs Tertip Komitesi İstanbul programını açıkladı

    1 Mayıs Tertip Komitesi, yarın Bakırköy pazar alanında yapılacak mitingin programını açıkladı: 3 koldan yürüyüş yapılacak.

    CHP'nin Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin önergesi reddedildi
    CHP'nin Kılıçdaroğlu'ya yönelik saldırıya ilişkin önergesi reddedildi

    CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ya yönelik linç girişimiyle ilgili verdiği Meclis araştırma önergesi reddedildi.

    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê
    Bölgede barış ve insanca yaşam için alanlara: Bijî Yekê Gulanê

    Bölge illerinde işçi ve emekçilerin 1 Mayıs’a hangi talepler ile katılacağını 1 Mayıs tertip komitesi üyeleriyle konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    8 saat çalışma, 8 saat dinlenme, 8 saat canımız ne isterse!
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    Sunder Erdoğan: Kalıcı mizah asla olmadı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    'Misafir'in yönetmeni Andaç Haznedaroğlu: Amacım ön yargıyı kırmaktı
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    Süper Lig'de 30. hafta: Galatasaray liderlik fırsatını elinden kaçırdı
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    TYS VE PEN'den 1 Mayıs çağrısı: Alanlarda olduk, oluyoruz, olacağız
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Duasıyla arasına devlet girenlerin hikayesi: Devran!
    Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş
    Şaban Vatan'ı, AKP'li Nurettin Canikli şikayet etmiş

    Şaban Vatan'ı eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin şikayet ettiği ortaya çıktı.

    GÜNCELLENDİ
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı
    EMEP’ten kundura ve saya işçilerine 1 Mayıs çağrısı

    Emek Partisi Güngören İlçe Örgütü, kundura atölyelerinin bulunduğu bölgede basın açıklaması yaparak işçileri 1 mayıs’a çağırdı.

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam
    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu’nun tutukluluğuna devam

    Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile ilgili tutukluluk incelemesi yapan mahkeme her iki ismin de tutukluluk halinin devamına karar verdi.

    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı
    Sezai Temelli'den açlık grevleri için duyarlılık çağrısı

    Sezai Temeli, Meclis grup toplantısında hem açlık grevlerine dikkat çekti hem de YSK'nın İstanbul'la karar vermemesine tepki gösterdi.

    GÜNCELLENDİ
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı
    YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı

    YSK, HDP’nin KHK’li isimlerin yerine seçimi ikinci sırada bitirenlere mazbata verilmesine dair karara yaptığı ikinci olağanüstü itirazı reddetti. 

    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES
    Aydın’da arılar tekrar ölmeye başladı, olağan şüpheli ise JES

    Arı ölümlerinin tekrar başladığı Aydın Türkiye'nin havası en kirli ve sağlık açısından tehlikeli tek ili oldu. 

    GÜNCELLENDİ
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi
    Aladağ davası | Savcı bilinçli taksirle cezalandırılmalarını istedi

    12 kişinin hayatını kaybettiği Aladağ yurt yangınıyla ilgili davanın 9’uncu duruşmasında savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı
    HDP milletvekilleri Leyla Güven için Mecliste oturma eylemi başlattı

    HDP'li milletvekilleri "Leyla Güven yaşasın" diyerek Mecliste oturma eylemi başlattı.

    Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir
    Kılıçdaroğlu'dan YSK'ye İstanbul çağrısı: Süreci sonlandırması gerekir

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’dan YSK’ye çağrı: YSK'nin bu süreci bir an sonlandırması ve İmamoğlu'nu İBB Başkanı ilan etmesi gerekir.

    Ekrem İmamoğlu duyurdu: Muammer Karaca Tiyatrosu yenilenecek
    Ekrem İmamoğlu duyurdu: Muammer Karaca Tiyatrosu yenilenecek

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, çürümeye terk edilen Muammer Karaca Tiyatrosunun aslına uygun olarak yenileceğini duyurdu.

    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak
    İsveç’te 1 Mayıs grev hakkı ve iş güvenliği talebiyle kutlanacak

    İsveç’te 1 Mayıs, grev hakkı ve iş güvencesinin tartışmaya açıldığı koşullarda kutlanacak.

    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a
    Ankara 1 Mayıs’a hazır: Krizin faturasını reddetmek için Tandoğan'a

    Ankara’da 1 Mayıs hazırlıkları tamamlandı. Ankaralı işçi ve emekçiler Tandoğan Meydanı’ndaki kutlama için AKM'de toplanacak.

    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak
    Bilecik Sendikalar Birliği 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak

    Bilecik Sendikalar Birliği kıdem tazminatının gasbı zorunlu BES, düşük ücret ve hayat pahalılığına karşı 1 Mayıs’ı Bilecik’te kutlayacak.

    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız
    EMEP: İş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız

    EMEP'ten 1 Mayıs çağrısı: Sermayenin saldırılarına karşı; iş, ekmek, özgürlük için 1 Mayıs’ta alanlardayız.

    İstanbul ve Ankara'daki ramazan pidesi fiyatları belli oldu
    İstanbul ve Ankara'daki ramazan pidesi fiyatları belli oldu

    Ankara 300 gr'lık ramazan pidesi  2 buçuk liradan, İstanbul'da da 350 gr'lık ramazan pidesi 3 liradan satılacak. 

    Merkez Bankasının enflasyon tahmini değişmedi; dolar 6 TL’yi zorladı
    Merkez Bankasının enflasyon tahmini değişmedi; dolar 6 TL’yi zorladı

    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini açıkladı. Açıklama sonrası dolar/TL 5,98’e yükseldi.