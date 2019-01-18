18 Ocak 2019 11:49

Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

Eğitim Sen'in 2018-2019 birinci yarıyıl değerlendirmesinde "AKP’nin eğitim politikalarının sonucunda özel okullar artıyor" deniliyor.

Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

Fotoğraf: AA

    • Paylaş

    Eğitim Sen tarafından yayımlanan  “2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı I. Yarıyıl Değerlendirmesi” adlı rapor eğitimdeki sorunları ortaya koydu. AKP’nin eğitim politikaları sonucunda özel okul sayısı artarken, 4+4+4 sistemi sonrası ortalama eğitim 7,5 yılda kaldı.

    Eğitim Sen yayımladığı “2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı I. Yarıyıl Değerlendirmesi” adlı raporla eğitimdeki sıkıntılara dikkat çekti. Siyasi iktidarın temsilcileri ve MEB bürokratlarının “İşlerin iyi gittiği” yönünde bir algı yaratmaya çalışıldığının belirtildiği raporda; eğitimin özelleştirilmesi,karma eğitim karşıtı uygulamalar, okullarda öğrenciler arasında ve öğretmenlere yönelik şiddetin sürmesi ve ataması yapılmayan öğretmenler sorunu gibi çok sayıda sorunun bu eğitim ve öğretim yılında da öne çıktığı belirtildi.

    BİRÇOK OKULDA KÜTÜPHANE VE SPOR SALONU YOK

    4+4+4 sistemi sonrasında ortalama eğitimin 7,5 yılda kaldığını vurgulayan rapor, MEB verilene göre her dört okuldan birinin ikili eğitim yaptığı, okulların yüzde 87’sinde spor salonu, yüzde 62’sinde çok amaçlı salon, yüzde 61’inde ise kütüphane olmadığını ortaya koydu. Bölgesel, cinsel, sınıfsal vb. eşitsizlikler, anadilinde eğitim gibi en temel sorunların iktidar tarafından derinleştirildiğini aktaran raporda “2018 yılının Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Yılı ilan edilmesine karşın çocuk işçiliğini denetleme konusunda etkili bir politika yürütülmediği açıkça görülmektedir” denildi. OECD tarafından yayımlanan “Bir Bakışta Eğitim 2018 Raporu”na da değinen raporda, Türkiye’nin öğrenci başına ilkokuldan yükseköğretime kadar 4 bin 652 dolar ile eğitime yapılan harcama oranı olarak OECD’de eğitime en az harcama yapan ikinci ülke olduğu belirtildi.

    4+4+4 SONRASINDA ÖZEL OKUL SAYISI ARTTI

    Rapora göre, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısında resmi 2 bin 577 anaokuluna karşın özel anaokulu sayısı 3 bin 596, resmi 2 bin 582 Anadolu lisesine karşın 2 bin 606 özel genel lise var. Eğitimin özelleştirilmesi politikaları sonucunda organize sanayi bölgelerine yakın alanlarda açılan  ve her öğrenci için okullara 4 bin 630 TL’den başlayarak, alanlara göre 6 bin 420 TL’ye kadar eğitim ve öğretim desteği verilen 420 Özel Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde  53 bin 595 öğrenci okuyor. “2003 yılında özel okulların resmi okullara oranı yüzde 2 iken, bugün bu oran yüzde 25’e çıkarak tüm zamanların rekoru kırılmıştır” denilen raporda, 4+4+4 düzenlemesinden sonra özel okulöncesi eğitim kurumlarında öğrencisi sayısının yüzde 53 artışla 236 bin 355; özel ilkokullarda öğrenci sayısı yüzde 40 artışla 233 bin 740’a; özel ortaokulda öğrenci sayısı yüzde 96 artışla 321 bin 779’a ve özel liselerde okuyan öğrenci sayısı yüzde 305 artışla 559 bin 838 sayısına ulaştığı belirtildi.

    15 TEMMUZ’DAN DERS ALINMADI

    Milli Eğitim Bakanlığının okullaşma politikasını siyasi gereksimin ve hedeflere göre oluşturulduğuna vurgu yapılan raporda, “İmam hatip okullarında okuyan toplam öğrenci sayısı, Milli Eğitim Bakanlığının üstün gayretleri ve devletin bütün imkânlarını seferber etmesi sonucunda 2018 itibariyle 1 milyon 350 bin 611’e çıkarıldı” denildi. MEB’in Diyanet İşleri Başkanlığı, İl müftülükleri ve çeşitli dini cemaatlerin uzantısı olan vakıf ve derneklerle yapılan protokollerin her geçen gün arttığına dikkat çeken rapor,  MEB ile Server Gençlik ve Spor Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında  pedagojik olarak sakıncalı olmasına rağmen, 6-13 yaş arası çocukların beş vakit namaz kılmak için camiye götürüleceğini hatırlattı. Raporda, “15 Temmuz darbe girişiminden hiçbir ders çıkarmayan iktidar ve MEB, aynı yanlışı tekrarlamayı sürdürmekte, eğitim kurumları başta olmak üzere, toplumsal yaşamın bütün alanları Diyanet’in, dini vakıf ve derneklerin faaliyet alanı haline getirilmektedir” denildi.

    ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI BİTMEDİ AKSİNE DERİNLEŞTİ

    Raporda, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’nin temel hedefleri arasında yer alan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ hazırlıkları geçtiğimiz aylarda başlanmasına rağmen Talim ve Terbiye Kurulu tarafından hazırlanan ön metinin özlük haklarını geriye götüren, iş güvencesini tartışmaya açan, performans ve rekabet üzerinden emeği değersizleştiren bir anlayışla hazırlandığı ifade edildi. 17 yıl içinde KPSS’ye giren her 100 öğretmenden sadece 16’sı öğretmen olarak atandığını belirten rapor, ataması yapılmayan öğretmenler sorunun artarak devam ettiğini belirtti. Ayrıca raporda eğitim emekçilerinin satın alma gücünün de enflasyon artışı nedeniyle belirgin bir şekilde düştüğü kaydedildi. (Ankara/EVRENSEL)

    Eğitimde yarıyıl tatili başlıyor

    Eğitimde yarıyıl tatili başlıyor

    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler

    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Eğitim Sen: Okullarda seçim propagandası yapılması yasaktır
    YAZARLAR
    Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tampon yaraya merhem olur mu?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Çürüme ve asalaklık

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Brexit oylaması: AB’den ayrılmak da zor

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    Zorlu bir yıl bizi bekliyor

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ‘Milli’ sorun çözme becerilerimiz: Sorumlulara sorun bildirmeme
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Karabağlar’da yüksek yapılaşmaya yargı "dur" dedi
    Karabağlar’da yüksek yapılaşmaya yargı "dur" dedi

    İzmir Karabağlar’da yüksek yapılaşmaya izin veren imar planına, Mimarlar Odası İzmir Şubesinin açtığı dava sonucunda durdurma kararı verildi.

    Türkiye’de 4 pudra markasından asbest çıktı!
    Türkiye’de 4 pudra markasından asbest çıktı!

    Türkiye’deki 4 pudra markasında kanserojen bir madde olan asbest tespit edildi. 

    GÜNCELLENDİ
    Didem Uslu'nun katili babası çıktı
    Didem Uslu'nun katili babası çıktı

    Edirne'nin Keşan ilçesinde öldürülen Didem Uslu'nun katili babası Hasan Uslu, gözaltındaki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf etti.

    Sözcü davası başladı: İktidarı eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz
    Sözcü davası başladı: İktidarı eleştirdiğimiz için yargılanıyoruz

    "FETÖ" suçlamasıyla açılan ve Sözcü gazetesi yöneticileriyle yazarlarının yargılandığı dava başladı. Emin Çölaşan ile Necati Doğru savunma yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    İşçi Yeşilköy ağır yaralı: Enerji bulunan alanda neden çalıştırıldı?
    İşçi Yeşilköy ağır yaralı: Enerji bulunan alanda neden çalıştırıldı?

    İstanbul'da Özpınar Plastik fabrikasına ait trafoda İşçi Sedat Yeşilköy’ün ağır yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili sorular yanıt bekliyor.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de işçiler neden gururla dolaşıyor?
    İzmir’de işçiler neden gururla dolaşıyor?

    İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel-İş 2 No'lu Şube'nin yetkisine yaptığı itirazı, işçilerin mücadelesi sonucu geri çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Mobilyacılar sitesindeki işyerlerinin çoğunda kaçak akım rölesi yok
    Mobilyacılar sitesindeki işyerlerinin çoğunda kaçak akım rölesi yok

    EMO Ankara Şubesi, mobilyacılar sitesindeki iş cinayeti ile ilgili açıklama yaptı: Sitelerdeki elektrik tesisatları vakit kaybetmeden yenilenmeli!

    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti
    Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

    Eğitim Sen'in 2018-2019 birinci yarıyıl değerlendirmesinde "AKP’nin eğitim politikalarının sonucunda özel okullar artıyor" deniliyor.

    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta
    Bahçesinde büyüdüğümüz yazar Sabahattin Ali'nin kitapları Kor Kitap'ta

    GÜNCELLENDİ
    Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün
    Avustralya Açık tenis turnuvasında beşinci gün
    İkinci yarı başlıyor: Süper Lig'de haftanın programı
    İkinci yarı başlıyor: Süper Lig'de haftanın programı
    GÜNCELLENDİ
    2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis önde
    2019 NBA All-Star oylamasında LeBron ve Giannis önde
    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler
    Sömestirde çocuklarınızla izleyebileceğiniz filmler
    "Rockçı imam" Ahmet Muhsin Tüzer'e mahkemeden ret
    "Rockçı imam" Ahmet Muhsin Tüzer'e mahkemeden ret

    Antalya Kaş'ta imamlık yaparken rock grubu kuran ve görevden alınan Ahmet Muhsin Tüzer'in mesleğe dönmek için açtığı dava reddedildi.

    İzocam’da grev başladı
    İzocam’da grev başladı

    Kristal-İş ile İzocam patronu arasındaki TİS sürecinin tıkanmasıyla Kocaeli Dilovası ve Mersin Tarsus'ta bulunan fabrikalarda bu sabah grev başladı.

    Tunus’taki grev Arap basınında: Maaş zammını IMF engelliyor
    Tunus’taki grev Arap basınında: Maaş zammını IMF engelliyor

    Tunus’ta kamu emekçilerinin hükümetin maaş zammını reddetmesi üzerine yaptığı başarılı grev, gazetelerin öne çıkardığı haberler arasındaydı.

    Bülent Şık'a bir soruşturma daha
    Bülent Şık'a bir soruşturma daha

    Sağlık Bakanlığının gizlediği kanser araştırmasını halka duyurduğu için 12 yıl hapsi istenen Akademisyen Bülent Şık’a bir soruşturma daha açıldı.

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hükümet gündeminde yok
    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hükümet gündeminde yok

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin gündemde olmadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 20 kişi öldü
    Kolombiya'da bomba yüklü araçla saldırıda 20 kişi öldü

    Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bomba yüklü aracın neden olduğu patlamada 20 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı.

    “CHP, İzmir’de Olgun Atila’yı aday gösterecek” iddiası
    “CHP, İzmir’de Olgun Atila’yı aday gösterecek” iddiası

    CHP'nin İzmir'de "sürpriz" bir ismi aday göstereceği bu ismin de Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila olduğu öne sürüldü.

    Sudan'da doktorlar tüm hastanelerde grevde
    Sudan'da doktorlar tüm hastanelerde grevde

    Hartum'daki gösterilerde bir doktorun ölmesi üzerine ülkedeki hastanelerde -durumu kritik olan hastaların tedavisi hariç- grev ilan edildi.

    Basın kartları için değişim duyurusu yayınlandı
    Basın kartları için değişim duyurusu yayınlandı

    Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde basın kartlarında değişiklik yapılacağı duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    Sinemada "sansür düzenlemesi" yasalaştı
    Sinemada "sansür düzenlemesi" yasalaştı

    TBMM'de kabul edilen teklifle yeni bir komisyon oluşturulacak ve gösterime sunulacak filmler bu komisyonun onayından geçecek.

    Celal Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmayacak
    Celal Doğan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı yapılmayacak

    İYİ Partinin, Celal Doğan'ın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

    Başakşehir'de yangın: Evi olmayan, iş yerinde kalan Sait Korucu öldü
    Başakşehir'de yangın: Evi olmayan, iş yerinde kalan Sait Korucu öldü

    Başakşehir’de Dolapdere Sanayi Sitesi’nde bir iş yerinde çıkan yangında Sait Korucu adlı kişi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Patronlara asgari ücret desteğini devam ettirecek kanun yasalaştı
    Patronlara asgari ücret desteğini devam ettirecek kanun yasalaştı

    Patronlara asgari ücret desteğini de içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı.

    İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Erdoğan tarafından rektörlüğe atandı
    İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Erdoğan tarafından rektörlüğe atandı

    Televizyon programlarıyla tanınan İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne atandı.

    20 yıl önce onay alarak yaptırdığı ev, orman arazisi kapsamına alındı
    20 yıl önce onay alarak yaptırdığı ev, orman arazisi kapsamına alındı

    Erzincan Kemah'ta 20 yıl önce onay alarak yaptırdığı ev orman arazisi kapsamına alındı: Yanlış sizin ben niye mağdur oluyorum

    Trump'tan füze mesajı: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz
    Trump'tan füze mesajı: Bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz

    Trump, füze savunma stratejisi üzerinden dünyaya mesajlar verdi: Düşman güçlerden veya başka güçlerden bize yönelebilecek her füzeyi indireceğiz