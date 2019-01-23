Manisa ve Balıkesir'de işçi servisleri kaza yaptı: 2 ölü, 44 yaralı

Manisa'nın Selendi ilçesinde ve Balıkesir'in Balya ilçesinde yaşanan iki ayrı işçi servisi kazasında toplam 2 kişi öldü, 6'sı ağır 44 kişi de yaralandı.

Manisa'daki kaza bugün saat 14.30 sıralarında Selendi- Kula karayolunun 6'ncı kilometresinde, Kınık Rampası mevkisinde meydana geldi. Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde konserve gıda üretimi yapan fabrikaya işçi götüren Sait Erol yönetimindeki minibüsle, karşı yönden gelen Ali Dağhan yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri, minibüsteki işçiler Taşkın Aydın, Güldane Tokkaş, Nurullah Tokkaş, Savaş Karakoç, Osman Karagöz, Mecnun Bayrak, Şengül Tokkaş, Muhammet Aydın, Hakkı Batmaz, Candan Batmaz, Gonca Kurtulmuş, Suzan Batmaz ve Recep Yeşilkula ile otomobildeki Naide Dağhan (70), Naide Dağhan (22), Hüseyin Dağhan, Buse Şentürk ve Sevgi Dağhan yaralandı. Büyük çaplı hasar oluşan araçlardaki yaralıları görenler, kazayı sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralılardan Sevgi Dağhan, kaldırıldığı Selendi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. Hastanede tedavileri süren yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MADEN OCAĞI İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE KAMYON ÇARPIŞTI

Fotoğraf: DHA

Balıkesir'in Balya ilçesinde ise maden ocağında vardiya değişimi yapan işçilerin taşındığı minibüs ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 işçi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 25 kişi de yaralandı.

DHA'nın haberine göre, kazada Erdal Akbaş isimli işçi ağır yaralanırken, 2'si ağır 25 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Balıkesir, Balya ve İvrindi'deki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı Akbaş, hastaneye götürülürken, yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)