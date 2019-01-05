‘Sarı yelekliler’ isyanı tutuklama kararlarına rağmen sürdü

Fransa'daki eylemlerin sekizinci haftasında sarı yelekliler, ülkenin değişik şehirlerinde bir kez daha sokaklara döküldü.

Binlerce Sarı Yelekli sabah saatlerinde Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde toplandı. ‘Macron istifa’ sloganları atan göstericiler, başkentin çeşitli sokaklarında yürüdü. Noel tatili nedeniyle geçtiğimiz haftalarda katılımın azaldığı eylemlere katılımın yeniden kitleselleşmesi dikkat çekti.

Öğlen saatlerinde Paris Belediyesinde bir araya gelen Sarı Yelekliler, Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Belediyenin çevresinde sarı yeleklilerle polis arasında gerginlik yaşandı. Gerilim üzerine polis vatandaşlara biber gazı ile saldırdı.

Sarı yelekliler saldırının ardından belediyeden Ulusal Meclis'e doğru yürüyüşe geçti. Ancak polis, sarı yeleklilerin Meclis'e yaklaşmasını izin vermeyince Orsay Müzesi yakınlarında yeniden gerginlik yaşandı. Polis, sarı yeleklilere yeniden biber gazı sıktı. Orsay Müzesi çatışma nedeniyle kapılarını ziyaretçilere kapattı.

Akşam saatlerinde tekrar Champs-Elysees Caddesi'ne gelen sarı yeleklilere polis bu kez tazyikli suyla saldırdı.

​ Fotoğraf: AA ​

“AÇIKLAMALARI MACRON’U İTİBARSIZLAŞTIRDI”

Sarı yeleklilerin sözcüsü Priscillia Ludosky, Paris Belediyesinin önünde yaptığı basın açıklamasında, Macron'un yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada sarı yelekliler hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Macron'un eylemlerde şiddet olaylarını kınadığını ancak polisin protestoculara karşı uyguladığı şiddetten bahsetmediğini belirten Ludosky, Macron'un sarı yelek hareketini meşru görmemesinin, eylemcilerin daha da kenetlenmesine sebep olduğunu söyledi.

Ludosky, “Sayın Emmanuel Macron, davranışlarınız ve sözleriniz sizi itibarsızlaştırdı” dedi.

Sarı yeleklilerin ülkedeki adaletsizlikleri haykırmak için yaklaşık 2 aydır sokaklarda olduğunu belirten Ludosky, çarşamba akşamı sarı yeleklilerin öncü isimlerinden Eric Drouet'nin gözaltına alınmasına da tepki gösterdi.

Ülkede adaletin yeniden tesis edilmesini talep ettiklerini vurgulayan Ludosky, hükümetin eylemlerin sebep olduğu sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde yapılacak çalışmalara katılmayacaklarını ve bunu siyasi bir tuzak olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Ludosky, “Cumhurbaşkanı Macron, Fransız halkının sesini duyun ve belki yarın Fransa'nın geleceğini sizinle inşa etmeye hazır oluruz” ifadelerini kullandı.

​ Fotoğraf: AA ​

EYLEMLER ÜLKE GENELİNDE SÜRDÜ

Yaklaşık 2 bin eylemcinin katıldığı Rouen şehrindeki gösteride polisle eylemciler arasında zaman zaman çatışma çıktı. Eylemde çıkan olaylarda, 4 kişi gözaltına alındı.

Lyon'da da sarı yelekliler A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Nantes kentindeki polisle sarı yelekliler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis sarı yeleklilere karşı biber gazı kullandı. Eylemler sırasında en az bir kişi yaralandı.

Ülke genelinde düzenlenen gösterilere yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

​ Fotoğraf: AA ​

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en etkili protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan sarı yelekliler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin 17 Kasım-17 Aralık 2018'de ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişi gözaltına alındı, 216 kişi tutuklandı.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı.

MACRON'UN AÇIKLAMALARI

Macron, yeni yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada sarı yeleklilerin sözcülerinin halkın adına konuştuklarını zannettiklerini belirterek, ancak onların ‘halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa’ hitap ettiklerini iddia etmişti.

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HOLLANDA'DA ‘SARI YELEKLİLER’ HÜKÜMETİ PROTESTO ETTİ

Hollanda'daki ‘sarı yelekliler’ de farklı kentlerde düzenledikleri eylemlerle hükümeti protesto etti. Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Lahey ve Rotterdam'ın yanı sıra çeşitli kentlerde toplandı.

Eylemlerde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin politikalarına tepki gösterildi. Lahey'de Meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 100 sarı yelekli, Başbakan Rutte'nin istifasını talep ederek, ‘Rutte, defol git’ sloganları attı. (DIŞ HABERLER)

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