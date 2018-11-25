6 soruda 'SarÄ± Yelekliler' hareketi

Fransa'da eylemlerini sÃ¼rdÃ¼ren 'SarÄ± Yelekliler', Avrupa gÃ¼ndeminin zirvesine yerleÅŸti. Peki 'SarÄ± Yelekliler'in talepleri neler, hÃ¼kÃ¼met ne diyor?

Fransa’da akaryakÄ±ta ek vergi konmasÄ±nÄ± protesto eden ‘SarÄ± Yelekliler’in (Gilets Jaunes) eylemleri 1 haftadÄ±r devam ediyor. Cumartesi günü Paris'teki eylemlerine polisin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 'SarÄ± Yelekliler'in talepleri neler? Eyleme katÄ±lanlar neler diyor, hükümetten yapÄ±lan açÄ±klamalar ne yönde?

TEPKÄ°LERÄ°N KAYNAÄžI NE?

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un “Çevre Vergisi” adÄ± altÄ±nda 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya koymayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± vergiler eylemlerin fitilini ateÅŸledi. Bu vergiler, özellikle özel araçlarla iÅŸe gidip gelenlerin cebinden daha fazla para çÄ±kmasÄ±na neden olacak. ÖrneÄŸin, yeni karar çerçevesinde dizelin litresine 6,5 sent, benzinin litresine 2,9 sent zam gelecek. Bu durumda arabayla günde 60 km yol yapan bir çalÄ±ÅŸanÄ±n cebinden ayda 80 avro daha fazla çÄ±kmÄ±ÅŸ olacak. Dünya genelinde petrol fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ± durumunda bundan en çok etkilenenlerin Fransa’daki araba kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

SARI YELEKLÄ°LER KÄ°MDÄ°R?

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron’un talepleri karÅŸÄ±lamamak ve eylemleri gayrimeÅŸru göstermek için aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larla iliÅŸkilendirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ‘SarÄ± Yelekliler’, Fransa’da uzun süredir devam eden ve güvencesizleÅŸtirmeye, iÅŸsizliÄŸe karÅŸÄ± gerçekleÅŸtirilen irili ufaklÄ± eylemlerin yeni bir boyutunu oluÅŸturuyor.

‘SarÄ± Yelekliler’in bir lideri ya da belirgin bir siyasi hareketle baÄŸlantÄ±sÄ± yok. AkaryakÄ±ta konulan ek vergiyle baÅŸlayan eylemler, uzun süredir kemer sÄ±kmaya, bedel ödemeye zorlanan ve talepleri duyulmayan emekçilerin kendiliÄŸinden bir isyanÄ± olarak devam ediyor.

Almanya’da yayÄ±nlanan Süddeutsche Zeitung, eylemlere iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede “Orta SÄ±nÄ±fÄ±n direniÅŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± atmÄ±ÅŸ ve eylemlere ülke genelindeki büyük katÄ±lÄ±mÄ±n asÄ±l olarak Macron’un ekonomi politikalarÄ±na tepkiyi özetlediÄŸine dikkat çekmiÅŸti.

EYLEMLERE KATILANLAR NE DÄ°YOR?

Fransa’nÄ±n baÅŸkenti Paris’te cumartesi günü yapÄ±lan eyleme katÄ±lanlardan Jacques isimli bir emekçi Observer’a, “BarÄ±ÅŸçÄ±l bir eylem için buradaydÄ±k ancak gaza maruz kaldÄ±k” diyor ve ekliyor: “Tüm gün burada kalacaÄŸÄ±z çünkü Macron bizi dinlemeli.”

Yine Observer’a konuÅŸan 24 yaÅŸÄ±ndaki öÄŸrenci Joel Mouilleseaux, “BuradayÄ±z çünkü artÄ±k bÄ±ktÄ±k. BaÅŸkalarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu dertlerin bedelini ödemek hep aynÄ± insanlara düÅŸüyor. BunlarÄ± ödemek için hep daha fazla çalÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yoruz ve bu yÄ±llardÄ±r böyle. Ben doÄŸduÄŸumdan beri, baÅŸkan üstüne baÅŸkan deÄŸiÅŸti ama her ÅŸey aynÄ±. Ve artÄ±k “Yeter” diyoruz” ifadelerini kullanÄ±yor. Son seçimde baÄŸÄ±msÄ±z bir aday için oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mouilleseaux “Sol, saÄŸ, benim için ikisi de aynÄ±, hep aynÄ±lardÄ±. Ben sesimin duyulmasÄ±nÄ± istiyorum, dinlenmek ve bir karÅŸÄ±lÄ±k almak istiyorum” diyor.

Lyon’dan gelen 66 yaÅŸÄ±ndaki emekli marangoz Bruno Binelli ise “Hiçbir siyasi partiye üye deÄŸilim. Genellikle Ulusal Cephe’ye oy verdim ama onlardan deÄŸilim ayrÄ±ca Ä°talyan kökenliyim ancak bunu iÅŸlerin iyi gitmediÄŸini göstermek için yapÄ±yorum ve ‘Böyle devam ederseniz aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± birini seçeceÄŸiz’ diyorum” ÅŸeklinde konuÅŸuyor ve ÅŸöyle devam ediyor: “Bizi dinlemiyorlar. Macron hiçbir ÅŸeyi dinlemiyor. Bir anda ekoloji için endiÅŸe duyduÄŸunu söylüyor ama bu bir yalan. Bu, bizim daha çok vergi ödememizi saÄŸlamak için bir gerekçe. ArtÄ±k nasÄ±l bir araba alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyoruz. Benzin mi, dizel mi, elektrikli mi? Kim bilir! Küçük bir dizel vanÄ±m var ve yenisini alacak param yok. Hele ki emekliliÄŸim yaklaÅŸmÄ±ÅŸken. Biz, kÄ±rsal kesimden gelen insanlar unutulduÄŸumuzu düÅŸünüyoruz.”

HALKIN DESTEÄžÄ° NE SEVÄ°YEDE?

Fransa hükümeti, her ne kadar bu öfkeyi görmezden gelmeye çalÄ±ÅŸsa da anketler, ‘SarÄ± Yelekliler’in Fransa halkÄ±nÄ±n yüzde 80’inin desteÄŸini aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bununla birlikte BVA’nÄ±n bir anketine göre ise Macron’u onaylayanlarÄ±n oranÄ± yüzde 26’ya düÅŸmüÅŸ durumda.

HÜKÜMET NE DÄ°YOR?

Zor durumdaki CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron bugüne kadar akaryakÄ±t zamlarÄ± sorununun protestolarla deÄŸil diyalogla çözülebileceÄŸini savunan açÄ±klamalarla geçiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.

Macron, cumartesi günü yaÅŸananlar sonrasÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, güvenlik güçlerine teÅŸekkür ederken, polise karÅŸÄ± ÅŸiddette bulunanlarÄ±n utanç duymalarÄ± gerektiÄŸini söyledi ve cumhuriyette ÅŸiddetin yeri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hükümet, “SarÄ± Yelekliler”i aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Birlik Partisi ile iliÅŸkilendirerek eylemleri gayrimeÅŸru gösterme tutumunu sürdürdü. Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Castaner ve Macron, yaÅŸananlardan Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen’i sorumlu tuttu.

Le Pen ise ÅŸiddetin sebebinin küçük bir grup olduÄŸunu belirtti ve “Neden Castaner bu insanlarÄ±n Champs Elysees’e çÄ±kmasÄ±na izin verdi. Sorumluluk onda” dedi ve hükümeti ‘SarÄ± Yelekliler’ hareketini suçlu göstermeye çalÄ±ÅŸmakla tenkit etti.

EYLEMLERÄ°N BÄ°LANÇOSU NE?

Geçen cumartesi gününden bu yana ülke genelinde devam eden gösterilerde, yüzlerce cadde ve yolda blokaj eylemi düzenlendi ve birkaç gün süresince ülke genelinde çok sayÄ±da petrol deposunun giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ± kapatÄ±ldÄ±.

Önceki gün petrol depolarÄ±nÄ±n giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ± nedeniyle 75’ten fazla benzin istasyonunda akaryakÄ±t bittiÄŸi için satÄ±ÅŸ yapÄ±lamadÄ±.

1 hafta önce Fransa genelinde 280 bin “SarÄ± yelekli”, 2 binden fazla bölgede protestolara katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 1 haftadÄ±r süren eylemlerde 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 136’sÄ± güvenlik görevlisi olmak üzere 756 kiÅŸi yaralandÄ± ve 693 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Christophe Castaner, cumartesi günü yaÅŸananlara dair yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ülke genelinde düzenlenen yaklaÅŸÄ±k bin 600 gösteriye yaklaÅŸÄ±k 106 bin kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 42’si Paris’te olmak üzere 130 kiÅŸinin ifadesi alÄ±nmak üzere karakola götürüldüÄŸünü ve 22 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. (DIÅž HABERLER)

Macronâ€™un en zor sÄ±navÄ±: SarÄ± yelekliler

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 KasÄ±m 2018 08:58

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