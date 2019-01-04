Sarı Yelekliler'e tanıdık suçlama: Hükümeti düşürmek istiyorlar

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, yeni yılın ilk bakanlar kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sözcü, ‘siyasi bir mücadelenin içerisinde’ olmakla suçladığı sarı yeleklilerin hükümeti düşürmeyi istediğini söyledi.

Hükümetin, sarı yeleklilerin taleplerine hızlı bir şekilde cevap verdiğini belirten Griveaux, sarı yeleklilerin de ülkenin farklı bölgelerinde protestoların sebep olduğu sorunlara ilişkin çözüm bulmak için yapılacak çalışmalara katılmalarını istedi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Adalet Bakanlığının verilerine göre, sarı yeleklilerin 17 Kasım-17 Aralık 2018'de ülke çapında düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 4 bin 570 kişi gözaltına alındı, 216 kişi tutuklandı.

Gösterilerde şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi yaralandı. (AA)

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