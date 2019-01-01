Sarı Yelekliler’den mesaj: 2019 halkların yılı olacak

Fransa’da akaryakıt zamlarına karşı 17 Kasım’da başlayan ve Macron hükümetinin neoliberal politikalarına yönelik tepkiyle giderek büyüyen bir halk hareketine dönüşen ‘Sarı Yelekliler’ hareketi de yeni yılı sosyal medya mesajıyla kutladı. Gilet Jaunes (Sarı Yelekliler) Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, “2019: Halkların Yılı” denildi.

Fotoğraf: didinho33/Twitter

MACRON YİNE HEDEF GÖSTERDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni yıl konuşmasında Sarı Yeleklileri hedef aldı. Macron, Sarı Yelekliler’in sözcülerinin “halka değil, kin duyan küçük bir topluluğa” hitap ettiklerini ileri sürdü.

“Ülkede düzeni getireceklerini” söyleyen Macron, ülkenin geleceğini birlik içinde belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

Fransa’da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım’da başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emanuel Macron yönetimine yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en kitlesel ve öfkeli protestosu haline gelmişti. Hareket karşısında geri adım atmak zorunda kalan Macron hükümeti asgari ücrete zam yapmış ve bazı vergileri geri çekmişti. (DIŞ HABERLER)