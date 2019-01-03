Sarı Yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet gözaltına alındı

Fransa'da Sarı Yelekliler hareketinin liderlerinden kamyon şoförü Eric Drouet, yasadışı gösteri organize etme suçlamasıyla başkent Paris'te gözaltına alındı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, daha önce de gösterilerde tahta bir sopa taşıdığı için silah taşıma suçlaması yöneltilen Eric Drouet'nın, geçen ayki gösteriler sırasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Champs-Elysees Bulvarı'na doğru giderken gözaltına alındığı bildirildi.

Eric Drouet, geçen ay da gösteride tahta bir sopa taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Drouet'nin ‘D sınıfı bir silah taşıma suçlamasından’ 5 Haziran'da mahkemeye çıkacağı kaydedildi.

Eski Cumhurbaşkanı Adayı Jean-Luc Melenchon Twitter mesajında, “Eric Drouet yeniden gözaltına alındı, neden? Bu, iktidarın kötüye kullanılması. Politize olmuş polis, sarı yelekliler hareketinin liderlerini hedef alıyor ve taciz ediyor” dedi.

EKONOMİ BAKANI: BUNA HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ DENİR

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise “Buna hukukun üstünlüğü denir. Cumhuriyetin yasalarını ihlal ederseniz sonuçlarına katlanmanız normal” dedi. (DIŞ HABERLER)