ABD'nin Suriye'den çekilme kararı gazete manşetlerinde nasıl yer aldı?

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı, bugün pek çok gazetenin manşetinde yer aldı. Gazeteler, ilk günkü şaşkınlığın ardından bugün yorum ve analiz içeren manşetlerle çıktı. Bazı gazeteler, çekilme kararının gerçekten hayata geçip geçmeyeceği konusunda şüpheci davranırken bazıları TSK öncülüğünde yapılacağı açıklanan askeri operasyona hazırlık yaptı.

EVRENSEL: ABD KARARININ YANKILARI SÜRÜYOR

Evrensel, ABD'nin kararı sonrası Fransa, Rusya gibi bölgeye dışarıdan müdahil olan ülkelerden karara ilişkin yapılan açıklamaları yansıttı. Ayrıca Suriye Demokratik Güçlerinin değerlendirmesi ve Yusuf Karataş'ın "Trump'ın çekilme kararı Erdoğan'ın zaferi mi?' analizi yer aldı.

CUMHURİYET: DÜNYA TARTIŞIYOR

Cumhuriyet, "Dünya tartışıyor" başlığını kullandı ve "Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ABD'de ve Batılı müttefiklerinde çatlak yarattı. Putin inanmadı" dedi.

BİRGÜN: ABD ÇEKİLSE DE TERK ETMEYECEK

BirGün, "ABD çekilse de terk etmeyecek" manşetini attı. Trump ve Putin'in baş başa görüştüğü bir fotoğrafı kullanan BirGün, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekse de bölge üzerinde fiili varlığını sürdüreceğini belirtti.

KARAR: ŞANTAJ GİBİ ÇEKİLME MESAJI

Karar, "Şantaj gibi çekilme mesajı" manşetiyle çıktı. Trump'ın "Askerlerimizin canını ve trilyonlarca doları harcadık. Artık yaptıklarımızı takdir etmeyenleri korumak için Ortadoğu'nun polisi olmayacağız" ifadesini öne çıkardı. "ABD'nin tarihi nitelikteki çıkışı bölgenin dinamiklerini temelden sarstı" denildi.

YENİ YAŞAM: HALKLAR ÇEKİLMEZ

Yeni Yaşam gazetesi, "Halklar çekilmez" manşetiyle çıktı. Rojava'daki protestoları aktaran gazete "Kuzey Suriye halkı kaderlerini kendilerinin tayin edeceğini duyurdu" dedi.

HÜRRİYET: TELEFON AÇIKKEN TALİMAT VERDİ

Hürriyet, Trump'ın kararı Erdoğan'la konuşması sırasında aldığı iddiasını manşetine taşıdı ve "Telefon açıkken talimat verdi" dedi.

YENİ ŞAFAK: 27 YILDIR ÇEKİLECEK

Yeni Şafak, "27 yıldır çekilecek" manşetini attı. "Kimse ABD'ye inanmıyor" denilen haberde "1991 yılında bölgeye Körfez Savaşı'yla giren ABD, 27 yıldır çekilme senaryoları yazıyor. ABD'nin hem Irak hem Suriye'deki varlığı çeşitle gerekçelerle uzadı" yorumunda bulunuldu.

MİLLİYET: İCRAAT GÖRELİM

Milliyet'te de "ABD'nin Suriye'den çekilme kararı dünyada şüpheyle karşılandı" üst başlığıyla birlikte "İcraat görelim" ifadesi kullanıldı.

AKŞAM: TÜRKLER BLÖF YAPMIYOR, ÇEKİLELİM

Akşam, ABD'nin Suriye'den çekilme kararından önce Türkiye'nin blöf yapıp yapmadığını araştırdığını ve bunun üzerine çekilme kararı aldığını öne sürdü. Manşetteki ifade "Türkler blöf yapmıyor, çekilelim" oldu.

SABAH: ABD ÇEKİLİNCE YPG BARINAMAZ

Sabah, cihatçı ÖSO komutanlarıyla görüştüğü manşet haberinde, bir komutanın ağzından "Destek kesilirse YPG/PKK'yı temizleriz" ifadesini öne çıkardı.

POSTA: CONİ GİDER, HALAY BİTER

Posta, "PKK/YPG'li teröristler ABD askerlerinin Suriye'yi terk etme kararının ardından şoka girdi" ifadesini kullandı ve örgütte "Türkiye operasyon yapacak" paniği olduğunu belirtti.

AYDINLIK: ABD BU HARİTAYA GÖMÜLDÜ

Aydınlık, birleşik Kürdistan'ı barındıran bir haritayla çıktı ve "Tarihi zafer, ABD bu haritaya gömüldü" ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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