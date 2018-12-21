21 Aralık 2018 14:27
Son Düzenlenme Tarihi: 21 Aralık 2018 15:01

Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Çavuşoğlu, 'Memnuniyetle karşılıyoruz. Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız' dedi.

Çavuşoğlu: Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız

Fotoğraf: Engin Anak/DHA

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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çekilmeyi ABD ile birlikte koordine etmeliyiz, boşluk olmamalı. Bundan sonra siyasi sürece odaklanacağız" açıklamasında bulundu.

     

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele almak üzere geldiği Malta'nın başkenti Valetta'da, Malta Dışişleri ve Ticaretin Geliştirilmesi Bakanı Carmelo Abela ile görüştü.

    Çavuşoğlu'nun görüşme sonrası yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

    •  Türkiye'nin Malta'daki yatırımlar güçleniyor. Birçok Türk firması Malta'da yatırıma sıcak bakıyor. Bugünkü görüşmelerimizde kültür, turizm ve eğitim konularını görüştük. Çok sayıda Türk vatandaşı Malta'ya eğitim için geliyor.
    •  Ortadoğu ve Afrika'daki her türlü olumsuz durum ülkelerimizi olumsuz etkiliyor.
    •  Çok uzun zamandır DEAŞ'la mücadele ediyoruz. DEAŞ'ın yenilgiye uğratıldığını düşünüyoruz. ABD'nin geri çekilmesi konusunda koordinasyon gerekiyor. Menbic haritamız da mevcut. YGPG'nin da aralarında olduğu terör örgütlerine yer verilmemeli.
    •  ABD'nin Suriyeden çekilme kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Çekilmeyi ABD ile birlikte koordine etmeliyiz, boşluk olmamalı. Bundan sonra siyasi çözüme odaklanmamız lazım.

    ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık’ta resmi Twitter hesabından paylaştığı videoyla Suriye'den çekilme kararını resmen duyurmuştu. Trump, açıklamasında “Suriye’de uzun süredir savaşıyoruz. Ben neredeyse 2 senedir başkanlık yapıyorum ve mücadelemizi gerçekten üst seviyeye taşıdık. Ve IŞİD’i yendik, onları çok fena mağlup ettik, toprakları geri aldık artık askerlerimizin geri dönme zamanı geldi” demişti.

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu açıklama sonrası askerlerin geri çekilme sürecinin başladığını duyurmuştu. Savunma Bakanlığı yetkililerine göre geri çekilme süreci 30 günde tamamlanacak. (DIŞ HABERLER)

    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

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