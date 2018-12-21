'ABD’nin kararı Kürtleri Şam’la anlaşmaya teşvik edecek'

ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren iki deneyimli Ortadoğu Muhabiri Patrick Cockburn ve Elijah J. Magnier, bu adımın Kürtleri Suriye hükümetiyle anlaşmaya teşvik edeceği vurgusunu yaptı.

İngiltere merkezli The Independent’ın Ortadoğu Muhabiri Patrick Cockburn, ABD’nin askerlerini Suriye’den çekmesi sonrası Kürtlerin Şam yönetimiyle anlaşabileceğini yazdı.

COCKBURN: ABD'NİN ÇEKİLMESİ, IŞİD'İN BÜYÜDÜĞÜ ANARŞİK KOŞULLARI YARATIYOR

Cockburn'ün "ABD'nin çekilmesi tam da IŞİD'in büyüdüğü anarşik koşulları yaratıyor" başlıklı yazısında "Rojava'daki Kürtler, Türk güçleriyle arasına Suriye ordusunu alma umuduyla Şam'daki Başkan Beşar Esad'la anlaşmaya çalışabilir. ABD'nin bölgeden ayrılması Kürtler için Esad'dan koruma istemeyi kolaylaştıracak" dedi.

BBC Türkçe’nin aktardığı bölüme göreyse Cockburn, “Kürtlerin ABD tarafından ihanete uğramış hissetmesine şaşmamalı” yorumunu yapan Cockburn, şu soruları sordu:

“Peki Suriye ordusunun istese bile Türkiye'yi durdurabilecek gücü olmadığı düşünülürse, böyle bir hamleye değer mi?

Esad'ın en önemli destekçisi Rusya, bu adımı destekler mi?”

Cockburn’un yazısına göre, Kürtler için ABD’nin devirmeye çalıştığı Esad’la iş birliği yapmak, siyasi bazı zorluklar barındırıyor:

“Kürt liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kürtlere ne olursa olsun Türkiye ile iyi ilişkiler kurmaya öncelik vereceğini düşünüyor. ABD'nin onları tamamen terk etmeyeceğini umacaklar çünkü ABD'de askeri ve siyasi çevrelerin, medyanın, aynı zamanda müttefik ülker İngiltere ve Fransa'nın ABD'nin Suriye'de kalmasını istediğini çok iyi biliyorlar. Trump'ın önemli bir muhalefetle karşılaştığı durumlarda politikalarını değiştirebildiğini daha önce de gördüler.”

Cockburn ayrıca, Trump’ın “Durduk yere aldığı düşünülen” bu kararı aslında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekât sinyali vermiş olmasıyla açıkladı.

Yazıda öne çıkan diğer ifadeler şöyle:

“Trump ABD askerlerinin Suriye’ye ilerleyen Türk askeri tarafından öldürülmesi halinde bir savaşın eşiğine gelmek istemiyor. Trump, ABD askerleri YPG'nin yanında savaşmayı durdurursa, NATO müttefiği Türkiye ile ortaklığı yeniden canlandırabilecektir.”

“Türkiye, Rusya ve İran'ın iş birliği sürerse Trump için Ortadoğu'daki başlıca politikası olan İran’ın önünü kesme hedefini sürdürmesi zor olacak.”

“Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri geliştirmek adına Kürtleri terk etmenin ödenmeye değer bir bedel olduğunu düşünüyor olabilir.”

MAGNIER: HERKES İÇİN BİR SONRAKİ ADIMINI DÜŞÜNME ZAMANI

Al Rai gazetesinin deneyimli Ortadoğu Muhabiri Elijah Magnier de ABD’nin Suriye’den çekilmesi sonrası tüm taraflar için bir sonraki hamlelerini düşünme zamanı olduğunu belirtti ve Kürtler için de “Bu karar Kürtlerin Şam’a dönme ve hükümetle koşulsuz görüşmeler sürdürmesini teşvik edecektir” dedi.

SDG 'TERÖRİZMLE MÜCADELE ZAYIFLAR' DEDİ

YPG'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin Suriye'den çekilme kararı sonrası yaptığı açıklamada bu hamlenin terörizmle mücadeleyi zayıflatacağı vurgusu yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

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