SDG: ABD'nin çekilme kararı terörizmle mücadeleyi olumsuz etkiler

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD’nin Suriye’den askeri varlığını çekme açıklamasına ilişkin ilk resmi değerlendirmesini yaptı.

SDG Genel Komuta Merkezinin açıklaması şöyle:

“Beyaz Saray’ın kuzey ve doğu Suriye’den çekilme kararı, terörizmin son kalelerinde şiddetli çatışmaların içerisinde olduğumuz ve kurtarılmış bölgelerde uyuyan hücreler ve yeniden organize olmaya çalışan terörist unsurlarla savaştığımız bir dönemde terörizme karşı mücadeleyi olumsuz etkileyecek ve terörizm ve destekçilerine bölgede karşı operasyonlar yapma fırsatı tanıyacaktır.

Uluslararası kamuoyuna terörizme karşı mücadelenin henüz sona ermediğini teyit ediyoruz. Nihai zafer, henüz elde edilmemiştir. Süreç, kritik bir aşamadadır ve uluslararası koalisyonun sahada devam eden ve artan desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden çekilme kararı teröristlerin yok edilmesi için sürdürülen çabaları direkt olarak olumsuz etkileyecektir ve istikrar ile dünya barışına ciddi sonuçları olacak, bölgedeki halkların güvenlik ve istikrar umutlarını hayal kırıklığına uğratacaktır.

Bu şartlardaki bir geri çekilme, istikrarsızlık yaratacak, bölgede siyasi ve askeri boşluk doğuracak ve bölge halkını düşmanların insafına terk edecektir."

YPG öncülüğündeki SDG, bölgede IŞİD'e karşı operasyonlarda kara gücünü oluşturuyor. IŞİD'e karşı operasyonlar, Deyrezzor-Irak sınırına yakın bölgelerde halen devam ediyor. (DIŞ HABERLER)

ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

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