Putin: ABD'nin geri çekildiğine dair henüz bir belirti yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen yıllık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. ABD'nin "Suriye'den çekileceğiz" açıklamasını değerlendiren Putin, "ABD daha önce de defalarca Afganistan'dan çekileceğini söylemişti fakat hâlâ oradalar" dedi.

Putin'in 2001'den bu yana her yıl sonu düzenlediği basın toplantısının yaklaşık 3 saat sürmesi bekleniyor. Toplantıya 1702 gazetecinin akredite olduğu belirtildi.

'ENFLASYON ARTIŞI KABUL EDİLEBİLİR'

Sputnik'in haberine göre Rusya ekonomisine ilişkin olumlu bir tablo olduğunu öne süren Putin, gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 1.7 oranında büyüdüğünü, halkın reel gelirlerinde de 0.5 oranında bir büyüme izlendiğini kaydetti. Putin, artan enflasyon değerlerininse "kabul edilebilir" düzeyde olduğunu ifade etti.

İşsizliğin azaldığını ve Rusya tarihindeki en düşük düzeye geldiğini söyleyen Putin, "Rusya'nın altın rezervleri giderek artıyor. Ayrıca 2011'den beri ilk kez bütçe açığı verilmedi. Bunların yanı sıra emeklilik maaşlarında yükseliş izlenirken, Rusların yaşam süresinde de artış gözleniyor" dedi.

'NÜKLEER SİLAH TEHDİDİ SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN KÜÇÜK DEĞİL'

Çocukluğunu Sovyetler Birliği döneminde yaşaysan bir gazetecinin "Çocukluğumuzda nükleer savaştan çok korkardık" demesi üzerine Putin, "Şimdi korkmuyor musunuz?" diye sordu ve ekledi: "Nükleer savaş tehdidi şu anda gerçekten de Soğuk Savaş döneminde olduğundan daha az ciddiye alınıyor. Fakat bu tehdit gerçekte daha az şiddetli hale gelmedi. Dünyada silah kontrolü için kurulan sistemin çökmekte olduğu gözleniyor."

'UKRAYNA ASKERLERİNİN AKIBETİNE MAHKEME KARAR VERECEK'

Putin, Kırım açıklarında Rus kara sularını ihlal ettikleri iddiasıyla el konulan Ukrayna savaş gemilerindeki askerlere ilişkin olarak, "Kiev, onları (askerleri) öldüreceklerini düşündüğü için gönderdi. (Rusya'da tutuklu bulunan) Ukrayna askerlerinin akıbetinin ne olacağına mahkeme karar verecek" dedi.

Putin, ayrıca Ukrayna donanma gemilerine el koyulması olayını 'provokasyon' olarak niteledi ve "Bu provokasyonun başarılı olup olmadığı tartışılır. Zira (Ukrayna) Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun desteklenme oranı birazcık büyüdü. Fakat yapılan anketlere göre popülaritesi hâlâ düşük" dedi.

Basın toplantısının düzenlendiği salona Ukrayna bayrağı getiren bir gazetecinin sorusunu almaya karar veren Putin, "Skandal mı çıkarmak istiyorsunuz? Lütfen buyurun" ifadelerini kullandı.

'KİEV, DONETSK VE LUGANSK'TAKİ İNSANLARI VURUYOR'

Putin, Ukrayna'nın doğusunda bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk'taki çatışmalara ilişkin "Kiev oradaki insanları kendi vatandaşı sayıyor fakat bu bölgeleri tamamen ablukası altına altı ve oradaki insanları vuruyor" ifadelerini kullandı.

'ABD DAHA ÖNCE DEFALARCA AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ'

ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Putin, "IŞİD'in Suriye'de yenildiği konusunda (ABD Başkanı Donald) Trump ile genel olarak aynı fikirdeyim. Fakat IŞİD militanlarının yeniden gruplanması riski hâlâ korunuyor. ABD askerlerinin Suriye'den çekileceği konusunuysa bilmiyorum. Biz henüz herhangi bir geri çekilme belirtisi görmüyoruz. ABD daha önce de defalarca Afganistan'dan çekileceğini söylemişti fakat hala oradalar" diye konuştu.

'RUSYA'DA SOSYALİZMİN YENİDEN KURULMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Bir gazetecinin "Rusya'da sosyalizmin yeniden kurulması mümkün mü?' sorusuna Putin, "Mümkün değil" yanıtını verdi.

'ÇİN'LE BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZDÜK'

Şinhua muhabiri, Rusya ve Çin arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara yaklaştığını belirterek, Putin'in ikili ilişkilerin gelişmesinden memnun olup olmadığına dair bir soru yöneltti.

Çin'le güvenli bir şekilde çalıştıklarını, tüm sorunları çözdüklerini ve ilerlemeye devam ettiklerini söyleyen Putin, "Sadece ekonomi alanında değil, güvenlik alanında çalışıyoruz. Çin için istikrar ve öngörülebilirlik önemli" diye konuştu.

Putin'in basın toplantısı devam ediyor. (DIŞ HABERLER)