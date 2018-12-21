Trump, Afganistan'dan da asker çekmeyi düşünüyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den sonra Afganistan'dan da asker çekmeyi düşündüğü belirtildi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla askerini çekeceği iddia edildi.
ABD medyasının ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'ın, Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürüldü.
Yönetimin bu kararının Suriye'den tamamen çekilme kararının ardından gelmesi dikkat çekerken yetkililer Trump'ın Ortadoğu'daki çatışma alanlarına yönelik önemli bir strateji değişikliğine gittiğine işaret etti.
Söz konusu yetkililer, 7 binden fazla askerin önümüzdeki haftalarda ülkeye dönmüş olacağını kaydetti.
ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.
BAKAN MATTIS İSTİFASINI AÇIKLADI
Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.
Bu tartışmaların ortasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etti.
Mattis'in istifası ile yönetimin Suriye'den tamamen Afganistan'dan ise kısmen çekilme kararları konusunda tartışmanın devam edeceği belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)
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