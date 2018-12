ABD askerleri Suriye'den çekiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu. Pentagon askerleri geri çekme sürecinin başladığını duyururken Trump, tartışma yaratan kararına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımlarında "Suriye'den çıkacağımız bir sürpriz değildi" dedi ve "Artık başkalarının savaşma vakti geldi" ifadesini kullandı. Son olarak ABD'nin IŞİD'e yönelik hava saldırılarını da durduracağı iddia edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, bu iddiaya ilişkin, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

İlk olarak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti. WSJ'nin 'konuyla ilgili kişilere' dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor. Haberde, bu adımın, ABD'nin Ortadoğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve IŞİD ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

Medyada çıkan haberlerin ardından ilk olarak Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulandı. Pentagon, "IŞİD karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık" ifadesini kullandı.

Haberin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Trump, "Suriye'de olmamızın tek nedeni IŞİD'di ve IŞİD'i yendik" dedi.

After historic victories against ISIS, it’s time to bring our great young people home! pic.twitter.com/xoNjFzQFTp