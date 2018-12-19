19 Aralık 2018 16:29
Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2018 22:41

ABD askerleri Suriye'den çekiliyor

ABD, Suriye'deki askerlerini geri çekeceğini açıkladı. Pentagon, sürecin başladığını duyurdu. Hava saldırılarının da sonlandırılacağı iddia edildi.

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ABD askerleri Suriye'den çekiliyor

Fotoğraf: Pixabay

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    ABD Başkanı Donald Trump, ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini duyurdu. Pentagon askerleri geri çekme sürecinin başladığını duyururken Trump, tartışma yaratan kararına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımlarında "Suriye'den çıkacağımız bir sürpriz değildi" dedi ve "Artık başkalarının savaşma vakti geldi" ifadesini kullandı. Son olarak ABD'nin IŞİD'e yönelik hava saldırılarını da durduracağı iddia edildi. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, bu iddiaya ilişkin, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

    İlk olarak Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD'nin, Suriye'nin kuzeyindeki askeri güçlerinin tümünü çekmeye hazırlandığını iddia etti. WSJ'nin 'konuyla ilgili kişilere' dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyinden tümüyle çekilmeye hazırlanıyor. Haberde, bu adımın, ABD'nin Ortadoğu stratejisini karışıklığa sürükleyeceği ve IŞİD ile mücadelesiyle ilgili şüphe uyandıracağı değerlendirmesi yapıldı.

    Medyada çıkan haberlerin ardından ilk olarak Beyaz Saray tarafından yapılan açıklama Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından doğrulandı. Pentagon, "IŞİD karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık" ifadesini kullandı.

    TRUMP: SURİYE'DE OLMAMIZIN TEK NEDENİ IŞİD'Dİ VE IŞİD'İ YENDİK

    Haberin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Bir video yayınlayan Trump, "Suriye'de olmamızın tek nedeni IŞİD'di ve IŞİD'i yendik" dedi.

    Trump, 20 Aralık günü Suriye'den asker çekme kararına ilişkin yeni açıklamalar yaptı:

    "Suriye'den çıkacağımız bir sürpriz değildi. Yıllardır bunun gerçekleşmesi gerektiğini söylüyorum, 6 ay önce bunu kamuoyuna açıkladım, ancak daha fazla kalmaya razı oldum. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri IŞİD'in yerel düşmanlarıdır. Biz orada iş yapıyorduk. Şimdi eve dönüş ve yeniden inşa zamanı.

    ABD, Ortadoğu'nun polisi olup, değerli hayatları ve başkalarını korumak için trilyonlarca doları harcayıp karşısında hiçbir şey almamak mı istiyor? Neredeyse her seferinde yaptıklarımız takdir de edilmiyor. Orada sonsuza kadar kalmak mı istiyoruz? Artık başkalarının savaşma vakti geldi."

    PENTAGON VE BEYAZ SARAY'IN AÇIKLAMALARI

    Pentagon ilk açıklamasında sahada bir çekilme olmadığını duyurup, “Şu an için ortaklarımızla birlikte ve ortaklarımız kanalıyla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

    Pentagon'un ilk açıklamasından kısa bir süre sonra Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, “5 yıl önce IŞİD Ortadoğu’da çok güçlüydü ve şimdi ABD bu bölgede halifelik ilan eden bu grubu yendi"  ifadesini kullandı.

    IŞİD’e karşı Suriye’de alınan galibiyetlerin, Küresel Koalisyon’un sona erdiğine işaret etmediğini aktaran Sanders, “IŞİD ile mücadelenin yeni evresine girmekle beraber, ABD askerlerini ülkeye geri çekmeye başladık.” dedi. 

    ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin sorular ve yanıtları

    Pentagon'dan ikinci açıklama geldi ve Beyaz Saray'ın 'çekilme' açıklaması doğrulandı.

    Pentagon Sözcüsü Dana White, açıklamasında, "Koalisyon IŞİD'in elindeki toprakları özgürleştirdi ancak IŞİD'e karşı kampanya bitmedi. IŞİD karşıtı kampanyanın yeni aşamasına geçerken Suriye'den askerlerimizin eve dönüş sürecini başlattık." ifadesini kullandı.

    Kuvvet koruma ve operasyonların güvenliği için daha fazla detay vermeyeceğini belirten White "IŞİD'i her nerede faaliyet gösterirse göstersin IŞİD'i yenmek üzere ortak ve müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

    ABD askerlerinin çekilme sürecinin 30 gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

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    HAVA SALDIRILARINI SONLANDIRACAĞI İDDİASI

    ABD’nin Suriye’den askerlerini çekme kararıyla birlikte, Suriye'de IŞİD'e karşı yürüttüğü hava saldırılarını da sonlandıracağı ileri sürüldü. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson bu iddialara yanıt verdi.

    AA'nın Reuters haber ajansından aktardığı habere göre, 20 Aralık'ta üst düzey Amerikalı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD’nin Suriye’de hava saldırılarını da sonlandıracağını kaydeden yetkililer, “Trump’ın askerleri çekme kararı hava saldırılarının da son bulacağını işaret ediyor.” yorumunu yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Robertson ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Amerikan medyasının, "ABD'nin IŞİD'e karşı hava saldırılarını durduracağı" iddialarını değerlendirdi. Robertson, "ABD kuvvetleri orada olduğu sürece kuvvetlerimize destek için hava ve top saldırılarına devam edeceğiz. Gelecekteki operasyonlar için spekülasyon yapmayacağız." açıklamasında bulundu.

    Pentagon Sözcüsü açıklamasında, hava saldırılarının kapsamına vurgu yaparken SDG ismini kullanan YPG/PKK'den bahsetmeden "Sadece ABD güçlerine destek amaçlı" saldırı düzenleyeceklerini ifade etmesi dikkat çekti.

    NETANYAHU İLE TRUMP SURİYE'DEN ÇEKİLME KARARINI GÖRÜŞTÜ

    İsrail Başbakanlık Ofisinden 20 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi. ABD'nin Suriye'den çekilme kararını ele aldıkları aktarılan açıklamada, "Trump ve Netanyahu, İran saldırılarına karşı mücadelede İsrail ile ABD arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulundu." ifadesine yer verildi.

    ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Netanyahu ile Trump arasında gerçekleşen bu ilk telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.  

    Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "İran'ın Suriye'deki temerküz çabalarına karşı operasyonlarımızı çok sert bir şekilde sürdüreceğiz. Bu iki sahadaki (Lübnan sınır hattı ve Suriye) çalışma hızımızı düşürmeyeceğiz, bilakis daha da güçlendirerek artıracağız." demişti.

    İsrail Başbakanı 19 Aralık'ta ABD'nin Suriye'den çekileceği haberleri basına yansıdıktan sonra yaptığı açıklamada, hem Başkan Trump hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla karar öncesi telefonla görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini çekilme kararına ilişkin bilgilendirdiğini söylemişti.

    Netanyahu 19 Aralık'taki açıklamasında ayrıca çekilmenin ABD'nin kendi kararı olduğunu vurgulayarak "Çekilme takviminin nasıl uygulanacağı ve bize etkilerinin neler olabileceği üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. İsrail'in güvenliğinin devamı ve bölgede güvenliğimizin sağlanması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    'KARAR ERDOĞAN’LA GÖRÜŞMEDE ALINDI’

    Reuters’a isim vermeden konuşan bir yetkili, Trump’ın çekilme kararını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la cuma günü yaptığı telefon konuşmasında aldığını da açıklayarak, “Sonrasında atılan her adım, o telefon konuşmasında varılan anlaşmanın uygulanması anlamına geliyor” dedi.

    ABD halihazırda Suriye'nin kuzeyinde YPG denetimindeki alanda 15 askeri üsse sahip. Deyrizor ve Haseke'de üç üssün inşası ise sürüyor.

    AA: ABD TIR’LARI SURİYE'DEN ÇIKMAYA BAŞLADI

    Anadolu Ajansı, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından ABD’ye ait TIR’ların gece saatlerinde Suriye'den çıkmaya başladığını iddia etti. Suriye-Irak sınır hattında yolları karartarak konvoy halinde 100-150 TIR’ın bir kısmı üstü açık şekilde Irak'a giriş yaptığı belirtildi. Üstü açık araçlarda iş makineleri ve mayın temizleyiciler olduğu belirtildi. Bilgiler yerel kaynaklara dayandırıldı.

    TSK'DEN SURİYE SINIRINA SEVKIYAT

    Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında tankların da bulunduğu çeşitli askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Musabeyli ilçesine geldi. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi. (DIŞ HABERLER)

    Fotoğraf: AA

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