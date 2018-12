ABD Savunma Bakanı Mattis istifasını açıkladı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası istifasını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Mattis'in şubat ayı sonunda görevinden ayrılarak emekli olacağını açıklamıştı. Mattis'in ABD'nin Suriye'den çekilme kararı konusunda farklı görüşlere sahip olduğu biliniyordu. Mattis istifa mektubunda "ABD'nin müttefikleri ile ilişkilerine" dikkat çekti.

Trump, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.

"Müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis'in kendisine çok yardımcı olduğunu" belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim'e çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu paylaşımın ardından Mattis'in istifa mektubu yayımlandı.

CNN'in Ulusal Güvenlik Muhabiri Ryan Browne'ın aktardığına göre Mattis, Suriye meselesini görüşmek üzere Beyaz Saray'a gitti ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "ABD çekildikten sonra ABD destekli Kürtleri öldürüp hendeklere gömme" tehdidine dair raporları okuduktan sonra çok öfkelendi. Browne, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı Twitter paylaşımında "Bir müttefike böylesine ihanet edilmesi fikri onu çok kızdırdı" dedi.

Defense officials tell me Mattis went to the White House to discuss Syria & that he was livid after reading reports that Turkey's Defense Minister threatened to kill US-backed Kurds & put them in ditches once the US withdrew. He was incensed at this notion of betrayal of an ally