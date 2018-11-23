AyÅŸe Arman, 'Para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± rÃ¶portajâ€™ iddiasÄ±na yanÄ±t verdi

AyÅŸe Arman'Ä±n rÃ¶portaj karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± para aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialara dair tartÄ±ÅŸma sÃ¼rerken Arman'dan konuya dair aÃ§Ä±klama geldi.

Hürriyet yazarÄ± AyÅŸe Arman'Ä±n röportaj karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± para aldÄ±ÄŸÄ± yönündeki iddialar konuÅŸulmaya devam ediliyor. Arman konuya iliÅŸkin ilk kez konuÅŸtu ve "Meslek hayatÄ±m boyunca pek çok gerçek dÄ±ÅŸÄ± ithamla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±m. Bu, en iÄŸrenciydi" dedi.

Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici bu tartÄ±ÅŸmalara bir gönderme yaparak, eski bir yazÄ±sÄ±nÄ± hatÄ±rlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°lk olarak Habertürk yazarÄ± Sevilay YÄ±lman'Ä±n gündeme getirdiÄŸi bu iddiayÄ±, Habertürk yazarÄ± Fatih AltaylÄ± ve Sabah gazetesi yazarÄ± HÄ±ncal Uluç da sürdürmüÅŸtü. Hürriyet Gazetesi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal'Ä±n dünkü açÄ±klamasÄ±nda ise "Ä°tham gerçek dÄ±ÅŸÄ±dÄ±r" denilmiÅŸti.

ARMAN: PROJELER YAPILMIÅžTIR AMA HER ÅžEY HÜRRÄ°YET'Ä°N BÄ°LGÄ°SÄ° DAHÄ°LÄ°NDEDÄ°R, HÜRRÄ°YET'Ä°N Ä°ÅžÄ°DÄ°R

AyÅŸe Arman ise instagram hesabÄ±ndan açÄ±klama yaptÄ±. "Meslek hayatÄ±m boyunca pek çok gerçek dÄ±ÅŸÄ± ithamla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±m. Bu, en iÄŸrenciydi" diyen Arman ÅŸöyle devam ediyor:

"Ben hiç kimseye ‘Åžerefsiz!' demedim, insanlar birbirine bu kadar aÄŸÄ±r bi hakareti nasÄ±l der onu da bilmezdim, artÄ±k biliyorum. Benimle ilgili bu iftirayÄ± çÄ±kartan, iftiraya iftira ekleyen, köpürten herkes ÅŸerefsizdir. Bugüne kadar susmanÄ±n nedeni gazetemin açÄ±klamayÄ± kendisinin yapmak istemesi. AçÄ±klama bugün birinci sayfadan duyuruldu ve yapÄ±ldÄ±. Ben açÄ±k bi kadÄ±nÄ±m, her konuda ÅŸeffaf oldum, 26 yÄ±ldÄ±r Hürriyet'te çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Ä°ÅŸimi de hep tutkuyla yaptÄ±m. Herhangi bi röportajdan para aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±, para istediÄŸimi söyleyecek bir baba yiÄŸit varsa, gelsin karÅŸÄ±ma, yüzüne söylesin.

Ya da çÄ±ksÄ±n medyaya söylesin, ‘Evet para verdim!' desin. Bu yapÄ±lan en aÅŸaÄŸÄ±lÄ±k ÅŸey, isim vermeden muallak bi ÅŸekilde para alÄ±ÅŸ veriÅŸinin olduÄŸunun söylenmesi. O zaman açÄ±kla! Söyleyeni getir karÅŸÄ±ma! DüÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±n, kÄ±skançlÄ±ÄŸÄ±n, alt oymanÄ±n bu kadarÄ± fazla. Bir de gazetem bana iyi bi maaÅŸ ödüyor, niye böyle bi ÅŸeye ihtiyaç duyayÄ±m? Benim menajerim filan da yok, ben ÅŸarkÄ±cÄ± mÄ±yÄ±m? Neresinden tutarsa tut, elinde kalan bi iftira. Benim alnÄ±m açÄ±k. Gizli saklÄ± bi ÅŸeyim yok, Evet, projeler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r ama her ÅŸey Hürriyet'in bilgisi dahilinde gerçekleÅŸmiÅŸtir, Hürriyet'in iÅŸidir…"

MEHMET SOYSAL: Ä°DDÄ°ALAR GERÇEK DIÅžI

Hürriyet Gazetesi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Soysal dün gazete adÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, köÅŸe yazarlarÄ±ndan AyÅŸe Arman’Ä±n para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± röportaj yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ilgili olarak konuÅŸtu.

Soysal, “Son günlerde, baÅŸta AyÅŸe Arman olmak üzere gazetemiz yazarlarÄ±na yönelik bir karalama kampanyasÄ± kamuoyunun gündemini meÅŸgul etmektedir. Türk basÄ±nÄ±n ‘amiral gemisi’ olan Hürriyet Gazetesi, güçlü yazar ve muhabir kadrosu ile 70 yÄ±ldÄ±r Türkiye gündemini belirlemektedir” ifadesini kullandÄ±.

“Bu vasfÄ±ndan ötürü gazetemiz, baÅŸta sosyal sorumluluk çalÄ±ÅŸmalarÄ± olmak üzere geniÅŸ kitlelere ulaÅŸmak isteyen tüm sektörler ve projeler için en çok tercih edilen yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelmektedir” diyen Soysal, ÅŸöyle devam etti:

“Bu vesile ile Hürriyet Gazetesi ve yazarlarÄ±na yöneltilen bu ithamÄ±n gerçek dÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu belirtmek isteriz. Gazetemiz 70 yÄ±ldÄ±r olduÄŸu gibi bundan sonra da gündemi belirlemeye, ses getiren haber çalÄ±ÅŸmalarÄ±na imza atmaya ve projeler geliÅŸtirmeye devam edecektir."

AHMET HAKAN, HINCAL ULUÇ’U HEDEF ALDI

Hürriyet yazarÄ± Ahmet Hakan, AyÅŸe Arman’la ilgili iddialarÄ± gündeme getirem Sabah yazarÄ± HÄ±ncal Uluç’u eleÅŸtirdi. Hakan, Uluç’a “Sen utanÄ±p sÄ±kÄ±lmayÄ± ne zaman öÄŸreneceksin?” diye seslendi.

Hakan yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kaleme aldÄ±: “Size bir ÅŸey söyleyeyim mi? Bu HÄ±ncal Uluç var ya bu HÄ±ncal Uluç. Türk matbuat tarihinde bir yatak firmasÄ±na hem lirik, hem de epik sayÄ±sÄ±z destanlar düzmekle meÅŸhur ilk ve tek yazardÄ±r. Mesela ÅŸunu HÄ±ncal Uluç yazmÄ±ÅŸtÄ±r; Tempur marka yataÄŸÄ±m var. Böyle bir ÅŸey olamaz. Bir uzaktan kumandasÄ± var yataÄŸÄ±n… DüÄŸmelere basmaya baÅŸlÄ±yorsunuz. BaÅŸ kÄ±smÄ± yükseliyor. Bu arada yorgun ayaklarÄ±nÄ±zÄ± dinlendirmek isterseniz ayak kÄ±smÄ±nÄ± havaya kaldÄ±ran bir düÄŸme de var. Ama bunlar baÅŸlangÄ±ç. AsÄ±l harika olan. Kumanda üzerindeki düÄŸmelerle masaj baÅŸlatabiliyorsunuz. Bu müthiÅŸ yataÄŸÄ± daha yakÄ±ndan tanÄ±mak isterseniz. Ä°ÅŸte internet adresi: www… En iyisi (…) adresindeki showroom’a gidin, görün ve deneyin. 0216 368 57….’den randevu alabilirsiniz.”

NECATÄ° DOÄžRU: SEN DE YATAK REKLAMI YAPTIN

Sözcü yazarÄ± Necati DoÄŸru ise, Sabah yazarÄ± HÄ±ncal Uluç'un Hürriyet YazarÄ± Ahmet Hakan'Ä±n "Yatak sadece yatak deÄŸildir" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±nÄ± gündeme getirmesinin ardÄ±ndan geçmiÅŸte kendisinin de bir yatak markasÄ± hakkÄ±nda övgü içeren bir yazÄ± kaleme aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 KasÄ±m 2018 09:07

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