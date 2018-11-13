YargÄ±da CinsiyetÃ§ilik Raporu: YargÄ± erkeÄŸe â€˜iyiâ€™

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu: Takip edilen kadÄ±n cinayeti davalarÄ±nÄ±n 10â€™unda iyi hal indirimi ve tahrik indirimi uygulandÄ±

KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu (KCDP), 2018 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±ndan KasÄ±m ayÄ±na kadar takip ettiÄŸi davalarda yargÄ±nÄ±n adaletsizlikleri ve cinsiyetçiliÄŸine dikkat çektiÄŸi ‘YargÄ±da Cinsiyetçilik Raporu’nu yayÄ±mladÄ±. Takip edilen kadÄ±n cinayetleri davalarÄ±nÄ±n 10’unda iyi hal indirimi ve tahrik indirimi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtildi.

2018 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±ndan KasÄ±m ayÄ±na kadar görülmeye devam eden 64 davayÄ± takip ettiklerini belirten KadÄ±n Cinayetlerini DurduracaÄŸÄ±z Platformu davalar hakkÄ±nda bilgi verdi: "Bu davalarÄ±n 20'si kadÄ±n cinayeti, 16'sÄ± yaralama, 8'i tehdit/hakaret, 9'u cinsel saldÄ±rÄ±, 1'i eÅŸe karÅŸÄ± cinsel saldÄ±rÄ±, 1'i yanlÄ±ÅŸ teÅŸhis, 1'i velayet, 5'i çocuk istismarÄ±, 1'i çocuÄŸa karÅŸÄ± cinsel taciz, 2'si çocuk cinayeti (bunlardan 1 tanesi istismar sonrasÄ± cinayet) davasÄ± ÅŸeklindedir. 2018 yÄ±lÄ±nda ise takip etmekte olduÄŸumuz davalardan 35 tanesi sonuçlandÄ±. Sunuçlanan davalarÄ±n ise 24’ü kadÄ±n cinayeti, 3’ü yaralama, 6’sÄ± cinsel saldÄ±rÄ±, 1’i çocuk istismarÄ±, 1’i tehdit davasÄ±."

“Yaralama ve cinsel saldÄ±rÄ± suçlarÄ±ndan dolayÄ± görülen davalarda da sanÄ±klarÄ±n tutuksuz yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± çok sayÄ±da dava var” denilen raporda kadÄ±nlarÄ±n davalarÄ±nÄ±n duruÅŸmalarÄ±na gitmek istemediÄŸi, karÅŸÄ± tarafÄ±n kendilerine zarar vermesinden korktuklarÄ± aktarÄ±ldÄ±. 6284 sayÄ±lÄ± koruma kanunundan yararlanmasÄ±na raÄŸmen kadÄ±nlarÄ±n korunamadÄ±ÄŸÄ±na da dikkat çekilen raporda, yargÄ±lama süreçlerinde kadÄ±nlarÄ±n yÄ±pratÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

‘Ä°YÄ° HAL Ä°NDÄ°RÄ°MÄ° KALDIRILSIN’

KCDP, davalarda en çok karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± savunma biçiminin failin ‘piÅŸmanÄ±m’ demesi olduÄŸunu belirtirken bu savunma karÅŸÄ±sÄ±nda faillerin iyi hal indirimlerinden de yararlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Buna iliÅŸkin “Biz biliyoruz ki kadÄ±n cinayetleri, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, cinsel taciz/saldÄ±rÄ± “bir anlÄ±k sinirle” gerçekleÅŸen olaylar deÄŸildir” diyen KCDP; kadÄ±nÄ±n, erkeÄŸin piÅŸmanÄ±m demesi sonucunda karakolda kendisine ÅŸiddet uygulayan eÅŸleriyle barÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunun sonucunda kadÄ±nlarÄ±n yine aynÄ± erkekler tarafÄ±ndan öldürüldüÄŸünü hatÄ±rlattÄ±.

Raporda “Mahkemelerce iyi hal indirimleri olayÄ±n koÅŸullarÄ± deÄŸerlendirilmeden sadece bir ‘piÅŸmanÄ±m’ ifadesine bakÄ±larak kesinlikle verilmemelidir, iyi hal indirimleri kadÄ±n cinayeti, kadÄ±na yönelik ÅŸiddet, cinsel taciz/saldÄ±rÄ± davalarÄ±nda sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r” önerisinde bulundu.

Emsal davalarÄ±n birçoÄŸunda kamuoyu oluÅŸturulduÄŸu için faillere indirim verilmediÄŸi ve davalarÄ±n cezasÄ±zlÄ±kla sonuçlanmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek ÅŸu ifadelere yer verildi: “Kamuoyu oluÅŸturulduÄŸunda kadÄ±nlar olaya el atÄ±p tepkilerini dile getirdiÄŸinde sürecin hÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±, mahkemelerin daha dikkat ve özenle karar verdiÄŸi görülüyor.” (HABER MERKEZÄ°)

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