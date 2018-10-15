Ã‡AYKURâ€™da mevsimlik iÅŸÃ§ilere dayatma: Kuru Ã§ayÄ± bizden peÅŸin alacaklar

Ã‡AYKURâ€™a yeni atanan Genel MÃ¼dÃ¼r Ekrem YÃ¼ce, mevsimlik Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan sÃ¶zleÅŸmeli iÅŸÃ§ilere iliÅŸkin ilginÃ§ bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Çay Ä°ÅŸletmeleri Genel MüdürlüÄŸüne atanan Ekrem Yüce görevine baÅŸladÄ±. Düzenlenen törende konuÅŸan Yüce, ÇAYKUR’da çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan mevsimlik sözleÅŸmeli ilçilerin durumuna iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu. Her dönem yaklaÅŸÄ±k 9 bin sözleÅŸmeli iÅŸçinin mevsimlik çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÇAYKUR’da bin 500 iÅŸçinin yÄ±l boyu çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen Yüce, bunun için iÅŸçilerin çayÄ± Çaykur’dan alma zorunluluÄŸu getirileceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Yüce, ÇAYKUR'da iÅŸçilerin 180 gün çalÄ±ÅŸabilmesi sözleÅŸme ÅŸartÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 6 bin 500 personelin çalÄ±ÅŸma süresinin dolacaÄŸÄ±nÄ± da kaydederek, sözlerini ÅŸöyle tamamladÄ±:

“Ä°ÅŸçilerin görevlerini yürütmeleri için ÇAYKUR olarak bin 500 adamaya (yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸma vizesi) ihtiyaç vardÄ±. Bu konuda yapÄ±lan görüÅŸmeler sonucunda bin 500 adamay Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan onaylandÄ±. Ä°ÅŸçilerimiz diÄŸer iÅŸçi arkadaÅŸlarla aynÄ± seviyede çalÄ±ÅŸacak. Bu uygulama ile ÇAYKUR 11 milyon lira ek ödeme yapacak. Ä°ÅŸçilerimiz ise bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ÇAYKUR'dan kurumunu sahiplenme ve destek adÄ±na bir yÄ±llÄ±k kuru çayÄ±nÄ± peÅŸin alacak. Bu da yaklaÅŸÄ±k olarak 10 milyon liranÄ±n üzerinde bir satÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiriyor.”

DÄ°SK/GIDA-Ä°Åž'TEN DAYATMAYA TEPKÄ°

ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce'nin açÄ±klamasÄ±na DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'ndan tepki geldi. Genel Sekreter Levent Gökçek, ÇAYKUR'da yÄ±llÄ±k ortalama 10 bin iÅŸçinin sözleÅŸmeli olarak çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak çözüm olarak sunulan dayatmanÄ±n sorunun üstünü örtmek anlamÄ±na geldiÄŸini vurguladÄ±:

"ÇAYKUR’da bin 500 iÅŸçiyi sözleÅŸmeli almak yaraya merhem olmaz. Bu sadece sorunlarÄ±n üstünü örtmektir. Bin 500 iÅŸçi sözleÅŸmeli alÄ±nacaktÄ±r. Yani iÅŸ güvenceleri yoktur. ÇAYKUR’da tüm mevsimlik iÅŸçiler güvence ve kadro istiyor. Ä°ÅŸçilerin bu haklÄ± talebi talebine kulak tÄ±kama ve görmezden gelme anlayÄ±ÅŸÄ± yeni genel müdürle de devam ediyor. Daha önce ÇAYKUR’da çokça görülen ayrÄ±mcÄ±lÄ±k ve kayÄ±rma politikalarÄ± bin 500 iÅŸçinin sözleÅŸmeli olarak iÅŸe alÄ±nmasÄ±nda endiÅŸe uyandÄ±rmaktadÄ±r. Çünkü daha önce hep iktidara ve mevcut iÅŸbirlikçi sendikaya yakÄ±n olan isimler çeÅŸitli olanaklardan yararlandÄ±. SözleÅŸmeli iÅŸçi alÄ±mÄ±nda bile iÅŸçilere 1 yÄ±llÄ±k kuru çayÄ±nÄ± alma zorlamasÄ± ve dayatmasÄ± yapÄ±lÄ±yor. Biz DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ olarak tüm mevsimlik iÅŸçilerin kadroya ve güvence altÄ±na alÄ±nmasÄ± için kadrolu, kadrosuz tüm iÅŸçilere birleÅŸme ve mücadele etme çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz. ÇAYKUR’da tüm sorunlarÄ±n çözümünün yolu iÅŸçilerin ve çay üreticilerinin ortak mücadelesinden geçmektedir." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 17:37

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