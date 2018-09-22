Devrimâ€™in intiharÄ±na dair: DirenemediÄŸi iÃ§in isyanÄ±n kendine dÃ¶nmesi

Ä°smail Devrim'in yoksulluk sebebiyle intihar etmesini deÄŸerlendiren bilim insanlarÄ±, 'Ã–fke ve isyanÄ±n asÄ±l sorumlulara yÃ¶neltilmesi gerekiyor' dedi.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, çocuÄŸuna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± bir babanÄ±n, bunalÄ±ma girerek intihar etmesi, yürekleri sÄ±zlattÄ±. Türkiye’de iÅŸsizlik ve yoksulluÄŸun geldiÄŸi noktayÄ± göstermesi bakÄ±mÄ±ndan çarpÄ±cÄ± olan olayÄ± gazetemize deÄŸerlendiren bilim insanlarÄ±, ülkenin, bir yanda büyüyen ÅŸirketler ve büyük lüks diÄŸer yanda öldüren yoksulluk olan tablosuna iÅŸaret ederek, “Öfke ve isyanÄ±n asÄ±l sorumlulara yöneltilmesi gerekiyor” dediler.

19 MayÄ±s Üniversitesi Psikolojik DanÄ±ÅŸmanlÄ±k Rehberlik Bölümünden KHK ile ihraç edilen Doç. Dr. Canani Kaygusuz, derin bir çaresizlik yaÅŸayan ancak sisteme baÅŸka türlü direnemeyen kiÅŸilerin öfkeyi kendine döndürdüklerini belirterek, ÅŸunlarÄ± söyledi: Yükselen diktatörlükten gelecek kötülükten kurtulmak için toplumsal direniÅŸ örgütleyememeye baÄŸlÄ± olarak oluÅŸan yoÄŸun korku üzerinden özünde uzlaÅŸamayacaÄŸÄ± deÄŸerlerle uzlaÅŸma çabasÄ± bireyin kendine olan güvenini yÄ±kÄ±yor. Bu yÄ±kÄ±lma bireyi deÄŸersizleÅŸtirerek onun bu dünyada yasadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylerin anlamÄ±nÄ± sorgular hale getiriyor. Bu anlamsÄ±zlÄ±k, ‘çocuÄŸuma pantolon aklandÄ±ktan sonra’, ‘evime ekmek götüremiyorsam’ gibi içsel seslere ve yakarÄ±ÅŸlara dönüÅŸebiliyor. Böylesi çökme anlarÄ±nda kiÅŸi de ‘madem ki bu dünyada sesim duyulmuyor, ölümümle kendimi duyurayÄ±m’ gibi içsel bir arzu kÄ±ÅŸkÄ±rtmasÄ± devreye girebilir. Derin bir çaresizliÄŸe baÄŸlÄ± gibi görünen intiharlarÄ±, aslÄ±nda belki de köklü bir sistem karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ± üretemediÄŸi ya da sisteme baÅŸka türlü direnemediÄŸi için isyanÄ±n ve öfkenin kendine dönmesi ve bir anlamda büyük bir isyanÄ± son bir çÄ±ÄŸlÄ±kla dünyaya duyurma arzusu gibi görmek mümkün. Yani aslÄ±nda psikolojik düzlemde kendine yönelen bir eylem biçimi aynÄ± zamanda dÄ±ÅŸ dünyaya karÅŸÄ± bir direniÅŸ biçimi. Bu daÄŸÄ±lma dönemlerinde bir kiÅŸisel yakarÄ±ÅŸ hali, ölürken sesimin duyulmasÄ± istemenin tezahürü gibi geliyor bana. VelhasÄ±l arkasÄ±nda ne türden saikler olursa olsun, sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve sürekli daha fazla sÄ±kÄ±laÅŸacak kaygÄ±sÄ±yla yaÅŸama karÅŸÄ± direnmeye çalÄ±ÅŸan geniÅŸ yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n, kendini bu hale getiren koÅŸullarÄ± deÄŸil de kendini olumsuzlaÅŸtÄ±rmasÄ±na dayalÄ± bir son direniÅŸ hattÄ±nÄ±n görkemli çöküÅŸü gibi okumak da mümkün.

OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

AHLAYIP VAHLAMADAN...

Kaygusuz’a göre yapÄ±lmasÄ± gereken, “AhlayÄ±p vahlamadan ve durumu ajite etmeden toplumsal çözülmenin yarattÄ±ÄŸÄ± bu kendine yönelmiÅŸ öfke biçiminde tezahür eden birey ruhsallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n derinindeki öfkeyi, asÄ±l müsebbibe yöneltme imkanlarÄ±nÄ± irdelemek olmalÄ±. Bu da ancak her ÅŸeyi birey psikolojisine baÄŸlayan anlayÄ±ÅŸtan uzaklaÅŸmak ve tüm sistemi gözönünde bulundurarak, geniÅŸ katÄ±lÄ±mlÄ±, dayanÄ±ÅŸmacÄ± ve kurtuluÅŸçu bir psikolojik imkan yaratmakla olacak bir ÅŸey”

Ä°SMAÄ°L DEVRÄ°M Ä°LK DEÄžÄ°L

Kocaeli Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi Meclisi Üyesi Selçuk KastarlÄ± da Ä°smail Devrim’i intihara sürükleyen nedenin sadece onun psikolojik sorunlarÄ± ile açÄ±klanamacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. KastarlÄ± ÅŸöyle dedi: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yoksulluktan ve çaresizlikten çÄ±kacak bir yol bulamamak ve intihar etmek ne yazÄ±k ki sadece Ä°smail Devrim ve ailesinin baÅŸÄ±na gelmiÅŸ bir felaketle sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. ‘Adana’da eÅŸi bir yÄ±la aÅŸkÄ±n süre iÅŸsiz kalan 26 yaÅŸÄ±ndaki Emine Akçay, 8 aydÄ±r kirasÄ±nÄ± ödeyemediÄŸi evde iki çocuÄŸunun Ä±sÄ±nmasÄ± için saç kurutma makinesini çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, diÄŸer odada intihar etti.’ Bir yanda her yÄ±l büyüyen ÅŸirketlere verilen ödüller, teÅŸvikler, krediler, yandaÅŸ ÅŸirketlere yüksek bedeller ile verilen ihaleler, lüks uçaklar, saraylar, yazlÄ±klar vb... Öte yanda tüm bu deÄŸerleri elleri ile alÄ±n terleri ile hatta canlarÄ± pahasÄ±na üreten emekçilerin inanÄ±lmaz yoksulluÄŸu, açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n bile altÄ±ndaki asgari ücret, büyük iÅŸsizlik... Ä°nsanca yaÅŸayacak ücret için, mücadele edenlere sendikalÄ± olma mücadelesine reva görülen karÅŸÄ±lÄ±k da polis copu, tazyikli su ve son olarak tutuklama. Ä°ntiharlarÄ±n büyük çoÄŸunluÄŸunun arkasÄ±nda insanca yaÅŸayacak bir gelire sahip olmamanÄ±n yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Yeni açÄ±klanan Orta Vadeli Programda da, bu yoksulluk ve çaresizlik ortamÄ±nÄ±n artacaÄŸÄ±, açÄ±kça görülmektedir”

Ä°tibarÄ±ndan tasarruf etmeyenler, Ä°smail Devrim ile â€˜aynÄ± gemideâ€™ mi?Â

Ä°SMAÄ°LLERÄ°, EMÄ°NELERÄ° NASIL HAYATTA TUTABÄ°LÄ°RÄ°Z?

Ä°smail Devrim’in ölümünde gözden kaçmamasÄ± gereken ve eÅŸinin de sözlerinde açÄ±ÄŸa çÄ±kan bir diÄŸer noktanÄ±n da eÄŸitim öÄŸretim masraflarÄ±nÄ±n yoksul emekçi ailelerine yÄ±kÄ±lmasÄ± olduÄŸuna iÅŸaret eden KastartlÄ±, “Okul kÄ±yafetleri, kayÄ±t-katkÄ± parasÄ±, temizlik ve kÄ±rtasiye giderlerinin ailelerden istenmesi gibi uygulamalar yÄ±llardÄ±r emekçi ailelerinin üzerindeki büyük bir yük. Yeni Türkiye propagandasÄ±nÄ±n lüks uçaklarÄ±n, ejder meyvelerinin arasÄ±nda emekçiye kalan 1603 TL ve eÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa tüm temel ihtiyaçlarÄ±n paralÄ± hale getirilmesidir. AlÄ±namayan okul pantolonu, ödenemeyen kredi borcu ve kesilen elektriktir...” dedi.

“Ä°smailleri, Emineleri nasÄ±l hayatta tutabiliriz?” diye soran KastarlÄ± yanÄ±tÄ± da “SorunlarÄ±n kaynaÄŸÄ± olan bu düzeni deÄŸiÅŸtirecek bir mücadele ile özgür, demokratik, insanca yaÅŸayacak gelire ve çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±na sahip olduÄŸumuz bir ülke kurabilirsek koruyabiliriz diye düÅŸünüyorum” diye verdi.

Ä°NSANCA YAÅžAM EN TEMEL VE VAZGEÇÄ°LMEZ HAKKIMIZDIR

2016 yÄ±lÄ±nda KHK ile Kocaeli Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyenlerden Doç. Dr. Aynur ÖzuÄŸurlu da ÅŸöyle konuÅŸtu: Bu düzen satÄ±n alma gücüne dönüÅŸememiÅŸ ihtiyaçlarÄ±mÄ±zÄ±, bunlar gÄ±da, saÄŸlÄ±k, barÄ±nma, eÄŸitim gibi en temel ihtiyaçlar da olsa, birer ihtiyaç olarak görmediÄŸi için, gerçekte insani varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bütünüyle inkar etmektedir. Ä°smail Devrim’in bir baba olarak çocuÄŸuna almadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyin, söz verip karÅŸÄ±layamadÄ±ÄŸÄ± bir hediye, bir ödül deÄŸil de en temel, en zorunlu ihtiyaç olmasÄ±nÄ± baÅŸka nasÄ±l açÄ±klayabiliriz? Ä°htiyaçlarÄ±mÄ±z açÄ±sÄ±ndan ‘insan’ olmaktan çÄ±kartÄ±lmak kolay tahammül edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir. Çünkü çalÄ±ÅŸarak geçinmek zorunda olan bizler, basitçe emeÄŸinin onurunu korumayÄ±, saygÄ± görmeyi ve önemsenmeyi, baÅŸkalarÄ±na da aynÄ± itibarÄ± göstermeyi isteyen birer ‘kiÅŸileriz’ aynÄ± zamanda. Ä°ntihar kendimize olan saygÄ±mÄ±zÄ± korumanÄ±n bir yolu haline gelmiÅŸse, ortada sadece dramlar deÄŸil, bu düzen eliyle iÅŸlenmiÅŸ cinayetler var demektir. Ä°nsan onuruna yaraÅŸÄ±r hayatlar sürmek, en temel ve en vazgeçilmez hakkÄ±mÄ±zdÄ±r. Bu hak, ne piyasaya da ne de merhamete terk edilebilir.

Emek Partisi: Daha fazla Ä°smail Devrim'ler Ã¶lmesin diye mÃ¼cadeleye

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 22:09

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