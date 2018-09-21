OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

Kocaeli'nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde bir sÃ¼redir iÅŸsiz olan ve oÄŸluna okul pantolonu alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bunalÄ±ma giren Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ, girdiÄŸi bunalÄ±m sonucu kendisini banyoda iple asarak yaÅŸamÄ±na son verdi.

DHA'da yer alan habere göre, olay Körfez ilçesi YukarÄ± Hereke Mahallesi'nde meydana geldi. Banyoya giren Ä°smail Devrim (45) kendisini asarak yaÅŸamÄ±na son verdi. Bir süre sonra yakÄ±nlarÄ± kapÄ±yÄ± zorlayarak içeri girdiklerinde Ä°smail Devrim'in cansÄ±z bedeniyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Ä°smail Devrim'in cenazesi, morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

ÇOCUÄžUNUN KIYAFETÄ° OLMADIÄžI Ä°ÇÄ°N DERSE ALINMADI

Bir süredir iÅŸsiz olan Ä°smail Devrim, liseye giden oÄŸlunun okul kÄ±yafeti olmadÄ±ÄŸÄ± için derse alÄ±nmak istenmediÄŸini öÄŸrendi. OÄŸlunun anlattÄ±klarÄ±yla akÅŸam evde bunalÄ±ma giren iki çocuk babasÄ± Ä°smail Devrim sabaha karÅŸÄ± 06.00 sÄ±ralarÄ±nda evin banyosuna girdi ve kendini iple astÄ±. Ä°smail Devrim'in cenazesi BalÄ±kesir'de topraÄŸa verildi.

'ÇOCUKLARIMA BAKAMIYORSAM NÄ°YE YAÅžIYORUM!'

Ege Haber'de yer alan habere göre, hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°smail Devrim'in eÅŸi Hafize Devrim oÄŸlunun okuldan geldiÄŸini ve "Pantolonum okulun istediÄŸi pantolon olmadÄ±ÄŸÄ± için dersime giremedim. Derse almadÄ±lar, bir gün yok yazÄ±ldÄ±m" dediÄŸini belirtti. Hafize Devrim, "BabasÄ± bunu duyunca çok üzüldü, ‘Hemen gidip alalÄ±m oÄŸlum' dedi. Gebze'ye gidip pantolon aldÄ±lar. AkÅŸam 21.00 gibi eve geldiler. EÅŸim bize, ‘ArtÄ±k hemen yatÄ±n. IÅŸÄ±klarÄ± kapatÄ±n, televizyonu kapatÄ±n, ben çok yorgunum' dedi. Sabah erkenden uyandÄ±m, baktÄ±m banyoda Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±yor. Herhalde Ä±ÅŸÄ±k açÄ±k kaldÄ± dedim. KalktÄ±m baktÄ±m kendini asmÄ±ÅŸ” dedi.

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Hafize Devrim, “OÄŸlumun gittiÄŸi okulda kÄ±yafetler belli. Buna uymak gerekiyor. Üstünü almÄ±ÅŸtÄ±k, pantolonu alamamÄ±ÅŸtÄ±k, sonra alÄ±rÄ±z diye düÅŸünmüÅŸtük. EÅŸim o durumu kafasÄ±na çok taktÄ±, ‘Ben size bakamayacaksam niye yaÅŸÄ±yorum ki? ÇocuklarÄ±ma bakamÄ±yorsam niye yaÅŸÄ±yorum. Ölseydim bundan iyiydi' dedi” diye konuÅŸtu.

KAZA GEÇÄ°RDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N ÇALIÅžAMIYORDU

EÅŸi Ä°smail Devrim'in bir OSB'deki firmada tornacÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± fakat bir süre önce motosiklet kazasÄ± geçirdiÄŸi için çalÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Hafize Devrim, “Kazada kolu ezilmiÅŸti. Sürekli aynaya gidip koluna bakÄ±yordu. ‘Bu kolla nasÄ±l çalÄ±ÅŸÄ±rÄ±m' diyerek üzülüyordu. ÇalÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± için sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyorduk. Bu evin kredi borcu var. O da bizi zorluyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 11:35

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