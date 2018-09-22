Ä°tibarÄ±ndan tasarruf etmeyenler, Ä°smail Devrim ile â€˜aynÄ± gemideâ€™ mi?Â 

Ã‡aÄŸrÄ± SarÄ± yazdÄ±: Halka â€˜kriz psikolojikâ€™ diyenler, Yeni Ekonomi ProgramÄ±nÄ± anlatÄ±rken kriz yok â€˜muÅŸâ€™ gibi takÄ±nmamÄ±zÄ± istiyordu.

ÇaÄŸrÄ± SarÄ±

Bu ülkenin anne babalarÄ± yeryüzünün en ÅŸanssÄ±z anne babasÄ± belki de...

Yetmeyen ücretler içinde, iÅŸten çÄ±karÄ±lma tehditleri altÄ±nda çocuÄŸunuza alacaÄŸÄ±nÄ±z o bayramlÄ±k ayakkabÄ±yÄ± düÅŸünürsünüz... SusarsÄ±nÄ±z... GüvenliÄŸi olmayan iÅŸlere mahkum kalmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r, ayÄ±n sonunu getirememenin derdi tasasÄ± yüklenmiÅŸtir yorgun omzunuza, harçlÄ±klarÄ± azalttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z için kahrolurken susarsÄ±nÄ±z... Ä°stediÄŸiniz çocuÄŸunuza iyi bir gelecek saÄŸlamaktÄ±r halbuki...

Ä°ÅŸsizsinizdir ya da...

Bir ay, beÅŸ ay, bir yÄ±l... Takvim sürekli iÅŸler, dün bugünün aynÄ±sÄ±... Her gittiÄŸiniz kapÄ± yüzünüze kapanÄ±yordur, eÅŸe dosta haber salmÄ±ÅŸsÄ±nÄ±zdÄ±r ama telefonunuz sessizdir. Bir süre sonra evde sorulan ‘bugün iÅŸ bulabildin mi’ sorusu yerini sessizliÄŸe bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±r... Kira birikmiÅŸtir, tencere kaynamÄ±yordur... TÜÄ°K’in iÅŸsizlik verisinin bir rakamÄ±ysanÄ±z, bir süre sonra rakam bile deÄŸilsinizdir artÄ±k. “Ä°ÅŸ aramaktan vazgeçti” hanesine yazÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r adÄ±nÄ±z. SessizleÅŸirsiniz...

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Bu ülkenin anne babalarÄ± yeryüzünün en ÅŸanssÄ±z anne babasÄ± belki de...

Ä°smail Devrim, Muharrem TaÅŸ, Emine Akçay gibi...

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Ä°smail Devrim...

Dünden beri kalbimize saplanan oku ah ederek çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bir babanÄ±n oÄŸluna alamadÄ±ÄŸÄ± pantolon için intihar etmesinin gerçekliÄŸi altÄ±nda ezilirken, babanÄ±n oÄŸlunun mecburi ihtiyacÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda çaresizliÄŸini hissedemeyen cenaha, krizin psikolojik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Sosyal medyada, nefret cümleleri peÅŸ peÅŸe dizilirken, böyle bir ölüm biçiminin nasÄ±l olur da algÄ± yönetme giriÅŸimi/ hükümeti yÄ±pratma çabasÄ±na dönüÅŸtürülebildiÄŸini anlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Televizyonlar krizin aslÄ±nda tamamen psikolojik olduÄŸunu söylese de ortada duran gerçekliÄŸin altÄ±nda eziliyoruz. “Dün bir baba, oÄŸluna okul pantolonunu alamadÄ±ÄŸÄ± için intihar etti”

Hangi nefret kalÄ±bÄ±na sÄ±ÄŸar ki bu ölüm, ya da hangi umut dolu program”Ä±n satÄ±r arasÄ±nda gizlidir Ä°smail Devrim’in çaresizliÄŸi...

Emine Akçay...

Emine de bu ülkenin ‘ÅŸanssÄ±z’ annesi(ydi)... 6 yÄ±l önce 26 yaÅŸÄ±ndaydÄ± Emine. Bir yÄ±ldÄ±r iÅŸsizdi, 8 aydÄ±r kirasÄ±nÄ± ödeyemiyordu, iki çocuÄŸu vardÄ±. DayanamadÄ±. ÇocuklarÄ± üÅŸümesin diye saç kurutma makinesini açtÄ±... Sonra yan odaya geçti...

Emine de tÄ±pkÄ± Ä°smail gibi dayanamamÄ±ÅŸtÄ±. Emine’nin ölümü ne zaman gündeme gelse yine o bildik söylem baÅŸladÄ±: Hükümeti yÄ±pratma çabasÄ±!

Muharrem TaÅŸ...

En aÄŸÄ±r yükü taÅŸÄ±yan baba... 2014 yÄ±lÄ±ydÄ±. 3 yaÅŸÄ±ndaydÄ± çocuÄŸu Van’Ä±n bir köyünde hastalanmÄ±ÅŸ ve hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Baba TaÅŸ, oÄŸlunun cansÄ±z bedenini bir çuvala koyarak saatlerce sÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Koskoca devlet, dizi dizi uçaklara sahip devlet Muharrem TaÅŸ’Ä±n evladÄ± için bir ambulans uçak göndermemiÅŸti. Bugün ‘devletin itibarÄ±ndan tasarruf olmaz’ diyen medya, o gün de bu ölümün tamamen mizansen olduÄŸunu yazmÄ±ÅŸtÄ±! Sonra hükümetin yÄ±pratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n!

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Ä°smail Devrim’in ölüm haberi Urfa’da bir iÅŸsiz gencin ‘açÄ±m’ diyerek kendini yakma haberinin üzerine geldi. Kocaeli’den Türkiye’nin dört bir yanÄ±na yayÄ±lan bu yas, ‘açÄ±m’ çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile buluÅŸuyordu. Üstelik ‘algÄ± yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor’ diyenler, çocuÄŸuna okul harçlÄ±ÄŸÄ± veremeyenlere, bu kÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l geçireceklerini düÅŸünenlere, krizin de ‘psikolojik algÄ±’ olduÄŸuna iknaya çabalÄ±yordu.

Ä°smail’in, Emine’nin senin, benim adÄ±nÄ± bile bilmediÄŸimiz kokteyller ile Saray lobilerinde itibarÄ±ndan ödün vermeyenler, halka tasarruf edin” derken, koleksiyona yeni uçak dahil ediliyordu.

Halka ‘kriz psikolojik’ diyenler, Yeni Ekonomi ProgramÄ±nÄ± anlatÄ±rken kriz yok ‘muÅŸ’ gibi takÄ±nmamÄ±zÄ± istiyordu. GeleceÄŸimiz için iÅŸsizlik vaadedenler, bunu umut dolu program olarak sunuyordu.

Belki de Ä°smail’in ekranÄ±nda ‘umut dolu program’ açÄ±klanÄ±rken, oÄŸlu Ä°smail’e okulda pantolonsuzluk nedeniyle baÅŸÄ±na gelenleri anlatÄ±yordu.

Ama itibarÄ±ndan tasarruf etmeyenler, Ä°smail Devrim ile “aynÄ± gemide” olduÄŸumuzu söylüyordu.

Geride milyonlarca iÅŸsiz kaldÄ±... Yetmeyen aylÄ±klarÄ±n çaresizliÄŸi içinde köÅŸesine çekilmiÅŸ, sessizleÅŸmiÅŸ milyonlarca anne baba... BabasÄ±nÄ±n çaresizliÄŸini uzaktan seyreden milyonlarca çocuk...

Ä°smail öldü.

Bir çocuk yoksulluktan dolayÄ± babasÄ±nÄ± kaybetti. Bütün gemiler batsÄ±n.

Batan gemideki yoksulu o uçaÄŸÄ±nÄ±zla kurtarmayacaksÄ±nÄ±z çünkü!

OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 15:36

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