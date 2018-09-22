Emek Partisi: Daha fazla Ä°smail Devrim'ler Ã¶lmesin diye mÃ¼cadeleye

Emek Partisi Kocaeli'nin KÃ¶rfez ilÃ§esinde Ã§ocuÄŸuna okul pantolonu alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in intihar eden Ä°smail Devrim hakkÄ±nda basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli Ä°l Örgütünün Ä°smail Devrim intiharÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yatan ekonomik nedenlere vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, "Daha fazla Ä°smail Devrim'ler ölmesin, zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olmasÄ±n diye mücadele etmeli, hakkÄ±mÄ±z olanÄ± almalÄ±yÄ±z" denildi.

OÄŸluna okul kÄ±yafeti alamayan Ä°smail Devrim adlÄ± yurttaÅŸ intihar etti

EMEP Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan imzalÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

"Ä°smail Devrim, 45 yaÅŸÄ±ndaydÄ±...

Körfez YukarÄ± Hereke'de eÅŸi ve iki çocuÄŸuyla birlikte ikamet ediyordu.

TornacÄ±ydÄ±, bir süre önce kaza geçirdiÄŸi için çalÄ±ÅŸamÄ±yor, maddi sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyordu. Evin kredi borcu vardÄ±...

'ÇocuÄŸuma bir pantolon alamÄ±yorsam niye yaÅŸÄ±yorum ki!' dedi ve yaÅŸamÄ±na son verdi...

Cebinden 20 lira çÄ±ktÄ±...

Önceki gün bazÄ± gazetelerden duyduk bu bilgileri, malum her gazete her ÅŸeyi yazmÄ±yor ya artÄ±k... Yönetenler, ekonomik kriz emeraleri için 'manipülasyon', 'psikolojik' diyor ama asÄ±l manipülasyonu ve psikolojik savaÅŸÄ± yandaÅŸ gazeteler yapÄ±yor, gerçeÄŸi gizleyerek...

Ne demiÅŸti bir kaç gün önce CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan? 'Kriz, mriz sakÄ±n inanmayÄ±n, bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceÄŸe yürüyoruz. Öyle ÅŸurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayÄ±n...'

Manipülasyon öyle mi? Ä°smail Devrim'in kaza geçirdiÄŸi için bir süredir çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için ve liseye giden çocuÄŸuna pantolon alamadÄ±ÄŸÄ± için bunalÄ±ma girip kendini asmasÄ±, intihar etmesi mi manipülasyon, psikolojik? AsÄ±l manipülasyon bunlarÄ± sizin görmemeniz. Gerçi haklÄ±sÄ±nÄ±z, hibe olarak aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z milyon dolarlÄ±k uçaklardan, saraylardan, köÅŸklerden bu gerçekler görünmeyebilir gözünüze!

ACILI EÅžÄ°N SÖYLEDÄ°KLERÄ° MÄ° YALAN?

YaÅŸanan süreci aÄŸlayarak anlatan acÄ±lÄ± eÅŸ Hafize Devrim, 'Lise 1'e giden oÄŸlum okuldan geldi. Anne, ‘Pantolonum okulun istediÄŸi pantolon olmadÄ±ÄŸÄ± için dersime giremedim. Derse almadÄ±lar, bir gün yok yazÄ±ldÄ±m’ dedi. BabasÄ± bunu duyunca çok üzüldü. ‘Hemen gidip alalÄ±m oÄŸlum’ dedi. Gebze’ye gidip pantolon aldÄ±lar. AkÅŸam 21.00 gibi eve geldiler. EÅŸim bize, ‘ArtÄ±k hemen yatÄ±n. IÅŸÄ±klarÄ± kapatÄ±n, televizyonu kapatÄ±n, ben çok yorgunum’ dedi. Sabah erkenden uyandÄ±m, baktÄ±m banyoda Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±yor. Herhalde Ä±ÅŸÄ±k açÄ±k kaldÄ± dedim. KaltÄ±m baktÄ±m kendini asmÄ±ÅŸ. EÅŸim bu durumu kafasÄ±na çok taktÄ±, ‘Ben size bakamayacaksam niye yaÅŸÄ±yorum ki? ÇocuklarÄ±ma bakamÄ±yorsam niye yaÅŸÄ±yorum. Ölseydim bundan iyiydi’ diyordu. ÇalÄ±ÅŸamadÄ±ÄŸÄ± için sÄ±kÄ±ntÄ± çekiyorduk. Bu evin kredi borcu var. O da bizi zorluyor' diyor... Bir acÄ±lÄ± eÅŸ, ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± çeken, bunalÄ±ma giren ve intihar eden eÅŸinin ardÄ±ndan bunlarÄ± söylüyor...

BunlarÄ± bu sistem söyletiyor! Bu sistem kirlidir, bu düzen zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapar ve çÄ±kmaz yola sokar... Biliyoruz, 'ÅžahlanÄ±yoruz', 'Ekonomimizi kÄ±skanÄ±yorlar', 'Kriz mriz yok', 'Bunlar hep psikolojik' diyenler bu gerçekleri gizlemek için elinden gelen yalanÄ± söylüyor, kendi medyalarÄ± da buna çanak tutuyor. Kocaeli ValiliÄŸi de görüyor, hatta araÅŸtÄ±rÄ±yor (!) ama intiharÄ± psikolojik nedenlere baÄŸlÄ±yor!

KURTULUÅž DEMOKRATÄ°K HALK Ä°KTÄ°DARI!

Peki bu çÄ±kmaz yolda emekçiler için kurtuluÅŸ yolu bulunmaz mÄ±? Tabi ki bulunur!

Tek çÄ±kÄ±ÅŸ yolu örgütlenmemiz ve bu sistemi alaÅŸaÄŸÄ± etmemizden geçiyor. Bir olmazsak, yan yana durmazsak kendi sistemimizi kendimiz kurmaz, ekonomimizi kendimiz yönetmezsek bu çÄ±kmaz yoldan kurtuluÅŸ yolumuzu bulamayacaÄŸÄ±z! Daha fazla Ä°smail Devrim'ler ölmesin, zenginler daha zengin, fakirler daha fakir olmasÄ±n diye mücadele etmeli, hakkÄ±mÄ±z olanÄ± almalÄ±yÄ±z. Çözüm demokratik halk iktidarÄ±dÄ±r! Demokratik halk iktidarÄ±nÄ± kurmak için ise partimiz saflarÄ±nda mücadeleye çaÄŸÄ±rÄ±yoruz!" (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 EylÃ¼l 2018 13:31

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