Panzerin iki kardeÅŸi ezdiÄŸi olayÄ±n davasÄ±nda keÅŸif tutanaÄŸÄ± tutuldu

Silopi'de panzerin iki kardeÅŸin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne sebep olduÄŸu olaya dair bilirkiÅŸi incelemesi sonucu aracÄ±n fren ve direksiyonunda sorun tespit edilmedi.

Silopi’de, evlerine giren panzerin altÄ±nda can veren Muhammet ve Furkan YÄ±ldÄ±rÄ±m kardeÅŸlerin ölümüne iliÅŸkin açÄ±lan dava kapsamÄ±nda yapÄ±lan olay yeri keÅŸfinde, panzerin frenleri ve direksiyonunda sorun tespit edilmedi. BilirkiÅŸiler, önümüzdeki günlerde ayrÄ±ntÄ±lÄ± rapor hazÄ±rlayacak.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesinde, 3 MayÄ±s 2017 tarihinde evlerine giren panzerin altÄ±nda ezilerek can veren 7 yaÅŸÄ±ndaki Muhammed YÄ±ldÄ±rÄ±m ve 6 yaÅŸÄ±ndaki Furkan YÄ±ldÄ±rÄ±m kardeÅŸlerin ölümüne iliÅŸkin iki polis hakkÄ±nda açÄ±lan dava kapsamÄ±nda önceki gün “olay yeri keÅŸfi” ve olaya karÄ±ÅŸan panzerin incelemesi yapÄ±ldÄ±. Daha önce 3 kez ertelenen keÅŸif, mahkeme heyeti üyeleri, 2 trafik bilirkiÅŸisi, makine bilirkiÅŸisi ile panzer sürücüsü konusunda uzman kullanÄ±cÄ± bilirkiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±, gözlemlere dair keÅŸif tutanaÄŸÄ± hazÄ±rlandÄ±.

PANZERÄ°N YOLU TAKÄ°P ETTÄ°ÄžÄ° TESPÄ°TÄ°NE YER VERÄ°LDÄ°

Mezopotamya AjansÄ±ndan Gökhan Altay'Ä±n haberine göre, keÅŸif tutanaÄŸÄ±nda, olaya karÄ±ÅŸan panzerin hareket ettiÄŸi MHP Ä°lçe BinasÄ± önünden kazanÄ±n neticelendiÄŸi ev duvarlarÄ±nÄ±n görünmediÄŸi ve mahallenin kÄ±smen sokak lambalarÄ±yla Ä±ÅŸÄ±klandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Söz konusu tutanakta yer alan “KeÅŸif mahallinin gözlemlenmesi” kÄ±smÄ±nda ise olayÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸine dair ÅŸu ifadelere yer verildi: KarÅŸÄ±yaka Mahallesi, 720. Sokak üzerinde, 52. Cadde’de bulunan MHP ilçe binasÄ± önünden ilk hareketine baÅŸlayan panzerin güney doÄŸu yönünden kuzey batÄ± istikametine doÄŸru eÄŸimli caddeyi eÄŸim aÅŸaÄŸÄ± olacak ÅŸekilde takiben yaklaÅŸÄ±k 50 metre sonra yolun yay ÅŸeklinde kÄ±vrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hattÄ± takip ederek güney yönüne 715. Sokak istikametine doÄŸru inen asfalt yol ve devamÄ±nda çÄ±kmaz sokak ile neticelenen noktada müteveffalarÄ±n bulunduÄŸu müÅŸtekiye ait evin duvarÄ±na çarpmasÄ± sureti ile söz konusu olay gerçekleÅŸtiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.

‘FRENDE SORUN YOK, DÄ°REKSÄ°YON RAHATLIKLA MANEVRA YAPABÄ°LÄ°YOR’

KeÅŸif tutanaÄŸÄ±nda bilirkiÅŸiler tarafÄ±ndan, YÄ±ldÄ±rÄ±m kardeÅŸlerin altÄ±nda can verdiÄŸi panzere iliÅŸkin yapÄ±lan incelemelere de yer verildi. Panzerin kaza tarihinde emanete alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde muhafaza edildiÄŸi belirtilen tutanakta, uzman kullanÄ±cÄ± olarak hazÄ±r edilen bilirkiÅŸinin araç makine bilirkiÅŸisi eÅŸliÄŸinde araç üzerinde yaptÄ±klarÄ± testler hakkÄ±nda bilgilere yer verildi. Harici akü takviyesinin ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸan araç testine iliÅŸkin ise ÅŸu tespitlerde bulunuldu: ÇalÄ±ÅŸtÄ±rma, durma ve kalkma, hareket testleri yapÄ±ldÄ±. AracÄ±n çalÄ±ÅŸÄ±r halde iken frenlerinde herhangi bir sorun olmadÄ±ÄŸÄ±, direksiyonun rahatlÄ±kla manevra yapabildiÄŸi gözlemlendi. Araç istop ettirilerek durma halinde fren ve direksiyon testi aÅŸamasÄ±na geçildi. Ancak aracÄ±n stop açma kapama kollarÄ±na basÄ±lmasÄ±na raÄŸmen istop ettirilemediÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±. Harici müdahale ile araç istop ettirildi. Bu halde iken araç eÄŸimli alandan kÄ±smen vites boÅŸa alÄ±narak bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda hareket ettiÄŸi, frene basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda frenleme yapabildiÄŸi görüldü.

AYRINTILI RAPOR ÖNÜMÜZDEKÄ° GÜNLERDE HAZIRLANACAK

KeÅŸfe katÄ±lan bilirkiÅŸilerden araçta kazaya sebebiyet veren bir kusur bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±, kazaya sebebiyet veren etkenin ne olduÄŸu ve sanÄ±klarÄ±n olayda kusur durumu ve daÄŸÄ±lÄ±mÄ± konusunda ayrÄ±ntÄ±lÄ± rapor düzenlemeleri istendi. BilirkiÅŸilerin ayrÄ±ntÄ±lÄ± raporlarÄ±nÄ±n önümüzdeki günlerde, 25 Ekim tarihinde 5’incisi görülecek olan dava dosyasÄ±na sunmasÄ± bekleniyor.

NE OLMUÅžTU?

FotoÄŸraf: Evrensel

ÅžÄ±rnak’Ä±n Silopi ilçesine baÄŸlÄ± KarÅŸÄ±yaka mahallesinde, 3 MayÄ±s 2017 gecesinde MHP Ä°lçe binasÄ±nÄ± korumak ile görevli 73 A 0133 plakalÄ± 1994 model Dragon 1 marka zÄ±rhlÄ± araç sürücüsü polis, evlerine girdiÄŸi Muhammed ve Furkan YÄ±ldÄ±rÄ±m kardeÅŸlerin ezilerek ölümüne neden olmuÅŸtu. Panzer sürücüsü Ömer YeÄŸit gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±ktan sonra ÅžÄ±rnak Cezaevine gönderilmiÅŸti. Cizre Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve Cizre 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan kabul edilen iddianamede, zÄ±rhlÄ± aracÄ±n sürücüsü YeÄŸit ve onu görevlendiren amiri Murat Maden hakkÄ±nda "Taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olma” suçundan 2’ÅŸer yÄ±ldan 15’er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istenmiÅŸti.

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ARACI SÜREN POLÄ°S, FRENÄ°N ÇALIÅžMADIÄžINI Ä°DDÄ°A ETMÄ°ÅžTÄ°

Ä°ddianamede yer alan trafik bilirkiÅŸi raporunda, zÄ±rhlÄ± araç sürücüsü YeÄŸit’in, “Motorlu araç sürücü sertifikasÄ±nÄ±n” bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bu nedenle sürücünün araç ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmamasÄ± sonucunda olayÄ±n meydana geldiÄŸi bilgisine yer verilmiÅŸti. YeÄŸit, savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadede ise kendisini, “Park etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m sÄ±rada araç birden stop etmesiyle birlikte rampa aÅŸaÄŸÄ± öne doÄŸru 52’nci caddenin devamÄ± 715’inci sokaÄŸa doÄŸru gitmeye baÅŸladÄ±. AracÄ±n freninde ayaÄŸÄ±mÄ± sürekli basÄ±lÄ± tuttum. Fakat araç stop ettiÄŸi için fren sistemi çalÄ±ÅŸmadÄ±. AracÄ±n direksiyonu kilitlendi. Fren tertibatÄ± iÅŸlemedi” sözleri ile kendisini savunmuÅŸtu.

TÜM TANIKLAR Ä°LÇE EMNÄ°YET MÜDÜRÜNÜ Ä°ÅžARET ETTÄ°

2 polis hakkÄ±nda açÄ±lan ve ilk duruÅŸmasÄ± 17 Ekim 2017 tarihinde görülen davada, tutuklu polis tahliye edilmiÅŸti. ZÄ±rhlÄ± araç sürücüsü yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada, ehliyetinin olmamasÄ±na raÄŸmen daha önce farklÄ± yerlerde görevlendirildiÄŸini belirtmiÅŸ ve olaydan kendisini görevlendiren Ä°lçe Emniyet Müdürü Selçuk ErdoÄŸan ile yetkilileri sorumlu tutmuÅŸtu.

Söz konusu davada ismi geçen polis Tuncay TaÅŸdemir ile Ä°lçe Emniyet Müdürü Selçuk ErdoÄŸan’Ä±n ise disiplin soruÅŸturmasÄ± neticesinde ceza aldÄ±klarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Silopi'de panzer cinayetinin raporu polisi yalanlÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 EylÃ¼l 2018 12:17

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