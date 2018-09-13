Merkez BankasÄ± gÃ¼nlerdir beklenen â€˜faizâ€™ kararÄ±nÄ± bugÃ¼n aÃ§Ä±klayacak

Merkez BankasÄ± gÃ¼nlerdir beklenen â€˜faizâ€™ kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak: Faiz artÄ±ÅŸÄ± kesin, oran belirsiz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± (TCMB) Para PolitikasÄ± Kurulu bugün toplanarak günlerdir beklenen ‘faiz’ kararÄ±nÄ± açÄ±klayacak. ToplantÄ±da politika faizinin artmasÄ± beklenirken MB’nin ne kadarlÄ±k bir faiz artÄ±rÄ±mÄ±na gideceÄŸine yönelik tahminler ise geniÅŸ bir aralÄ±kta yer alÄ±yor. Anadolu AjansÄ±’nÄ±n faiz anketi sonuçlarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ekonomistler, politika faizinde en düÅŸük 275, en yüksek 725 baz puanlÄ±k bir artÄ±ÅŸ bekliyor.

HER DURUMDA EKONOMÄ° YANACAK

PiyasanÄ±n beklediÄŸi faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ya da beklentinin altÄ±nda gerçekleÅŸecek faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n olasÄ± sonuçlarÄ± ne olacak? Ekonomi yönetiminin seçenekleri kÄ±sÄ±tlÄ±yken piyasanÄ±n beklentilerini karÅŸÄ±layan faiz artÄ±ÅŸÄ± durumunda TL’nin dolar ve avro karÅŸÄ±sÄ±ndaki eriyiÅŸinin önüne geçilmesi, dolar ve avronun TL karÅŸÄ±sÄ±nda bir miktar geri çekilmesi bekleniyor. Ancak bu durumda enflasyon ve iÅŸsizlik artacak, ihracat azalacak. Ekonomide en az 2 çeyrek dönem küçülme görülecek. Faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ± ‘piyasa beÄŸenmez’ ise, döviz kurundaki artÄ±ÅŸ sürecek. Ä°ÅŸsizlik artacak, ekonomi küçülecek. Ä°hracat ise artacak.

PROF. SALTOÄžLU: FAÄ°Z ARTIÅžI KESÄ°N

Anadolu AjansÄ±'na PPK toplantÄ±sÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan BoÄŸaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Burak SaltoÄŸlu, muhtemel faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n aslÄ±nda enflasyondaki son seviyeye bir tepki olarak düÅŸünülebileceÄŸini, bir anlamda sinyal etkisi taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. 3 Eylül’deki yüksek enflasyon rakamlarÄ±ndan sonra MB’den gelen yönlendirmenin kesin bir faiz artÄ±ÅŸÄ± olacaÄŸÄ±na iÅŸaret ettiÄŸini söyleyen SaltoÄŸlu, “Åžahsen 500 puan kadar yüksek bir artÄ±ÅŸ beklemiyorum. Ama 300-350 baz puan arasÄ± bir artÄ±ÅŸ sanki daha makul geliyor. Yoksa özellikle makroekonomik olarak çok özel bir etkisi olmayabilir gelinen noktada. Kur ataklarÄ±na belki çare olmaz ama kur dalga boylarÄ±nÄ±n belirli bir oranda sÄ±nÄ±rlanmasÄ±na faydalÄ± olabilir” diye konuÅŸtu.

‘OVP’DE BÜYÜMENÄ°N HANGÄ° HIZDA YAVAÅžLAYACAÄžINA BAKILACAK’

SaltoÄŸlu, önümüzdeki birkaç hafta içinde açÄ±klanmasÄ± beklenen orta vadeli programa iliÅŸkin ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Hele bir de OVP ile ilgili olumlu bir adÄ±m atÄ±lÄ±rsa... Karar metninde özellikle geç likidite penceresi gibi ek unsurlarÄ±n ileride kullanÄ±lÄ±p kullanÄ±lmayacaÄŸÄ± sinyalleri aranabilir. Bu ÅŸekilde efektif olarak gerektiÄŸinde daha yüksek faiz seviyelerine ulaÅŸÄ±labilir. Enflasyonla ilgili MB beklentilerine iliÅŸkin metinde neler yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n önemi olacak. MB’nin büyümenin hangi hÄ±zda yavaÅŸlayacaÄŸÄ±na yönelik mesajlarÄ± da bu karar metninde aranacak. Özetle MB’nin önemli bir toplantÄ±sÄ± olacak, sonuçlarÄ± ciddi anlamda konuÅŸulacaktÄ±r.”

MERKEZÄ°N REZERVÄ° ERÄ°DÄ°

TL’nin baÅŸta dolar ve avro karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesinin ardÄ±ndan müdahale eden Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n net döviz rezervi de eridi. TCMB’nin 8 ay önce 27.6 milyar dolar olan kullanabileceÄŸi rezervi 18.2 milyara kadar düÅŸtü. Bu, MB için faiz artÄ±ÅŸÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lÄ±yor. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 EylÃ¼l 2018 13:01

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