Trabzonâ€™da deniz dolgusunda, tarÄ±m topraÄŸÄ± kullanÄ±ldÄ±

Trabzonâ€™da, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel yaÅŸam alanÄ± iÃ§in sÃ¼ren deniz dolgusunda kullanÄ±lan tarÄ±m topraÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden oldu.

Trabzon’da, sosyal ve kültürel yaÅŸam alanÄ± için süren deniz dolgusunda kullanÄ±lan tarÄ±m topraÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalara neden oldu. Ziraat Mühendisleri OdasÄ± (ZMO) Trabzon Åžube BaÅŸkanÄ± Cemil Pehlivan, 800 bin metrekarelik alanda deniz doldurularak yapÄ±lacak projede, dolgu için tarÄ±m topraÄŸÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “5403 sayÄ±lÄ± ‘Toprak Koruma ve Arazi KullanÄ±mÄ± Kanunu hiçe sayÄ±lÄ±yor ve toprak katliamÄ± yapÄ±lÄ±yor” dedi. Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Çevre Mühendisleri OdasÄ± Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen ise proje nedeniyle çökmelerin olabileceÄŸine dikkat çekti.

Trabzon’un Kemerkaya Mahallesi’ndeki tünele kadar olan alanda yapÄ±lacak sosyal ve kültürel yaÅŸam alanÄ± için deniz dolgusu sürdürülüyor. 30 milyon liraya mal olacak proje dolgusunda kullanÄ±lan tarÄ±m topraÄŸÄ± için uzmanlar, dolguda tarÄ±m topraÄŸÄ± kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n zararlarÄ±na dikkat çekip, oluÅŸturacaÄŸÄ± risklere iÅŸaret etti.

‘TARIM TOPRAÄžI YOK EDÄ°LEMEZ’

ZMO Trabzon Åžube BaÅŸkanÄ± Cemil Pehlivan, projede, tarÄ±m topraÄŸÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Pehlivan, “Trabzon sahillerinin 88 kilometresi çoÄŸunlukla tarÄ±m topraÄŸÄ± ile dolduruldu. Burada acÄ±masÄ±z bir katliam var. Hâlâ yürürlükte olan 5403 sayÄ±lÄ± ‘Toprak Koruma ve Arazi KullanÄ±mÄ± Kanunu’na muhalefet ediliyor. Bu topraklarÄ±n korunmasÄ± gerekiyor. Yetkilileri bu konuda göreve davet ediyoruz” dedi. TarÄ±m topraklarÄ±nÄ±n yok edilememesi gerektiÄŸini ifade eden Pehlivam “Trabzon’a dökülen bu topraklarÄ± alÄ±p atÄ±l durumdaki alanlarda Ä±slah projeleri ile deÄŸerlendirsek inanÄ±n bütün Karadeniz’in sebze ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±larÄ±z. TopraÄŸÄ±n güzelliÄŸine bakÄ±n. Bir daha 12 bin yÄ±l sonra bu toprak oluÅŸacak. B” diye konuÅŸtu.

‘ÇÖKME OLABÄ°LÄ°R’

Peyzaj yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan topraÄŸÄ±n dolgu olarak harcandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Türk Mühendis ve Mimar OdalarÄ± BirliÄŸi (TMMOB) Çevre Mühendisleri OdasÄ± Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen ise projede çökmelerin olacaÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Trabzon’da yapÄ±lan bütün dolgularda aynÄ± problemler yaÅŸanÄ±yor. Dolgu kriterlerine uygun çalÄ±ÅŸma yapÄ±lmÄ±yor. Peyzajda kullanÄ±lan toprakla maalesef dolgu yapÄ±lÄ±yor. Zemin saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmaya gitmeleri gerekiyor. EÄŸer iÅŸlem yapÄ±lmazsa bu durum çökmeye neden olabilir. Bu alandaki deniz ekosisteminin ne kadar incelendiÄŸini bilmek gerekiyor.”

Öte yandan 119 kilometrelik sahil ÅŸeridinin 85 kilometresi doÄŸal kumsal olan Trabzon, sahillerinin yüzde 86’sÄ±nÄ± dolguyla kaybetti. (Trabzon/DHA)



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