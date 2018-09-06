Ä°stanbulâ€™da helikopter denize dÃ¼ÅŸtÃ¼: 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, pilot yaralÄ±

Ä°stanbul BostancÄ± sahilinde özel bir firmaya ait helikopter düÅŸtü. Helikopterde yer alan Halil Ünver yaÅŸamÄ±nÄ± yitirken pilot Ä°smet Özgür yaralÄ± olarak kurtarÄ±ldÄ±.

Kartal'dan Sefaköy'e gittiÄŸi belirtilen helikopterin alçak uçuÅŸ yaparken yÄ±ldÄ±rÄ±m çarpmasÄ± sonucu düÅŸtüÄŸü iddia edildi.

Konuyla ilgili Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸöyle denildi:

"Ä°limiz Maltepe ilçesi BostancÄ± sahilinde özel bir helikopter kazasÄ± meydana gelmiÅŸ olup iki kiÅŸi hafif yaralÄ± olarak kurtarÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araÅŸtÄ±rma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸlardÄ±r.

HALÄ°L ÜNVER HAYATINI KAYBETTÄ°

Ä°stanbul BostancÄ± açÄ±klarÄ±nda düÅŸen helikopterdekilerden OTOKAR Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Halil Ä°brahim Ünver hayatÄ±nÄ± kaybetti.

HASTANEDEN PÄ°LOTUN SAÄžLIK DURUMUYLA Ä°LGÄ°LÄ° AÇIKLAMA

BostancÄ± açÄ±klarÄ±nda düÅŸen helikopterin pilotu Ä°smet Özgür ile ilgili kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kartal Devlet Hastanesi BaÅŸhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan açÄ±klama yaptÄ±.

Demirhan açÄ±klamada ÅŸunlarÄ± söyledi; “YaklaÅŸÄ±k olarak 15-20 dakika önce hastanemize intikal etti. Ä°lk muayeneleri yapÄ±ldÄ±ktan sonra tomografisi ve tüm vücut taramalarÄ± yapÄ±ldÄ±. HastamÄ±zÄ±n ÅŸu an itibariyle genel durumu orta düzeyde. Åžuuru açÄ±k. Su yutmasÄ±na baÄŸlÄ± bir kimyasal pinomoni ÅŸüphemiz var. Onunla ilgili göÄŸüs hastalÄ±klarÄ± yoÄŸun bakÄ±mda takibe alacak. AyaklarÄ±nda da yumuÅŸak dokuya baÄŸlÄ± travma var. Tedavileri baÅŸlandÄ± ÅŸu anda"

HELÄ°KOPTERÄ°N KUYRUK PARÇASI KIYIYA ÇIKARILDI

BostancÄ± açÄ±klarÄ±nda, düÅŸen helikoperin kuyruk parçasÄ± ekipler tarafÄ±ndan BostancÄ± iskelesine getirildi. Ekipler tekneyle getirdikleri parçayÄ± kÄ±yaya çÄ±kardÄ±.

SORUÅžTURMA BAÅžLATILDI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, BostancÄ±'da helikopterin düÅŸmesiyle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda kuyruk numarasÄ± "TC-HYU" olan, "BELL 430" model bir

helikopterin Ä°stanbul Ä°li KadÄ±köy Ä°lçesine baÄŸlÄ± BostancÄ± Sahili'ne düÅŸtüÄŸü yönünde ihbar alÄ±nmasÄ± üzerine Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca olaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ENKAZ ÇIKARMA ÇALIÅžMALARI YENÄ°DEN BAÅžLADI

BostancÄ± Sahili açÄ±klarÄ±nda enkaz çÄ±karma çalÄ±ÅŸmalarÄ±na, sabah saatlerinde (7 Eylül) yeniden baÅŸlandÄ±.

DalgÄ±çlar, helikopterin enkazÄ±nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sürdürüyor.

Ä°STANBUL'DA 20 YILDA 4 HELÄ°KOPTER KAZASI OLDU

Ä°stanbul Maltepe'de denize düÅŸen Bell 430 tipi helikopter son 20 yÄ±lda kentte düÅŸen 4’üncü helikopter oldu.

Ä°stanbul'da yaÅŸanan dört helikopter kazasÄ±nda toplam 15 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi:

6 Eylül 2018 - Ä°stanbul Maltepe açÄ±klarÄ±nda düÅŸen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu BaÅŸkan Vekili Halil Ünver yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Pilot Ä°smet Özgür'ün tedavisi sürüyor.

10 Mart 2017 - Ä°stanbul Büyükçekmece'de EczacÄ±baÅŸÄ± Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düÅŸtü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

20 MayÄ±s 2011 - Beykoz’da içinde 3’ü emniyet mensubu 5 kiÅŸinin bulunduÄŸu Allouette 2 tipi polis helikopteri, BoÄŸaz’a düÅŸtü. Pilot Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Kemal Özerbir yaralÄ± kurtuldu. 2’si polis 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

3 Nisan 1998 - Taksim üzerinde keÅŸif uçuÅŸu yaptÄ±ktan sonra Atatürk HavalimanÄ±'na dönen Puma tipi polis helikopteri, Haliç üzerinde irtifa kaybederek Ä°stanbul Ticaret OdasÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki fÄ±skiyelere çarptÄ±ktan sonra kontrolü kaybederek üç katlÄ± bir binanÄ±n çatÄ±sÄ±na düÅŸtü. Helikopterde bulunan 1 teknisyen ve 2 polis ÅŸehit olurken, 4 polis ve yoldan geçen bir kadÄ±n da yaralandÄ±. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 EylÃ¼l 2018 09:56

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