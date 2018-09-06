Zeynep Dizdar: 90'larda Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k yoktu, bunu Tayyip ErdoÄŸan kaldÄ±rdÄ±

ÅžarkÄ±cÄ± Zeynep Dizdar, milletvekili olmak istediÄŸini belirterek 'Hile yapmazdÄ±m, Tayyip ErdoÄŸan gibi olmak isterdim' dedi.

90’lÄ± yÄ±llarÄ±n popüler ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan Zeynep Dizdar, milletvekili olmak istediÄŸini belirterek, “Asla bir haksÄ±zlÄ±k ve hile yapmazdÄ±m. Tayyip ErdoÄŸan gibi olurdum” diye konuÅŸtu.

‘TAYYÄ°P ERDOÄžAN GÄ°BÄ° OLURDUM’

Azonceoldu.com’dan Hakan KanburoÄŸlu’na açÄ±klamalarda bulunan ÅŸarkÄ±cÄ± ve besteci Dizdar, siyaseti takip ettiÄŸini söyleyerek, “Ne oluyor ne bitiyor, yorumluyorum. Bazen kendimi alamÄ±yorum, coÅŸuyorum. Åžöyle olmalÄ±, böyle olmalÄ± diye evde baÄŸÄ±rÄ±yorum. Politikayla da ilgilenebilirmiÅŸim. Ben de adalet duygusu çok fazla acayip adilimdir. Milletvekili olmak isterdim” dedi. Dizdar, “NasÄ±l bir milletvekili olurdun?” sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Tozu dumana kattÄ±rÄ±rdÄ±m, asla bir haksÄ±zlÄ±k ve hile yapmazdÄ±m. Tayyip ErdoÄŸan gibi olurdum. ErdoÄŸan gibi kendi partimi kurardÄ±m, kendi güçlerimi ortaya koyardÄ±m. AkÄ±llÄ±ysan kendi baÅŸÄ±na gideceksin. Ülkeni seven bir insansan kendi partini kuracaksÄ±n aynÄ± cumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± gibi.”

‘90’LARDA ÖZGÜRLÜÄžÜMÜZ ÇOK YOKTU, BU DURUMU ERDOÄžAN KALDIRDI’

90’larda her ÅŸeyin sÄ±ÄŸ olduÄŸunu söyleyen Dizdar, “ÖzgürlüÄŸümüz çok yoktu. Aman öyle demeyelim böyle olur diye düÅŸünüp her ÅŸeyi açÄ±klamazdÄ±k. Bu durumu ortadan kaldÄ±ran Tayyip ErdoÄŸan’dÄ±r. Åžimdi daha özgür konuÅŸuyoruz, ben öyle hissediyorum.” ifadelerini kullandÄ±. Dizdar, “Sence sanatçÄ± siyasi konularda nasÄ±l davranmalÄ±? Tamamen muhalif mi?” sorusuna ise ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

“Tamamen muhalif tabii ki olunmamalÄ±, sanatçÄ±sÄ±n ve herkes yerini bilmek zorunda. Hakaret içerikli konuÅŸmamak gerekiyor. Fikir özgürlüÄŸü elbette ki var ama bazen bazÄ± insanlar sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸÄ±yor. ÇocukluÄŸumdan beri nerede, nasÄ±l davranacaÄŸÄ±mÄ± bilerek yaÅŸadÄ±m. Oturmana kalkmana dikkat edeceksin.”

‘OYUN YAPIYORLAR AMA BAÅžIMIZDAKÄ° LÄ°DER BUNA Ä°ZÄ°N VERMEZ’

Döviz kurlarÄ±nda yaÅŸanan hareketliliÄŸi de yorumlayan Dizdar, “Döviz kurlarÄ± düÅŸündürücü ve ürkütücü. Bizim iÅŸimiz sahne olduÄŸu için endiÅŸeleniyoruz. Dolar yükselmiÅŸ durumda ve temkinli davranmalÄ±yÄ±z. Türkiye’ye her zaman oyun yapÄ±lÄ±yor, çok güzel bir ülkedeyiz ve kÄ±skanÄ±lÄ±yoruz. Oyun yapÄ±yorlar ama baÅŸÄ±mÄ±zdaki lider bu oyunlara izin vermez.”

Dizdar, ErdoÄŸan’Ä±n “Yerli ve milli olunmalÄ±” açÄ±klamasÄ±yla ilgili, “GörüÅŸlerine çok katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m için doÄŸru söylüyor, yüzde 90 destekliyorum” ifadesini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 17:12

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