Soma davasÄ± ertelendi, aileler Ã§arÅŸambaya kadar adalet nÃ¶betinde

301 iÅŸÃ§inin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±'nÄ±n Akhisar'daki duruÅŸmasÄ± bu kez hakim hasta diye Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ne ertelendi.

Dilek OMAKLILAR

FÄ±rat TURGUT

301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±’na iliÅŸkin açÄ±lan davada, kararÄ± 9 Temmuz’da vereceÄŸini açÄ±klayan mahkeme heyeti, bir mahkeme üyesinin rahatsÄ±zlanÄ±p tedavi gördüÄŸü gerekçesiyle duruÅŸmaya gelmediÄŸini, bunun için kararÄ± 11 Temmuz ÇarÅŸamba gününde vereceÄŸini açÄ±kladÄ±. Karara tepki gösteren aileler salonda slogan atarak heyeti protesto etti. DavanÄ±n avukatlarÄ± ise ailelerle birlikte çarÅŸamba gününe kadar mahkeme salonu önünde nöbet tutacaklarÄ±nÄ± söyledi.

HayatÄ±nÄ± kaybeden madenci aileleri Soma KatliamÄ±na iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± için Manisa’nÄ±n çeÅŸitli ilçelerinden AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinin bulunduÄŸu Akhisar’da bir araya geldi. Madenci ailelerine CHP milletvekilleri Özgür Özel, Bekir BaÅŸevirgen, Erkan Aydemir, HDP milletvekilleri Serpil Kemalbay, RÄ±dvan Turan, Ahmet ÅžÄ±k, Oya Ersoy, Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, EHP Genel BaÅŸkanÄ± Sibel Uzun, ÖDP BaÅŸkanlar Kurulu Üyesi Alper TaÅŸ, Halkevleri EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Nuri Günay, TTB BaÅŸkanÄ± Sinan AdÄ±yaman, DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ile sendikalar ve meslek örgütleri de destek verdi.

301’Ä°N HESABI SORULACAK

DuruÅŸma öncesi yapÄ±lan yürüyüÅŸte sÄ±k sÄ±k “301’in hesabÄ± sorulacak”, “Hak, hukuk, adalet” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±. YürüyüÅŸten sonra duruÅŸma salonuna geçildi. YapÄ±lan yoklamadan sonra Mahkeme BaÅŸkanÄ± Salih PehlivanoÄŸlu, heyet üyelerinden TuÄŸÅŸat BuÄŸra KÄ±yak’Ä±n 7 Temmuz günü hastalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tedavi gördüÄŸü için duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Yedek üyenin iddianameye hakim olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden PehlivanoÄŸlu bu gerekçeyle kararÄ±n 11 Temmuz ÇarÅŸamba günü verileceÄŸini söyledi.

PehlivanoÄŸlu’nun sözleri salonda tepkiyle karÅŸÄ±landÄ±. Madenci aileleri “Hak hukuk adalet”, “Soma’nÄ±n hesabÄ± sorulacak” sloganlarÄ± attÄ±. PehlivanoÄŸlu aileleri sakinleÅŸtirmek istedi ancak tepkiler dinleyince mahkeme salonunu terk etti.

KARAR VERÄ°LÄ°NCEYE KADAR

DuruÅŸma sonrasÄ± açÄ±klama yapan davanÄ±n avukatlarÄ±ndan Can Atalay, “Biz, bu davayÄ± bizden kaçÄ±ranlara karÅŸÄ± direndik. Bu olayÄ± Fethullah’Ä±n cinleri yaptÄ± demeye kadar getirdiler. Biz bu davayÄ± ailelerle birlikte bir avuç ondan tuttuk, buraya getirdik. Bugün üye hakimlerden birinin rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gerekçe gösterilerek duruÅŸma erteleniyor. Hep beraber karar verdik biz buradayÄ±z. Adalet yerini buluncaya kadar burada olacaÄŸÄ±z. Gelsinler o kararÄ± yüzümüze okusunlar. ÇarÅŸamba sabahÄ± dediler ÇarÅŸamba sabahÄ±na kadar biz burada ailelerle nöbete baÅŸlÄ±yoruz”dedi.

Avukat Nergiz Tuba Aslan da “DavayÄ± ertelemek istediler, gizli soruÅŸturmalar açtÄ±lar. BunlarÄ±n hepsinin farkÄ±ndayÄ±z. Bu davada karar verilinceye kadar buradayÄ±z” diye konuÅŸtu. (Manisa/EVRENSEL)

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BURSA DEMOKRASÄ° GÜÇLERÄ°: SOMA’YI UNUTMADIK, ADALET Ä°STÄ°YORUZ!

301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± öncesi Bursa Demokrasi Güçleri Bursa Adliyesi önünde bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. ‘Soma’yÄ± unutmadÄ±k unutturmayacaÄŸÄ±z’ pankartÄ± açan Bursa Demokrasi Güçleri "Soma’yÄ± unutma unutturma" sloganlarÄ± attÄ±. AçÄ±klamaya CHP Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal ve CHP Bursa Parti Meclis Üyesi Gamze Pamuk AteÅŸli de destek verdi.

Bursa Demokrasi Güçleri adÄ±na açÄ±klamayÄ± okuyan Nadir KÄ±rlÄ±lar “301 canÄ±mÄ±zÄ±n acÄ±sÄ± hala yüreklerimizde. Bugün, bu acÄ±yÄ± unutturmamak için, böyle acÄ±larÄ±n bir kez daha yaÅŸanmamasÄ± ve ekmeÄŸini kazanmak için canÄ±ndan olan kardeÅŸlerimizi daha fazla kâr için ölüme gönderenlerin hak ettikleri cezayÄ± almasÄ± için alanlardayÄ±z" dedi.

Soma katliamÄ±ndan sonra da her ay onlarca emekçinin iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmeye devam ettiÄŸini belirten KÄ±rlÄ±lar, "Hükümet ve ilgili kamu kurumlarÄ± tarafÄ±ndan faciadan sonra alÄ±nan ders nedir diye bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, sermayenin ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamak ve yeni katliamlara zemin hazÄ±rlamak dÄ±ÅŸÄ±nda bir ÅŸey yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±.

Göz göre göre ölümle karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ne kader ne de fÄ±trat olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± çok iyi biliyoruz diyen KÄ±rlÄ±lar ÅŸöyle devam etti:

“Biz yaÅŸamÄ±nÄ± alÄ±n teriyle kuran emekçiler, güvenceli koÅŸullarda çalÄ±ÅŸmak ve emeÄŸimizin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak istiyoruz. Güvencesiz, sendikasÄ±z ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmak istemiyoruz. Ä°ÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve iÅŸ güvenliÄŸi kavramlarÄ±yla temelden çeliÅŸen ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, iÅŸçileri köleleÅŸtiren taÅŸeron ve rödovans sistemlerine son verilmesini istiyoruz. Soma’da yaÅŸanan iÅŸ cinayetini doÄŸuran nedenler ve bu cinayetin sorumlularÄ± ile hesaplaÅŸmadan saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenli çalÄ±ÅŸmanÄ±n mümkün olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± bir kez daha çiziyoruz. 4 yÄ±ldan bu yana devam eden yargÄ±lamanÄ±n sonunda 301 kardeÅŸimizin ölümünde sorumluluÄŸu olan baÅŸta madenin iÅŸletmecisi olmak üzere tüm sorumlularÄ±n hak ettikleri cezanÄ±n verilmesini talep ediyoruz.”

'SOMA KATLÄ°AMININ SORUMLULARI SÄ°YASAL Ä°KTÄ°DARDIR'

Soma'nÄ±n açÄ±kça bir iÅŸ katliamÄ± olduÄŸunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan SarÄ±bal "Çorlu'da yaÅŸanan tren kazasÄ± sonrasÄ± hükümet her zaman en kolay yaptÄ±ÄŸÄ± ÅŸeyi yaptÄ±, yayÄ±n yasaÄŸÄ± getirdi aynen Soma’da olduÄŸu gibi. Soma’da insanlÄ±k öldü. Köylülerin tarlalarÄ±nda kazanamadÄ±klarÄ± paralarÄ±, ekmek için gittikleri yer altÄ±nda ölümlerini gördük. Vicdanlar kurudu. Bir BaÅŸbakanÄ±n köprüde durup intihar etmekte olan birini kurtarma öyküsünün basÄ±nda, kamuoyunda baÅŸarÄ± olarak anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir toplumda yaÅŸÄ±yoruz. Neden onun orada olduÄŸu, her gün neden birilerinin köprülerden kendini atma isteÄŸini ne yazÄ±k ki sorgulamÄ±yoruz” dedi.

Soma cinayetinin sorumlularÄ±nÄ± bildiklerini söyleyen SarÄ±bal ÅŸöyle devam etti:

“Sorumlular bu düzendir, siyasal iktidardÄ±r. Dün Çorlu'da devrilen 5 vagonun sorumlusunun raylarÄ±n altÄ±ndan kayan toprak olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, siyasetin, siyasal iktidarÄ±n, rejimin, düzenin olduÄŸunu biliyoruz. Bu bozuk düzen deÄŸiÅŸmeden, bu ahlaksÄ±z düzen deÄŸiÅŸmeden, bu rant-talan düzeni deÄŸiÅŸmeden ne bize ne çocuklarÄ±mÄ±za ne bu topraklarda ki canlÄ± cansÄ±z her varlÄ±ÄŸa rahat yok. Soma'yÄ± unutmayacaÄŸÄ±z unutturmayacaÄŸÄ±z. Biz o cinayetlerin sorumlularÄ±nÄ± biliyoruz, farkÄ±ndayÄ±z. Hesap gününü mutlaka bekliyoruz ve soracaÄŸÄ±z. Soma canlÄ±, Ermenek canlÄ±, Çorlu canlÄ±” dedi. (Bursa/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Temmuz 2018 13:43

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