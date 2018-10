Ä°ÅŸ cinayetlerini engellemek iÃ§in Soma duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı'na dair açılan davada karar duruşması için aileler ve avukatlar katılım çağrısı yaptı.

Fırat TURGUT

İstanbul

301 işçinin yaşamını yitirdiği Soma Katliamı’na ilişkin açılan davanın karar duruşması önümüzdeki pazartesi günü (9 Temmuz) görülecek. Katliam’da yaşamını yitiren madencilerin aileleri, adil bir karar çıkması için, başta konfederasyon başkanları olmak üzere sendikalar ve emekten yana kesimlere davaya katılım çağrısı yapıyor. Ailelerin bu çağrısını sorduğumuz konfederasyon başkanlarından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Orada olacağım, ailelerin taleplerinin takipçisi olduğumuzu sonuna kadar ifade edeceğiz” dedi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, “Benim adıma bölge temsilcisi, il temsilcisi, şube başkanları orada olacak” derken, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise bizi Öz Maden-İş Sendikasına yönlendirdi.

İş cinayetlerinin Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olduğunu ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “İş cinayetlerinde her gün 4-5 işçi arkadaşımızı kaybediyoruz ve bunların hepsi önlenebilir durumlar. Ve bu süreçte Soma bir simge. Soma’da yerin 7 kat dibinde 301 arkadaşımızı taşeron düzenine kurban verdik. Bütün Türkiye olarak irkildik. Ama toplam her yıl iş cinayetlerinde kaybettiklerimizin sayısına baktığımızda, bunu sayı olarak konuşmaktan da rahatsızlık duyuyoruz ama Türkiye’de her yıl 6-7 tane Soma Katliamı oluyor” dedi.

‘YAPILMASI GEREKENLERİ İFADE EDİYORUZ’

İş cinayetlerinin nasıl ortadan kaldırılacağına dair çözüm önerilerini daha önce de ifade ettiklerini söyleyen Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Birincisi devletin bu konudaki denetimlerinin, yaptırımlarının, sorumluların cezalandırılmasının, yargı önüne çıkartılmasının son derece kritik olduğu açık. Ama bu da yetmez. Hem iş cinayetlerindeki artışın nedeni olan başta taşeron çalıştırma olmak üzere tüm güvencesiz çalıştırılma biçimlerinin ortadan kaldırılması. İkincisi, bu işçi sağlığı iş güvenliği alanı 6331 sayılı Yasa’yla piyasaya açıldı. Bunun tümüyle değiştirilmesi ve bu alanın sendikalar, ilgili meslek örgütleri ve üniversiteler tarafından bütünüyle özerk bir yapı olarak bu alanın düzenlenmesi gerekir. Üçüncüsü de işçilerin sendikalaşmasının önündeki engellerin kaldırılması gerekiyor. Yaşanan bu iş cinayetlerindeki cezasızlık, gerçek sorumluların yargılanmaması bu süreci daha da ağırlaştıran bir faktör. O nedenle sendikalar olarak çalışma yaşamının en önemli gündemi olan iş cinayetlerine ilişkin temel yaklaşımımız ve görevimiz bu. Bu noktada yapılması gerekenleri her fırsatta ifade ediyoruz ve mücadelemizi sürdüreceğiz.”

YÖNETİM KURULU ORADA OLACAK

Soma davasını başından itibaren takip ettiklerini dile getiren Arzu Çerkezoğlu, “Özellikle ilk duruşmalarda yönetim kurulu olarak oradaydık. Daha sonraki süreçlerde de hem biz hem avukat arkadaşlarımız takip ettiler. Pazartesi günkü duruşma önemli. Adalet talebimizi en güçlü bir şekilde ifade etmek açısından mutlaka sendikalar başta olmak üzere bütün demokratik kamuoyunun orada olması gerekir. Biz de DİSK olarak katılacağız, ben de orada olacağım. Pazartesi günü hem DİSK yöneticileri hem de sendikalarımızın yöneticileri ve bölge illerden gelen işçi arkadaşlarımızla birlikte kitlesel bir biçimde o gün orada olacağız. Ailelerin taleplerinin takipçisi olduğumuzu sonuna kadar ifade edeceğiz” dedi.

ERGÜN ATALAY: BEN OLMAYACAĞIM AMA...

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ise “Ben orada okul açtım, iki bakanın huzurunda dedim ki günde yüz bini aşkın işçi madenlere, yerin altına giriyor. Bu mahkeme neticelenmeden önümüzü görmüyoruz. Ben oraya senede 3-4 kere gidiyorum kimin ne yaşadığını biliyorum. Ne oluyor ya da aileleri kim yönlendiriyor ben de biliyorum hepsini. Bir an evvel karar verilmesi lazım ki sorumlusu kim, biz nasıl hareket edeceğiz? Ortalama günde 4 tane iş kazasında insan ölüyor. Bu karar verilsin ki ülkeyi yönetenler biz herkes bir önünü görsün. Onun için bir an evvel karar çıksın sorumluları kim öğrenmek istiyoruz. Kim sorumluysa bedelini ödesin” dedi.

Dava günü orada olmayacağını ifade eden Atalay, “Benim adıma bölge temsilcisi, il temsilcisi, şube başkanları var. Bir faydam olacaksa hiç kalmam giderim orada dururum” diye konuştu.

HAK-İŞ BAŞKANI, ÖZ MADEN-İŞ’E YÖNLENDİRDİ

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan ise basın müşaviri aracılığıyla “Öz Maden-İş ilgileniyor” diyerek, bizi Öz Maden-İş Genel Başkanı Fahrettin Kütükçü’ye yönlendirdi. Kütükçü, “Oradaki insanların acıları bizim acılarımız. Tabiri caizse cehennemden sağ kurtulan arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. 13 Mayıs Madenciler Günü münasebetiyle Soma’da etkinlikler yaptık. Ailelerle görüştük, bizden talepleri oldu. Biz de onlara yakından takip edeceğimiz söyledik. Ben programıma göre hareket edeceğim. Bir aksilik olmazsa ben de orada olacağım. STK olmanın gereği bu, işin takipçisi olacağız” dedi.

AİLELER ADALET İSTİYOR

Soma’da 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davanın, karar çıkacağı belirtilen 22. duruşmasına 9 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek. Sanık savunmalarının tamamlandığı duruşma Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği dava mart 2015’te mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle başladı. Aralarında Soma Patronu Can Gürkan’ın da bulunduğu 5’i tutuklu, 51 sanığın yargılandığı davada, Soma Holding Yönetim Kurulu Başkanı Alp Gürkan ise tutuksuz yargılanıyor.

Savcı, olayın ailelerin ve avukatların talebi olan olası kastla (Sanığın alacağı ceza ölen kişi sayısına çarpılır) değil, bilinçli taksirle (Ölen kişi sayısına bakılmaksızın verilen, üst sınırı 22.5 yıl olan ceza) meydana geldiğini değerlendirdiğini söyledi. Davada yaşanan bu gelişmeler avukatlar ve aileler tarafından, “Sanıkların kurtulmasının yolu yapıldı” şeklinde yorumlandı.

Davanın 22. duruşmasına haziran ayında başlandı. Adalet talep eden aileler ve avukatlar, adil bir yargılama için kamuoyu baskısının etkili olduğunu belirterek başta konfederasyon başkanları olmak üzere herkesi ailelerin hak arama mücadelesine destek vermek için davaya katılmaya çağırıyor.

Soma davası avukatları: Sanıkların para cezası istemesi bir itiraftır

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 21:58

