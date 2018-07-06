Ä°ÅŸ cinayetlerini engellemek iÃ§in Soma duruÅŸmasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±

301 madencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Soma KatliamÄ±'na dair aÃ§Ä±lan davada karar duruÅŸmasÄ± iÃ§in aileler ve avukatlar katÄ±lÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

FÄ±rat TURGUT

Ä°stanbul

301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±’na iliÅŸkin açÄ±lan davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± önümüzdeki pazartesi günü (9 Temmuz) görülecek. Katliam’da yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren madencilerin aileleri, adil bir karar çÄ±kmasÄ± için, baÅŸta konfederasyon baÅŸkanlarÄ± olmak üzere sendikalar ve emekten yana kesimlere davaya katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor. Ailelerin bu çaÄŸrÄ±sÄ±nÄ± sorduÄŸumuz konfederasyon baÅŸkanlarÄ±ndan DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Orada olacaÄŸÄ±m, ailelerin taleplerinin takipçisi olduÄŸumuzu sonuna kadar ifade edeceÄŸiz” dedi. Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay, “Benim adÄ±ma bölge temsilcisi, il temsilcisi, ÅŸube baÅŸkanlarÄ± orada olacak” derken, Hak-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Mahmut Arslan ise bizi Öz Maden-Ä°ÅŸ SendikasÄ±na yönlendirdi.

Ä°ÅŸ cinayetlerinin Türkiye’nin en önemli sorunlarÄ±ndan biri olduÄŸunu ifade eden DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Ä°ÅŸ cinayetlerinde her gün 4-5 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybediyoruz ve bunlarÄ±n hepsi önlenebilir durumlar. Ve bu süreçte Soma bir simge. Soma’da yerin 7 kat dibinde 301 arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± taÅŸeron düzenine kurban verdik. Bütün Türkiye olarak irkildik. Ama toplam her yÄ±l iÅŸ cinayetlerinde kaybettiklerimizin sayÄ±sÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, bunu sayÄ± olarak konuÅŸmaktan da rahatsÄ±zlÄ±k duyuyoruz ama Türkiye’de her yÄ±l 6-7 tane Soma KatliamÄ± oluyor” dedi.

‘YAPILMASI GEREKENLERÄ° Ä°FADE EDÄ°YORUZ’

Ä°ÅŸ cinayetlerinin nasÄ±l ortadan kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dair çözüm önerilerini daha önce de ifade ettiklerini söyleyen ÇerkezoÄŸlu ÅŸöyle devam etti: “Birincisi devletin bu konudaki denetimlerinin, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n, sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n, yargÄ± önüne çÄ±kartÄ±lmasÄ±nÄ±n son derece kritik olduÄŸu açÄ±k. Ama bu da yetmez. Hem iÅŸ cinayetlerindeki artÄ±ÅŸÄ±n nedeni olan baÅŸta taÅŸeron çalÄ±ÅŸtÄ±rma olmak üzere tüm güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma biçimlerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±. Ä°kincisi, bu iÅŸçi saÄŸlÄ±ÄŸÄ± iÅŸ güvenliÄŸi alanÄ± 6331 sayÄ±lÄ± Yasa’yla piyasaya açÄ±ldÄ±. Bunun tümüyle deÄŸiÅŸtirilmesi ve bu alanÄ±n sendikalar, ilgili meslek örgütleri ve üniversiteler tarafÄ±ndan bütünüyle özerk bir yapÄ± olarak bu alanÄ±n düzenlenmesi gerekir. Üçüncüsü de iÅŸçilerin sendikalaÅŸmasÄ±nÄ±n önündeki engellerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. YaÅŸanan bu iÅŸ cinayetlerindeki cezasÄ±zlÄ±k, gerçek sorumlularÄ±n yargÄ±lanmamasÄ± bu süreci daha da aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±ran bir faktör. O nedenle sendikalar olarak çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n en önemli gündemi olan iÅŸ cinayetlerine iliÅŸkin temel yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z ve görevimiz bu. Bu noktada yapÄ±lmasÄ± gerekenleri her fÄ±rsatta ifade ediyoruz ve mücadelemizi sürdüreceÄŸiz.”

YÖNETÄ°M KURULU ORADA OLACAK

Soma davasÄ±nÄ± baÅŸÄ±ndan itibaren takip ettiklerini dile getiren Arzu ÇerkezoÄŸlu, “Özellikle ilk duruÅŸmalarda yönetim kurulu olarak oradaydÄ±k. Daha sonraki süreçlerde de hem biz hem avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z takip ettiler. Pazartesi günkü duruÅŸma önemli. Adalet talebimizi en güçlü bir ÅŸekilde ifade etmek açÄ±sÄ±ndan mutlaka sendikalar baÅŸta olmak üzere bütün demokratik kamuoyunun orada olmasÄ± gerekir. Biz de DÄ°SK olarak katÄ±lacaÄŸÄ±z, ben de orada olacaÄŸÄ±m. Pazartesi günü hem DÄ°SK yöneticileri hem de sendikalarÄ±mÄ±zÄ±n yöneticileri ve bölge illerden gelen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla birlikte kitlesel bir biçimde o gün orada olacaÄŸÄ±z. Ailelerin taleplerinin takipçisi olduÄŸumuzu sonuna kadar ifade edeceÄŸiz” dedi.

ERGÜN ATALAY: BEN OLMAYACAÄžIM AMA...

Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay ise “Ben orada okul açtÄ±m, iki bakanÄ±n huzurunda dedim ki günde yüz bini aÅŸkÄ±n iÅŸçi madenlere, yerin altÄ±na giriyor. Bu mahkeme neticelenmeden önümüzü görmüyoruz. Ben oraya senede 3-4 kere gidiyorum kimin ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. Ne oluyor ya da aileleri kim yönlendiriyor ben de biliyorum hepsini. Bir an evvel karar verilmesi lazÄ±m ki sorumlusu kim, biz nasÄ±l hareket edeceÄŸiz? Ortalama günde 4 tane iÅŸ kazasÄ±nda insan ölüyor. Bu karar verilsin ki ülkeyi yönetenler biz herkes bir önünü görsün. Onun için bir an evvel karar çÄ±ksÄ±n sorumlularÄ± kim öÄŸrenmek istiyoruz. Kim sorumluysa bedelini ödesin” dedi.

Dava günü orada olmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Atalay, “Benim adÄ±ma bölge temsilcisi, il temsilcisi, ÅŸube baÅŸkanlarÄ± var. Bir faydam olacaksa hiç kalmam giderim orada dururum” diye konuÅŸtu.

HAK-Ä°Åž BAÅžKANI, ÖZ MADEN-Ä°Åž’E YÖNLENDÄ°RDÄ°

Hak-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Mahmut Arslan ise basÄ±n müÅŸaviri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla “Öz Maden-Ä°ÅŸ ilgileniyor” diyerek, bizi Öz Maden-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Fahrettin Kütükçü’ye yönlendirdi. Kütükçü, “Oradaki insanlarÄ±n acÄ±larÄ± bizim acÄ±larÄ±mÄ±z. Tabiri caizse cehennemden saÄŸ kurtulan arkadaÅŸlarla beraber çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. 13 MayÄ±s Madenciler Günü münasebetiyle Soma’da etkinlikler yaptÄ±k. Ailelerle görüÅŸtük, bizden talepleri oldu. Biz de onlara yakÄ±ndan takip edeceÄŸimiz söyledik. Ben programÄ±ma göre hareket edeceÄŸim. Bir aksilik olmazsa ben de orada olacaÄŸÄ±m. STK olmanÄ±n gereÄŸi bu, iÅŸin takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi.

AÄ°LELER ADALET Ä°STÄ°YOR

Soma’da 301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi maden faciasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n, karar çÄ±kacaÄŸÄ± belirtilen 22. duruÅŸmasÄ±na 9 Temmuz Pazartesi günü devam edilecek. SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± duruÅŸma Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek.

2014 yÄ±lÄ±nda meydana gelen ve 301 iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi dava mart 2015’te mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle baÅŸladÄ±. AralarÄ±nda Soma Patronu Can Gürkan’Ä±n da bulunduÄŸu 5’i tutuklu, 51 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, Soma Holding Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Alp Gürkan ise tutuksuz yargÄ±lanÄ±yor.

SavcÄ±, olayÄ±n ailelerin ve avukatlarÄ±n talebi olan olasÄ± kastla (SanÄ±ÄŸÄ±n alacaÄŸÄ± ceza ölen kiÅŸi sayÄ±sÄ±na çarpÄ±lÄ±r) deÄŸil, bilinçli taksirle (Ölen kiÅŸi sayÄ±sÄ±na bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n verilen, üst sÄ±nÄ±rÄ± 22.5 yÄ±l olan ceza) meydana geldiÄŸini deÄŸerlendirdiÄŸini söyledi. Davada yaÅŸanan bu geliÅŸmeler avukatlar ve aileler tarafÄ±ndan, “SanÄ±klarÄ±n kurtulmasÄ±nÄ±n yolu yapÄ±ldÄ±” ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

DavanÄ±n 22. duruÅŸmasÄ±na haziran ayÄ±nda baÅŸlandÄ±. Adalet talep eden aileler ve avukatlar, adil bir yargÄ±lama için kamuoyu baskÄ±sÄ±nÄ±n etkili olduÄŸunu belirterek baÅŸta konfederasyon baÅŸkanlarÄ± olmak üzere herkesi ailelerin hak arama mücadelesine destek vermek için davaya katÄ±lmaya çaÄŸÄ±rÄ±yor.

Soma davasÄ± avukatlarÄ±: SanÄ±klarÄ±n para cezasÄ± istemesi bir itiraftÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Temmuz 2018 21:58

www.evrensel.net