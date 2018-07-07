'BaÅŸka katliamlar olmasÄ±n diye, davaya sahip Ã§Ä±kalÄ±m'

Soma KatliamÄ±â€™nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± Ã¶ncesi, Soma 301 Madenciler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi, tÃ¼m halkÄ± davaya sahip Ã§Ä±kmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Dilek OMAKLILAR

Manisa

Soma KatliamÄ±’na iliÅŸkin açÄ±lan davada son aÅŸamaya gelindi. 2015 yÄ±lÄ±ndan bu yana süren davanÄ±n karar duruÅŸmasÄ± 9 Temmuz Pazartesi günü görülecek. DuruÅŸma öncesi çaÄŸrÄ± yapan Soma 301 Madenciler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Çolak, “Ermenekler, Åžirvanlar, Zonguldaklar olmasÄ±n ve hiçbir iÅŸ kolunda insanlar katledilmesin diyoruz. Tüm halkÄ±mÄ±zÄ± bu davaya sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” dedi.

301 madencinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi Soma KatliamÄ±’nÄ±n karar duruÅŸmasÄ± öncesi, madencilerden UÄŸur Çolak’Ä±n babasÄ± Ä°smail Çolak’Ä±n baÅŸkanÄ± olduÄŸu Soma 301 Madenciler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi, tüm halkÄ± davaya sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rdÄ±.

DerneÄŸin kuruluÅŸ amacÄ±nÄ±n öncelikle 301 madencinin ismini yaÅŸatmak olduÄŸunu belirten Çolak, bir diÄŸer amacÄ±n ise geride kalan çocuklar için eÄŸitimlerine katkÄ± saÄŸlamak olduÄŸunu vurguladÄ±. “Geride kalan çocuklara sahip çÄ±kmak, onlara imkan yaratmak istiyoruz. Sadece 301 madencinin geride kalan çocuklarÄ± da deÄŸil, ihtiyacÄ± olan çocuklar için de bir ÅŸeyler yapmak istiyoruz” dedi.

‘OLASI KASTLA YARGILANMALARINI Ä°STÄ°YORUZ’

Soma 301 Madenciler Sosyal YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°smail Çolak (FotoÄŸraf: Evrensel)

Davada gelinen süreci deÄŸerlendiren Çolak, “Katliam’dan bu yana 22 blok duruÅŸma, 74 celse oldu. Bu süreç içinde çok acÄ±lar gördük, yaÅŸadÄ±k. SanÄ±k avukatlarÄ±nÄ±n ve sanÄ±klarÄ±n bizlerle alay ettiklerini de gördük. Sabotajdan tutun da Müge AnlÄ±’ya kadar baÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± bile gördük. BilirkiÅŸi raporlarÄ±nÄ± beÄŸenmediler. Bir nevi 22 blok duruÅŸma boyunca mahkemeyi oyalamaya çalÄ±ÅŸtÄ±lar. Mahkemenin bitmesinden yana deÄŸillerdi. BaÅŸka ÅŸehirlere alÄ±nmasÄ± için bile giriÅŸimde bulundular. Aile ve kamuoyundan baskÄ± gördüklerini söylediler. Åžimdi baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ise savcÄ± mütalaasÄ± ödül gibi, asla kabul edilebilir deÄŸil. SavcÄ± mütalaasÄ±nda olasÄ± kast demeye dili varmadÄ±, sÄ±kÄ±ntÄ±lar varmÄ±ÅŸ bunlar da biliniyormuÅŸ ama istememiÅŸ. O yüzden bilinçli taksir dedi. Mahkeme heyeti buna uyar mÄ± uymaz mÄ± bilmiyoruz ama biz aileler olarak olasÄ± kastla yargÄ±lanmalarÄ±nÄ± istiyoruz. OlmasÄ± gereken de budur” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘TÜM SORUMLULAR YARGILANSIN’

SanÄ±klarÄ±n son savunmalarÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ± ile adeta pazarlÄ±k yaparcasÄ±na konuÅŸtuklarÄ±na da deÄŸinen Çolak, diÄŸer yandan tüm sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istediklerini vurguladÄ±: “BilirkiÅŸi raporlarÄ±na da baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, iÅŸletmeyi yüzde 70 kusurlu buldular, bunun yüzde 30’u kamu ayaÄŸÄ±, ama buradan da kimse yargÄ±lanmadÄ±. Gerçek bir yargÄ±lama olmadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yoruz. Adil yargÄ±lama yok, bizler tüm sorumlularÄ±n yargÄ±lanmasÄ±nÄ± istiyoruz. Sadece 5 tutuklu 51 sanÄ±klÄ± bir dava deÄŸil bu.”

Ailelerin seçimin davayÄ± etkileyeceÄŸine dair kaygÄ±larÄ±nÄ±n olduÄŸunu ve bunun seçim sonrasÄ±nda daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çolak, “Åžu ana kadar mahkeme süresi boyunca siyasal iktidarÄ±n baskÄ±larÄ± vardÄ±, bunu görmemek için kör olmak gerekir. Mühür kimse sultan o, biz burada AKP düÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± yapmÄ±yoruz. Hükümette hangi parti varsa o. AKP olmasaydÄ± baÅŸka bir parti olsaydÄ± biz yine aynÄ± ÅŸeyleri söylerdik. Mesele sorumluluklar ve sorumlularÄ±n adil bir ÅŸekilde yargÄ±lanmamasÄ±” diye konuÅŸtu.

‘HÄ°ÇBÄ°R Ä°Åž KOLUNDA Ä°NSANLAR KATLEDÄ°LMESÄ°N’

Çolak, son olarak 9 Temmuz Pazartesi günü AliaÄŸa Akhisar AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülecek karar duruÅŸmasÄ± için çaÄŸrÄ±da bulunarak, “UmarÄ±m ki bu davadan emsal bir karar çÄ±kacaktÄ±r, temennimiz bu yönde. Tüm duyarlÄ± insanlara ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na, örgütlere, sendikalara çaÄŸrÄ±mÄ±zdÄ±r. DünyanÄ±n en büyük katliamlardan biri ve bir daha Ermenekler, Åžirvanlar, Zonguldaklar yaÅŸanmasÄ±n ve hiçbir iÅŸ kolunda insanlar katledilmesin diye mücadele edeceÄŸiz. Biz evlatlarÄ±mÄ±zÄ± kaybettik ama bir daha bu acÄ±lar yaÅŸanmasÄ±n. Bu davaya sahip çÄ±kalÄ±m” dedi.

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