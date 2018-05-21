Seçim Günlüğü (21 Mayıs 2018) - Milletvekili listeleri YSK'ye sunuldu

İYİ PARTİ'NİN LİSTESİ DE YSK'DE

İYİ Parti, 24 Haziran Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte tam liste İYİ Parti, 24 Haziran Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

AKP, LİSTEYİ TESLİM ETTİ

AKP, 600 adaydan oluşan milletvekili listesini YSK'ye teslim etti.

AKP milletvekili aday listesini YSK'ye sundu. İşte il il aday listesi AKP'nin 24 Haziran'da yapılacak Milletvekili Genel Seçimi için aday listesi YSK'ye sunuldu.

CHP, LİSTESİ YSK'YE SUNULDU

CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu.

İskender Bayhan CHP listesini değerlendirdi: Fırsatçılık Gazeteci İskender Bayhan, Seçim Özel’de milletvekili listeleri ve seçim beyannamelerini değerlendirdi.

CHP, milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte tam liste CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu.

Muharrem İnce’den liste yorumu: Bunlara takılmayın Muharrem İnce: Rahatlıkla sesin bile kısılamıyor bu memlekette. Yiyelim iğneyi gidelim Bartın'a dedik.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Diyarbakır'dan bağımsız aday olmak için görevinden istifa etti.

BTP SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

Bağımsız Türkiye Partisi seçimlere katılmama kararı aldı.

BTP, seçime katılmama kararı aldı Haydar Baş önderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 24 Haziran'da yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerine katılmama kararı aldı.

SAADET PARTİSİ, LİSTEYİ TESLİM ETTİ

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. (Milliyet)

Saadet Partisi milletvekili aday listesini YSK'ye sundu; il il adaylar Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimi için aday listesini YSK'ye sundu. İşte Saadet Partisi'nin il il milletvekili aday listesi.

ALTAN TAN SAADET'TEN ADAY

Gazete Duvar'ın haberine göre HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Saadet Partisi’nden milletvekili adayı olmak için bu sabah HDP’den istifa etti. Tan, İstanbul 3. Bölge 1. sıradan aday gösterildi.

HDP'DE LİSTE NETLEŞTİ

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için adaylık listesi kesinleşti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, Sezai Temelli ise Van’dan aday gösterildi.

HDP milletvekili adayları tam listesi! Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

HABERTÜRK'TEN ALİ ŞEKER, EREN ERDEM, BARIŞ YARKADAŞ İDDİASI

CHP'de Ali Şeker, Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'ın yeniden milletvekili listesine dahil edildiği iddia edildi. (HABERTÜRK)

CHP'Lİ PEKŞEN: GÜL'ÜN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN...

CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra partide üst düzey bir yetkili tarafından sert dille uyarıldığını kaydeden CHP'li Pekşen, "Bana 'Bu çıkışınız milletvekilliğinize mal olacak' tehdidi yapılmıştı. Bunun sonuçları bana uygulandı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim. Ben de şu anda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bana partimden bir geri dönüş olmadı. Bu karar sonrası gelen telefonlardan vatandaşların ve parti teşkilatının gösterdiği ilgi ve alakadan anılıyorum ki bu karar, toplumun vicdanını derin bir yara açarak, kanatmıştır. Bunu herkes böyle söylüyor" diye konuştu. (Trabzon/DHA)

SIRRI SÜREYYA ÖNDER LİSTEDE YOK

HDP'de 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kural Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildi.

HDP milletvekili adayları tam listesi! Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

PERVİN BULDAN İSTANBUL'DAN VE SEZAİ TEMELLİ VAN'DAN ADAY OLACAK

Duvar’ın edindiği bilgiye göre; HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterilecek. (HABER MERKEZİ)

HDP milletvekili adayları tam listesi! Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

DEMİRTAŞ: TUTUKLULUĞUMA GEREKÇE YAPILAN DELİLLER SAHTE

HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, tutukluluğuna gerekçe olan delillerin FETÖ savcıları tarafından uydurulduğunun ortaya çıktığını ancak buna rağmen herkesin üç maymunu oynadığını söyledi.

Demirtaş: Tutukluluğuma gerekçe yapılan deliller sahte Selahattin Demirtaş: Tutukluluğuma gerekçe yapılan sözde delillerin sahte olduğu, hepsinin FETÖ savcıları tarafından uydurulduğu ortaya çıktı.

BAŞBUĞ'DAN YALANLAMA

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 24 Haziran'da İYİ Parti’den milletvekili adayı olacağına ilişkin iddiaları Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Başbuğ “Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir” dedi.

LİSTEYE GİREMEYEN İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN AÇIKLAMA

CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, aday listesinde kendine yer bulamadı.

Değirmenci, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" dedi.

ERDOĞAN, 200 VEKİLİ LİSTE DIŞI BIRAKTI

AKP'nin seçim çalışmalarını tamamladığı, partinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mevcut 200 vekili liste dışı bıraktığı öne sürülüyor. (SÖZCÜ)

CHP'DE LİSTE BELİRLENİYOR: 'SOL KANAT' VE İNCE EKİBİNE TIRPAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde milletvekili aday listesi ele alındı. 'Sol kanat' olarak nitelendirilen isimler lisetede yer almazken, Abdüllatif Şener Konya'dan mileltvekili adayı gösterildi. Ayrıca Saadet Partisi için de kontenjan ayrıldı. Muharrem İnce'nin ekibinden ise sadece 2 kişi listelerde yer bulabildi.

CHP, milletvekili aday listesini YSK'ye sundu! İşte tam liste CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu.

HDP'DE 20'YE YAKIN MİLLETVEKİLİ ADAY GÖSTERİLMEYECEK

HDP’de, mevcut milletvekillerinin neredeyse 20’si tekrar aday gösterilmeyecek. Öte yandan pek çok yeni isim aday gösterilecek. Kesinleşen liste bugün açıklanacak.

HDP milletvekili adayları tam listesi! Halkların Demokratik Partisi (HDP) 24 Haziran milletvekili seçimleri için aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etti.

MUHARREM İNCE'NİN İPTAL EDİLEN MİTİNGLERİ YAPILACAK

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, sesi kısıldığı için Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal ettiğini açıkladı. Ancak daha sonra mitinglerin gerçekleşeceği duyurudlu.

İnce'nin iptal edilen Zonguldak ve Bartın mitingleri yapılacak CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin iptal ettiği Zonguldak ve Bartın mitinglerinin yapılacağı duyuruldu.

'İKTİDARDAKİ MAĞDUR' KALABİLMEK İÇİN SÜREKLİ BİR DÜŞMANA İHTİYAÇ VAR

Serpil İlgün, Pazartesi Röportajı'nda Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ayşen Uysal’la, Filistin ve af başta olmak üzere gündemin sıcak tartışma başlıklarını ve 24 Haziran seçimini konuştu.

'İktidardaki mağdur' kalabilmek için sürekli bir düşmana ihtiyaç var Prof. Dr. Ayşen Uysal: Sadece kendi tabanına haklar bahşeden bir anlayışla karşı karşıyayız.

İŞÇİLERLE 24 HAZİRAN'I KONUŞTUK

Coca Cola ve Erikli Su fabrikalarında çalışan işçilerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk: 'Bu seçimde AKP’ye oy vermeyeceğim' diyenlerin sayısı arttı.