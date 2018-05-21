CHP listesinin şifreleri

Genel Yayın Yönetmenimiz Fatih Polat, CHP'nin milletvekili aday listesini değerlendirdi.

Fatih POLAT

CHP’nin milletvekili aday listesinin sızmaya başladığı saatlerden itibaren üzerinde birleşilen yorumlar içinde ‘sol kanat’ olarak bilinen isimlerin çok önemli oranda liste dışında bırakılması öne çıktı. Açıklanan ve dışta bırakılan isimlere bakıldığında, yeni vekil adayları listesi hazırlanırken soldan doğru bir tesviye etme işleminin gerçekleştiği aşikar.

Ancak tüm bunlarla birlikte 2014 yılında yapılan CHP’nin olağanüstü kurultayında Kılıçdaroğlu’nun listesini delerek PM’ye giren Aykut Erdoğdu’nun yeni listede de olması, Selin Sayek Böke ve Orhan Sarıbal’ın da yeniden aday gösterilmesi gibi örnekler, listeler hazırlanırken gerçekleştirilen siyasal torna işleminin şifreleri bakımından fikir verici.

Bu arada, bu yazı yazılırken, İstanbul örgütünden gelen baskılar üzerine sol kanattaki isimlerden Ali Şeker’in de yeniden listeye eklendiği bir kulis bilgisi olarak yansıdı. Kısa bir süre sonra listeler son halini aldığında fotoğrafı daha net görebileceğiz.

Orhan Sarıbal’ın listeye girmesinde Bursa örgütünün kendisine güçlü desteğinin belirleyici bir faktör olduğunu da belirtelim.

'MİLLET İTTİFAKI' PERSPEKTİFİ

Şu haliyle bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu ve listeleri hazırlarken görüşleri etkili olan az sayıdaki kurmay ekibinin tercihlerinin CHP’nin bu yılın şubat ayında gerçekleştirilen son kongresiyle birlikte oluşturulan tercihlerle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bu uyumluluk CHP’nin cumhurbaşkanı adayı oluşturma sürecinde üzerinde uzun süre çalıştığı Abdullah Gül tercihi ve oluşturduğu ‘Millet İttifakı’ perspektifiyle de yansımıştı.

CHP milletvekili aday listesi belirleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış olan ve MYK’de yer alan Zeynep Altıok’ın son kongrenin ardından Kılıçdaroğlu’nun yeni PM listesinde yer verilmeyen bir isim olarak, yeni vekil adayları listesinde yer almaması da açıkçası şaşırtıcı olmadı. Altıok, parti içinde solu temsil eden isimler içinde aynı zamanda Kürt sorunu konusunda da CHP’nin varolan sınırları zorlaması gerektiğini düşünen bir isim olarak geçtiğimiz yılın haziran ayında beraberindeki milletvekilleri ile Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki mahalleleri de ziyaret ederek incelemelerde bulunmuştu. Altıok ayrıca, Meclis’te Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde Sur’da 45 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığını belirtmişti. Altıok’un CHP’nin Saadet Partisi ile ittifakı konusunda eleştirel tavrının da kendisini Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya getirdiğini hatırlatalım.

CHP’de konuştuğum bazı isimler, sık sık parti adına açıklama yaparken gördüğümüz bir genel başkan yardımcısının bu listenin hazırlanmasında belirleyici olduğunu söyledi. Kaynağıma duyduğum güvenin ötesinde, farklı etki ve dengelerin bu isimlendirme sürecini belirlemiş olabileceğini de dikkate alarak bu ismi yazmanın spekülasyona açık olabileceğini düşündüm. Şimdilik ima etmiş olmakla yetineyim.

CHP listesini analiz ederken, yer verilen gazeteci kökenli adaylar konusunda, pek çok gazeteci davasında yanımızda gördüğümüz, kapatılan basın kurumlarına ayırt etmeksizin destek veren Barış Yarkadaş’ın değil de, adliye koridorlarında daha az gördüğümüz bir tercihin kullanılmış olması bile toplam tercihlerle uyumlu gözüküyor. Bu arada bu yazı yazılırken, Barış Yarkadaş ve Eren Erdem’in de yeniden listeye dahil edildiği öne sürüldü. Kısa bir süre sonra bu iddialar açısından da tablo netleşmiş olacak. Ancak tüm bunlar yapılan ilk tercihlere dair olarak ifade etmiş olduklarımızı değiştirmiyor. Olası değişimler, bu yönelimin becerebildiği kadarını pratikleştirdiğinin ifadesi sayılabilir.

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'ORTANIN SAĞI'NA MEYİLLİ BİR CHP

1960’lı yılların ortasında, hem o dönemde sosyalizmin varlığıyla belirlenen iki kutuplu dünyanın etkisi, hem de Türkiye’de bunu tamamlayan siyasal rüzgarın etkisiyle ‘ortanın solu’ kavramının dile getirildiği CHP, bugün, ‘ortanın sağı’na meyilli bir hatta girerek, kendisini çeşitli kesimler bakımından bir alternatif haline getireceğini umuyor. Liberal ekonomik politikalara açık eleştiri getiren, Kürt sorununda geleneksel CHP çizgisini esnetmeye çalışan ve eleştirilmeyi de göze alacak genişlikte bir tutumla basın özgürlüğü mücadelesi içinde bulunan isimler ‘marjinal’ bir yük olarak görülüp, o yüklerden kurtulma tercih edilirken, uluslararası sermaye, dünya ve Türkiye’deki etkili egemen güç odakları açısından iktidar alternatifi olabileceğini umulan, merkezin sağına daha açık duran bir CHP var karşımızda. Listeler bize bunu söylüyor.

Ama elbette dediğimiz gibi, örgütsel destekleri ve belirli temsil karakterleri bakımından solda anılan kimi isimlerin bu toplam fotoğraf içinde yer alması da, ‘CHP tamamen sağa kaydı’ eleştirilerine karşı bir yelpaze unsuru olarak anlamlı bulunmuş görünüyor.

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KILIÇDAROĞLU, İNCE'YE KARŞI KENDİNİ GÜÇLENDİRDİ

Son kongrede delegelerden ciddi bir destek alan ve Kılıçdaoğlu tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce’ye yakın isimlerden sınırlı kısmının yeni vekil listesinde yer bulmasının da, İnce’nin cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda da, seçilememesi halinde de Kılıçdaroğlu’nun etrafındaki yapıyı ona karşı güçlendirmeyi esas aldığı açık. Türkiye’nin ‘ana muhalefet’ partisi içindeki sosyal demokrasi standartları da bu hesapları temsil eden bir karaktere sahip sonuçta.

Seçimlere böyle bir liste ile giderek, izleyeceği siyasal güzergahın ana hatları konusunda da işaretler veren CHP, böylelikle ve girdiği buna uyumlu ‘Millet İttifakı’ projesi ile kendisini hem hakim güç odakları, hem de oy yelpazesinin sağındaki kitleler için seçenek haline getirmeyi umarken, ülkenin birikmiş sorunlarının ihtiyaç gösterdiği liberal politikaları karşısına alan alternatif bir ekonomi politikası ve demokrasi programı da bir ihtiyaç olarak ortada duruyor.

Seçim Günlüğü (21 Mayıs 2018) - Milletvekili listelerinde son gün

Muharrem İnce kimdir?

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 15:38

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