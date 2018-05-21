Muharrem İnce’den liste yorumu: Bunlara takılmayın

Muharrem İnce: Rahatlıkla sesin bile kısılamıyor bu memlekette. Yiyelim iğneyi gidelim Bartın'a dedik.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bartın'da konuşuyor.

İnce, sesi kısık olduğu gerekçesiyle Zonguldak ve Bartın mitinglerini iptal ettiğini açıklamış, daha sonra da mitinglerin yapılacağını söylemişti. İnce miting konuşmasında bu durumu, “Baktık yandaş medya saldırıyor, ‘CHP'de sarsıntı.’ Rahatlıkla sesin bile kısılamıyor bu memlekette. Yiyelim iğneyi gidelim Bartın'a dedik” diye açıkladı.

İnce CGP’nin milletvekili aday listesiyle ilgili olarak da “Memnun olan olur, olmayan olur. Hedef büyük . Zaman dar. Milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok! Bunlara takılmayın. Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Genel merkez yapar milletvekili listelerini. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım. Bunlara takılmayın, böyle bir şey yok. Sadece CHP'lilerin değil, herkesin oyuna talibim” açıklamasında bulundu.

CHP listesinin şifreleri

İnce’nin konuşmasından önce çıkan diğer başlıklar şöyle:

”Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor, neden? Güven duymuyor. Para güvenli bir limanı sever. Bunu kuracağız. Ekonominin başına bizden olursa olsun da ne olursa olsun değil, ehliyetli insanları getireceğiz. Ekonomi ile ilgili kurumları başta Merkez Bankası olmak üzere bağımsız hale getireceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne davet etmeyeceğiz.”

‘TRT’YE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

“TRT'de 13- 20 Mayıs arasında Erdoğan'a 1 saat 52 dakika süre vermişler. Muharrem ince'ye 16 dakika. Bizim de o elektrik faturalarında hakkımız var. Ben TRT'ye hakkımı haram ediyorum.”

‘O SARAYDA YAŞAMAYACAĞIM’

“Türkiye'de yıllardır duyduğumuz şeyler şunlar: 'Eyy milletim, kemer sık.' Bunu değiştiriyoruz. Bundan sonra devlet kemer sıkacak. İsraf ekonomisinden insaf ekonomisine geçeceğiz. O sarayda yaşamayacak cumhurbaşkanı söz. Orayı üniversite sınavından yüksek puan alan gençlere vereceğiz. Ben evimde oturacağım. Devletin işleri için Çankaya Köşk'ünü kullanırım Atatürk'ün yaptığı gibi.”

“Bizim derdimiz seni indirmek değil, doları avroyu indirmek.” (HABER MERKEZİ)

CHP milletvekili aday listesi belirleniyor

İnce'nin iptal edilen Zonguldak ve Bartın mitingleri yapılacak

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 15:38

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