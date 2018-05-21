CHP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi
CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Listesi’ni Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu. Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker yeniden aday listesine girdi. Şeker'in İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday gösterildiği öğrenildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde milletvekili aday listesi ele alındı. 'Sol kanat' olarak nitelendirilen isimler listede yer almazken, Abdüllatif Şener Konya'dan milletvekili adayı gösterildi. Ayrıca Saadet Partisi için de kontenjan ayrıldı. Muharrem İnce'nin ekibinden ise sadece 2 kişi listelerde yer bulabildi.
KILIÇDAROĞLU İZMİR’DEN ADAY
Genel merkez tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken kulis bilgilerine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2'inci bölgeden birinci sıra adayı oldu. İzmir 1'inci bölgede Murat Bakan yer alırken, Eski DİSK Başkanı Kani Beko beklendiği gibi İzmir’den aday gösterildi.
'MANİFESTO' YAYINLAYAN SELİN SAYEK BÖKE İZMİR'DEN ADAY
İlhan Cihaner ile birlikte “manifesto” yayımlayan Selin Sayek Böke İzmir’den aday gösterildi.
'SOL KANAT' LİSTEDE YOK
Gazeteci kökenli milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mustafa Balbay’a yer verilmediği öğrenildi. ‘Sol kanat’ olarak nitelendirilen İlhan Cihaner, Zeynep Altıok, Musa Çam, Hilmi Yaracıyı gibi isimler listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimden gelenlerin önemli bir kısmı tekrar aday gösterilmedi. İlhan Cihaner, Tur Yıldız Biçer, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan, Fikri Sağlar, Necati Yılmaz, Gülay Yedekci, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel, Mustafa Balbay, Musa Çam, Haluk Pekşen.
İlk açıklanan listede yer almayan Ali Şeker'in listeye girdiği öğrenildi.
CHP'Lİ PEKŞEN: GÜL'ÜN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN TASFİYE EDİLDİM
CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.
CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra partide üst düzey bir yetkili tarafından sert dille uyarıldığını kaydeden CHP'li Pekşen, "Bana 'Bu çıkışınız milletvekilliğinize mal olacak' tehdidi yapılmıştı. Bunun sonuçları bana uygulandı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim. Ben de şu anda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bana partimden bir geri dönüş olmadı. Bu karar sonrası gelen telefonlardan vatandaşların ve parti teşkilatının gösterdiği ilgi ve alakadan anılıyorum ki bu karar, toplumun vicdanını derin bir yara açarak, kanatmıştır. Bunu herkes böyle söylüyor" diye konuştu.
BARIŞ YARKADAŞ: MÜCADELE PARLAMENTO DIŞINDA DEVAM EDECEK
Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız" dedi.
EREN ERDEM: BİRİLERİNE YARANAMADIM
Eren Erdem de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan, Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!" dedi.
AKSÜNGER: SON KURULTAYIN İNTİKAMI
Listelere bir tepki de CHP PM Üyesi Erdal Aksünger’den geldi. Aksünger sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Milletvekili belirleme sürecinde PM üyesi olarak tüm duygularımı kürsüden ifade ettim ama iki kelam da buradan etmek istiyorum. En değer verdiğimiz şey olan liyakat, ne yazık ki bu süreçte tecelli etmedi. Çok değerli arkadaşlarımın harcanması ve hak etmemiş insanların değerlendirilmesi gerçekten üzüntü verici. Ön seçimden gelen, PM listelerini örgüt gücü ile delen arkadaşların değerlendirilmemesi büyük bir sorun. Son kurultayın ve tüzük kurultayının intikamı gibi bir liste yapılması, ayrı bir fecaat oldu. Cumhuriyetin ve CHP’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bile kendisini tek adam olarak görmemişken ve ülkemizde tek adam rejimine karşı çıkarken, Parti Meclisinin yok sayılıp aday listelerinin tartışmaya dahi açılmaması ayrıca üzücü. Ama dün gece itibariyle her şey geride kaldı, bu saatten sonra yapılacak tek şey, bunları şimdilik unutup memleket ve partimiz için çalışmak ve mücadele etmek.”
İRFAN DEĞİRMENCİ’DEN AÇIKLAMA
CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, aday listesinde kendine yer bulamadı.
Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Değirmenci, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" dedi.
CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN DİDEM ENGİN LİSTEDE YOK
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyuran Öztürk Yılmaz Ardahan listesinde yer alırken, Didem Engin listelerde yerini alamadı.
DENİZ BAYKAL ANTALYA ADAYI
Eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'da birinci sırada bulunuyor.
TUTUKLU VEKİL ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL’DAN ADAY
İstanbul'da 1'inci bölgede Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi ve Onursal Adıgüzel ilk üç sırayı paylaşırken, 2'inci bölgede tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu ve Tuncay Özkan'ın isimleri yer aldı. 3'üncü bölge ise Engin Altay, Erdoğan Toprak ve Mehmet Bekaroğlu şeklinde oluştu.
Ankara'da 1'inci bölgede; Tekin Bingöl ilk sırada, Levent Gök ikinci sırada, Ali Haydar Hakverdi ise üçüncü sırada bulunuyor. 2'inci bölge ilk üç sıra; Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Semra Dinçer şeklinde sıralanırken, 3'üncü bölgede ise sıralama Haluk Koç, Murat Emir ve Ahmet Ersen Özsoy olarak belirlendi.
ABDÜLLATİF ŞENER KONYA’DAN ADAY
CHP listesindeki en dikkat çekici adaylardan biri ise eski bakan Abdüllatif Şener oldu. Şener, Konya’dan aday gösterildi.
İYİ PARTİ’YE GEÇEN VEKİLLER LİSTELERDE YER ALDI
İYİ Parti’ye geçtikten sonra yeniden CHP’ye dönen 15 milletvekilinin de listelerde yer aldığı öğrenildi.
SAAADET KONTENJANI
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Parti Meclisi’ne sunulan listede Saadet Partisi için kontenjanlar ayrıldı, ancak listelere konulacak bu isimleri Saadet Partisi belirleyeceği için isimleri yer almadı.
İNCE EKİBİ LİSTE DIŞI
Kılıçdaroğlu’na karşı girdiği genel başkanlık yarışı sınasında Muharrem İnce ile birlikte hareket eden çok sayıda milletvekili, yeni aday listelerinde kendilerine yer bulamadı. İnce’nin ekibinden listelere girebilen sadece iki isim oldu. TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan yeniden aday gösterildi. Liste dışı bırakılan İnce’nin ekibi, bir önceki dönemde ön seçimle listelere girerek milletvekili olmuştu.
Liste dışı kalan vekiller ise şöyle:
Ali Rıza Yalçınkaya- BARTIN
Emre Köprülü-TEKİRDAĞ
Şerafettin Turpçu- ZONGULDAK
Bülent Yener Bektaşoğlu- GİRESUN
Bülent Öz-ÇANAKKALE
Yakup Akkaya-İSTANBUL
Akın Üstündağ-MUĞLA
İŞTE KESİNLEŞEN LİSTE
Kesinleşen isimler şöyle:
Adana
Ayhan Barut
Orhan Sümer
Müzeyyen Şevkin
Burhanettin Bulut
Rıza Mete
Oya Tekin
Osman Berke Duvan
Ertan Karaoğlu
Mustafa Kemal Özkan
Bülent Öğrü
Bülent Maraklı
Berfu Salıcı Yakıt
Sıdıka Halıcıoğlu
Onur Akpınar
Özgür Ulaş Ilgın
Adıyaman
Abdurrahman Tutdere
Mustafa Hakkan Kılınç
Mahmut Nedim Evli
Songül Varki Yıldırım
Müslüm Aslanoğlu
Afyonkarahisar
Burcu Köksal
Ahmet Hakan Uyan
İsmahan Nergiz
Ramazan Akgöz
Ertuğrul Yılmaz
Hatice Gökoğlu
Ağrı
Kemalettin Koçak
Muhammed Aslan
Mehmet Sıddık Yel
Murat Yıldırım
Aksaray
Ali Abbas Ertürk
Ramazan Fidan
Pelinsu Yıldırım
Ali Eşmekaya
Amasya
Mustafa Tuncer
Mehmet Göl
Hüseyin Acar
Ankara 1. Bölge
Tekin Bingöl
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşcıer
Ekrem Kerem Oktay
Mehmet Hadimi Yakupoğlu
Hüseyin Tarık Şengül
Ali Hikmet Akıllı
Aylin Yaman
Umut Erarslan
Kamer Gözaçık Şen
Cansel Güven
Ankara 2. Bölge
Murat Emir
Yıldırım Kaya
Semra Dinçer
Kenan Nuhut
Murat Kavuncu
Bekir Sami Doğan
Alibey Yüksel
Deniz Çakır
Mustafa Nadir Er
Suna Kerimoğlu
Barış Can Saraçoğlu
Ankara 3. Bölge
Ahmet Haluk Koç
Nihat Yeşil
Servet Ünsal
Ali Başkaraağaç
Ahmet Ersen Özsoy
Ahmet Meşe
Umut Akdoğan
Battal Yıldız
Gülşah Deniz Atalar
Temel Borga Budak
İlke Çakar
Bilal Yılmaz
Antalya
Deniz Baykal
Çetin Osman Budak
Rafet Zeybek
Aydın Özer
Cavit Arı
Figen Albuga Çalıkuşu
Sevgi Doğan
Nusret Bayar
Şengül Yeşildal
Vahap Tuncer
Kemal Bilal Öner
Ali Takavut
Sibel Gezen
Nazmi Gündüz
Özlem Şahin
İsmail Hakkı Gül
Ardahan
Öztürk Yılmaz
Yunus Dündar
Artvin
Uğur Bayraktutan
Yalçın Emiralioğlu
Aydın
Bülent Tezcan
Hüseyin Yıldız
Süleyman Bülbül
Mustafa İberya Arıkan
Özlem Burcu Uğan Sevim
Kaan Erçetin
Kemal Güneri
Fulya Üstündağ
Balıkesir
Ahmet Akın
Fikret Şahin
Ensar Aytekin
İrfan Barış
Seval Bozkurt
Ender Biçki
Neşe Zengin
Berrin Gençoğlu
Oğulcan Koçak
Bartın
Aysu Bankoğlu
Fahri Özsoy
Batman
Ayhan Işık
Kayahan Kırmızıtaş
Nihat Demir
Bünyamin Nayman
Hamit Keskin
Bayburt
İkbal Okur
Bilecik
Yaşar Tüzün
Faik Akarkarasu
Bingöl
Vahdettin Uzunyayla
Mehmet Evran
Çetin Sağsöz
Bitlis
Sıddık Gözeger
Süleyman Baştürk
Tufan Subaşı
Bolu
Tanju Özcan
Özer Özcan
Hüseyin Cahit Çıngı
Burdur
Mehmet Göker
Recep Mutlucan
Osman Gök
Bursa 1. Bölge
Lale Karabıyık
Erkan Aydın
Nurhayat Atlaca Kayışoğlu
Kayıhan Pala
Özgür Erdursun
Gürkan Esen
Deniz Baykal
Serkan Öztürk
İbrahim Mart
Aytaç Şahin
Bursa 2. Bölge
Orhan Sarıbal
Yüksel Özkan
Mustafa Şenyurt
Erkan Dönmez
Süleyman Ayyılmaz
Şahin Sevinç
Meral Altuntaş
Kemal Atan
Baran Güneş
Hülya Dink
Çanakkale
Muharrem Erkek
Özgür Ceylan
Metin Ümit Ural
Songül Şentürklü
Çankırı
Murat Berat Atalay
İbrahim Gönültaş
Çorum
Tufan Köse
Burçin Solmaz Polat
Gürsel Yıldırım
Mehmet Tahtasız
Denizli
Gülizar Biçer Karaca
Kazım Arslan
Haşim Teoman Sancar
Ünal Karaosmanoğlu
Özgür Savaş Bayar
İlhan Özcan
Şeniz Doğan
Bilgehan Burgul
Diyarbakır
Mahmut Aziz Usal
Turgut Kılıç
Mehmet Şerif True
Ahmet Özgüvercin
Berivan Alabalık
Hebun Kaplan
Denizcan Eşiyok
Emrah Anlı
Gülay Emre
Umut Yetişsin
Abdurrahman Berat Aktaş
Behiye Küden
Düzce
Zafer Teber
İlknur Başak Tütüncü
Hasan Servet Öktem
Edirne
Okan Gaytancıoğlu
Ediz Ün
Yakup Atalay
Erdoğan Gümülcineli
Elazığ
Gürsel Erol
Emrah Özden
Ayten Çekil
Nazmi Gürbüz
Mesut Baskan
Erzincan
Ayhan Doğan
Tuğrul Yıldırım
Erzurum
Naci Turan
Namiye Sınırkaya
Gençay Uğraş
Serhat Can Eş
Tacettin Kızıloğlu
Yunus Polat
Eskişehir
Utku Çakırözer
Jale Nur Süllü
Nuray Akçasoy
Mehmet Engin Çakmak
Sinan Özkar
Sibel Yeşildal
Metin Tomsuk
Gaziantep
Bayram Yılmazkaya
İrfan Kaplan
Hüseyin Yalçın
Özgür Yılmaz
Hasan Öztürkmen
Hüseyin Cahit Kargıner
Naci Kılıç
Adile Merve Altınbaş Yılmaz
Nesrin Tuncel
Selim Karahan
Erdinç Tütüncüler
Nerin Türkmen
Yılmaz Demirdelen
Mehmet Turan Gündoğdu
Giresun
Necati Tığlı
Reşat Nuri Özdemir
İbrahim Akgün
Suat Öndaş
Gümüşhane
Mahir Can
Ramazan Ayas
Hakkari
Nazım Demir
Erşat İnan
Nazmi Kızılban
Hatay
Mehmet Güzelmansur
Suzan Şahin
Serkan Topal
İsmet Tokdemir
Mehmet Riyat Kırmızıoğlu
Hasan Ramiz Parlar
Nermin Yıldırım Kara
Gökhan Özer
Bilgen Duman
Hamide Vural
Döndü Dilan Kartal
Iğdır
Metin Ova
İdris Aktaş
Isparta
Mustafa Ceyhan
İsa Önder Dinçtürk
Zafer Sağlam
Eyup Ersoy
İstanbul 1. Bölge
İbrahim Özden Kaboğlu
Mehmet Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kaan Salıcı
Mahmut Tanal
Saliha Sera Kadıgil Sütlü
Hüseyin Emre Bağce
Mustafa Oktay Aksu
Hasan Uzunyayla
Mustafa Öztaşkın
Tahsin Usta
Hüseyin Sağ
Beril Öner
Yüksel Taşkın
Hasan Basri Özbek
Deniz Doğan Günay
Ertan Aksoy
Nuray Çepni
Duygu Çelik
Arzu Özalp
Pınar Uzun
Tuba Torun
Ali Rıza Yıldırım
Yücel Oto
Murat Cirav
Melis Timur
Emre Akkuş
Çetin Düzce
Aylin Sarıtaş
Gazi Karakurt
Timuçin Gültekin
İstanbul 2. Bölge
Kadri Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Ahmet Ünal Çeviköz
Mustafa Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılınç
Yunus Emre
Gökan Zeybek
Ali Şeker
Derya Şentürk
Mehmet Diribaş
Mersin Balkan
Bahattin Turnalı
Ferhat Epözdemir
İsmail Yüksel
Adnan Ayber
Burak Kaan Yılmazsoy
Canan Sezenler
Hacer Foggo
Güven Karataş
Yusuf Kenan Kolat
Veysi Sinan Bozdemir
Cem Cengiz Yılmaz
Ece Batumlu Talas
Pelin Yurdakul
Şeyma Dumrul
Yusuf Ergüven
Özgür Düzgün
Deniz Kaya
İstanbul 3. Bölge
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Zeynel Emre
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğan
Emine Gülizar Emecan
Nazır Cihangi İslam
Turan Hançerli
Bayramali Çeşmeci
Ali Ulvi Gökbulak
Mehmet Sait Yücel
Ali Muhittin Tığlı
Sinan Karahan
Sinan Karaca Öztürk
Mahfuz Yetüt
Şahanım Meter
Irmak Neriman Nebioğlu
Yağmur Geygel
Engin Ertaç
Cemil Can Dinç
Aycan Erinsel Özistek
Hüseyin Özkahraman
Seda Önder
Bektaş Davutoğlu
Arzu Attepe
Hüseyin Duran
Erdal Sarıkaya
Elif Keskinel Ülker
Ali Osman Özdilek
Kemal Özkiraz
İlyas Duman
Osman Tellioğlu
Şebnem Nur Çalışkan
İzmir 1.Bölge
Ahmet Tuncay Özkan
Murat Bakan
Özcan Purçu
Kani Beko
Mehmet Ali Çelebi
Tacettin Bayır
Ednan Arslan
Sefer İpekli
Kazım Umdular
Nilay Kökkılınç
Ezgi Deniz Deniz Urunga
Devrim Barış Çelik
Zekiye Seda Sönmez
Şener Akdemir
İzmir 2. Bölge
Kemal Kılıçdaroğlu
Selin Sayek Böke
Kamil Okyay Sındır
Atila Sertel
Sevda Erdan Kılıç
Mahir Polat
Bedri Serter
İdris Yavuzyılmaz
Ali Engin
Salih Özçifçi
Mehmet Birlik
Onur Kadir Eryüce
Hatice Zeybek
Ebru Okay
Kahramanmaraş
Ali Öztunç
Selim Sümen
Mehmet Çarman
Faik Kılınç
Onur Gürbüz
Ayşegül Yaycıoğlu
Uğur Şevran
Azize Çuhadar
Karabük
Hüseyin Avni Aksoy
Sedat Karaoğlu
Gülsün Beniç
Karaman
İsmail Atakan Ünver
Hakan Gürsel Akbulut
Yusuf Baştuğ
Kars
Fatih Kamil Erkoç
Hatice Güvensoy
Aysel Sadak İltaş
Kastamonu
Hasan Baltacı
Ayşegül Soylu Muslu
Devrim Ezgi Özalp
Kayseri
Çetin Arık
Ahmet Yıldız
Aşkın Genç
İbrahim Kaan
Mazhar Oğuz Özsoy
Gonca Yelda Orhan
Recep Bulut
Metin Kantarcı
Kadim Şahin
Nizamettin Temel
Kırıkkale
Ahmet Önal
Güllü Aykut
Ümit Coşgun
Kırklareli
Türabi Kayan
Vecdi Gündoğdu
İnci Tunç
Kırşehir
Metin İlhan
Çağdaş Gökalp
Kilis
Ali Tuna
Mehmet Ali Ağcabay
Kocaeli
Fatma Kaplan Hürriyet
Haydar Akar
Tahsin Tarhan
Mühip Kanko
Osman Anıl Acurman
Ebru Küçükaydın
Yeşim Akpınar
Orkun Utkubaş
İsmail Demir
Mehmet Tamer Solakoğlu
Sezer Nilgün Aydın
Tuğman Kayalı
Zeynep Çiğdem Canbaz
Konya
Abdullatif Şener
Abdülkadir Karaduman
Hasan Sarımehmetoğlu
Saim Sezen
Nihal Eken
Ali Sayar
İsmail Ünsal
Orhan Kaya
Nazife Demirhan
Memduh Erden Kökbudak
Sefer İpek
Hikmet Balcı
Şeniz Kurtuluş
Mehmet Yurtseven
Hasan Pektekin
Kütahya
Fazıl Kasap
Şeref Han
Zeliha Aksaz Şahbaz
Mehmet Aydın Uzun
Rıdvan Çakır
Malatya
Veli Ağbaba
Hulisi Porgalı
Soner Gökçe
Berna Karadaş
Emin Dönmez
Mahmut Akbıyık
Manisa
Özgür Özel
Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
Bekir Başevirgen
Sabri Temel
Abdullah Saka
Hayriye Hacet
Saniye Ağgül
Çetin Kurtuluş
Nurittin Dingaz
Lale Erdoğan Tunçer
Mardin
Mahmut Duyan
Erkan Mehmetoğlu
Abdulvahap Ay
Abdulkadir Turan
Aygül Kılıç Başboğa
Engin Oral
Mersin
Cengiz Gökçel
Alpay Antmen
Ali Mahir Başarır
Nevin Zaimoğlu
Mehmet Saydam
Cavidan Demirağ
Seyit Özananar
Alper Turna
Alptekin Eser
Dilara Özkına
Kenan Hazar
Hidayet Oğuz
Sibel Gazi Tabel
Muğla
Mürsel Alban
Suat Özcan
Burak Erbay
Süleyman Girgin
İbrahim Ertürk
Emine Yenilmez Aydemir
Yamaç Kaya
Muş
Yılmaz Çetinkaya
Yıldırım Paçal
Cemal Koçhan
Nur Muhammed Karahan
Nevşehir
Faruk Sarıaslan
Fulya Gülşen Altınsoy
Mehmet Bilgin
Niğde
Ömer Fethi Gürer
Ahmet Oğuz Özmen
Nagihan Eskioğlu
Ordu
Seyit Torun
Mustafa Adıgüzel
Onur Çam
Sebanur Özdemir
Sait Kapıcıoğlu
Nazım Yiğit Günay
Osmaniye
Baha Ünlü
Mehmet Orhun Döğüşcü
İrfan Erdem
Hakkı Sayman Saygılı
Rize
Remzi Kazmaz
Aysel Taşkın
Kemal Özgür Kahraman
Sakarya
Engin Özkoç
Mehmet Selçuk
Elif Yar
Refik Karakaş
Mehmet Derya Bağdat
Aytül Uşaklıgil
Gözde Nur Yıldız
Samsun
Kemal Zeybek
Neslihan Hancıoğlu
Hüseyin Şahin
Müşfik Veysel Erdoğan
Mehmet Özdağ
Arzu Sabuncu
Murat Çan
Yılmaz Karagöz
Işık Özkefeli
Siirt
Cahfer Saklan
Hikmet Akar
Hasan Alp
Sinop
Barış Karadeniz
Erdinç Şimşek
Sivas
Ulaş Karasu
Sinan Öztürk
Malike Ejder Yolveren
Ali Balta
Hasan Kılıç
Şanlıurfa
Aziz Aydınlık
Fethi Yamaç
Cem Karakeçili
Uğur Mizan
Bakır Aydoğdu
Halaf Ayyıldız
Mahmut Yazar
Ahmet Müsri
Faruk Akan
Songül Arslan
Mustafa Eren
Akile Yektaş
İbrahim Halil Yarış
Kemal Eşsiz
Şırnak
Sabri Kuytan
Abdulkerim Varlı
Gündüz Ökten
Osman Yeren
Tekirdağ
Faik Öztrak
İlhami Özcan Aygun
Candan Yüceer
Emre Köprülü
Adem Dalgıç
İsmail Doğaroğlu
Gülfer Ümit
Tokat
Kadim Durmaz
Hasan Efe Uyar
Çağdaş Kurtgöz
Duran Belene
Gülperi Coşar
Trabzon
Ahmet Kaya
Abdül Kadir Çelebi
Hikmet Nuri Aydın
Ferda Kudunoğlu
İsmail Kaynar
Mertcan Fero
Tunceli
Polat Şaroğlu
Mesut Coşkun
Uşak
Özkan Yalım
İsmet Akın
Ali Karaoba
Van
Mehmet Kurukcu
Fahreddin Çuyrak
Haluk Terzioğlu
Şanel Güloğlu
Erkan Kaçmaz
Nevzat Koç
Neriman Kartal
Şahin Öztekin
Yalova
Özcan Özel
Ertan Şener
Mehmet Gürel
Yozgat
Ali Keven
Nadir Ünal
Rakibe Özgür Karslıoğlu
Şahin Bozdemir
Zonguldak
Ünal Demirtaş
Deniz Yavuzyılmaz
Umut Başoğlu
Merve Kır
Çiğdem Şekerci (HABER MERKEZİ)
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