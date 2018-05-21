CHP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi
CHP logosu

CHP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi

    • 21 Mayıs 2018 07:24

    CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu.

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Listesi’ni Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu. Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker yeniden aday listesine girdi. Şeker'in İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday gösterildiği öğrenildi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde milletvekili aday listesi ele alındı. 'Sol kanat' olarak nitelendirilen isimler listede yer almazken, Abdüllatif Şener Konya'dan milletvekili adayı gösterildi. Ayrıca Saadet Partisi için de kontenjan ayrıldı. Muharrem İnce'nin ekibinden ise sadece 2 kişi listelerde yer bulabildi. 

    KILIÇDAROĞLU İZMİR’DEN ADAY

    Genel merkez tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken kulis bilgilerine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2'inci bölgeden birinci sıra adayı oldu. İzmir 1'inci bölgede Murat Bakan yer alırken, Eski DİSK Başkanı Kani Beko beklendiği gibi İzmir’den aday gösterildi.

    'MANİFESTO' YAYINLAYAN SELİN SAYEK BÖKE İZMİR'DEN ADAY

    İlhan Cihaner ile birlikte “manifesto” yayımlayan Selin Sayek Böke İzmir’den aday gösterildi. 

    'SOL KANAT' LİSTEDE YOK

    Gazeteci kökenli milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mustafa Balbay’a yer verilmediği öğrenildi. ‘Sol kanat’ olarak nitelendirilen İlhan Cihaner, Zeynep Altıok, Musa Çam, Hilmi Yaracıyı gibi isimler listede yer almadı.  Mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimden gelenlerin önemli bir kısmı tekrar aday gösterilmedi. İlhan Cihaner, Tur Yıldız Biçer, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan, Fikri Sağlar, Necati Yılmaz, Gülay Yedekci, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel, Mustafa Balbay, Musa Çam, Haluk Pekşen.

    İlk açıklanan listede yer almayan Ali Şeker'in listeye girdiği öğrenildi.

    CHP'Lİ PEKŞEN: GÜL'ÜN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN TASFİYE EDİLDİM

    CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.

    CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra partide üst düzey bir yetkili tarafından sert dille uyarıldığını kaydeden CHP'li Pekşen, "Bana 'Bu çıkışınız milletvekilliğinize mal olacak' tehdidi yapılmıştı. Bunun sonuçları bana uygulandı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim. Ben de şu anda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bana partimden bir geri dönüş olmadı. Bu karar sonrası gelen telefonlardan vatandaşların ve parti teşkilatının gösterdiği ilgi ve alakadan anılıyorum ki bu karar, toplumun vicdanını derin bir yara açarak, kanatmıştır. Bunu herkes böyle söylüyor" diye konuştu.

    BARIŞ YARKADAŞ: MÜCADELE PARLAMENTO DIŞINDA DEVAM EDECEK 

    Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız" dedi.

    EREN ERDEM: BİRİLERİNE YARANAMADIM

    Eren Erdem de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan, Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!" dedi.

    AKSÜNGER: SON KURULTAYIN İNTİKAMI

    Listelere bir tepki de CHP PM Üyesi Erdal Aksünger’den geldi. Aksünger sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Milletvekili belirleme sürecinde PM üyesi olarak tüm duygularımı kürsüden ifade ettim ama iki kelam da buradan etmek istiyorum. En değer verdiğimiz şey olan liyakat, ne yazık ki bu süreçte tecelli etmedi. Çok değerli arkadaşlarımın harcanması ve hak etmemiş insanların değerlendirilmesi gerçekten üzüntü verici. Ön seçimden gelen, PM listelerini örgüt gücü ile delen arkadaşların değerlendirilmemesi büyük bir sorun. Son kurultayın ve tüzük kurultayının intikamı gibi bir liste yapılması, ayrı bir fecaat oldu. Cumhuriyetin ve CHP’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bile kendisini tek adam olarak görmemişken ve ülkemizde tek adam rejimine karşı çıkarken, Parti Meclisinin yok sayılıp aday listelerinin tartışmaya dahi açılmaması ayrıca üzücü. Ama dün gece itibariyle her şey geride kaldı, bu saatten sonra yapılacak tek şey, bunları şimdilik unutup memleket ve partimiz için çalışmak ve mücadele etmek.”

    İRFAN DEĞİRMENCİ’DEN AÇIKLAMA

    CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, aday listesinde kendine yer bulamadı.

    Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Değirmenci, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" dedi.

    CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN DİDEM ENGİN LİSTEDE YOK

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyuran Öztürk Yılmaz Ardahan listesinde yer alırken, Didem Engin listelerde yerini alamadı. 

    DENİZ BAYKAL ANTALYA ADAYI

    Eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'da birinci sırada bulunuyor.

    TUTUKLU VEKİL ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL’DAN ADAY

    İstanbul'da 1'inci bölgede Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi ve Onursal Adıgüzel ilk üç sırayı paylaşırken, 2'inci bölgede tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu ve Tuncay Özkan'ın isimleri yer aldı. 3'üncü bölge ise Engin Altay, Erdoğan Toprak ve Mehmet Bekaroğlu şeklinde oluştu.

    Ankara'da 1'inci bölgede; Tekin Bingöl ilk sırada, Levent Gök ikinci sırada, Ali Haydar Hakverdi ise üçüncü sırada bulunuyor. 2'inci bölge ilk üç sıra; Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Semra Dinçer şeklinde sıralanırken, 3'üncü bölgede ise sıralama Haluk Koç, Murat Emir ve Ahmet Ersen Özsoy olarak belirlendi.

    ABDÜLLATİF ŞENER KONYA’DAN ADAY

    CHP listesindeki en dikkat çekici adaylardan biri ise eski bakan Abdüllatif Şener oldu. Şener, Konya’dan aday gösterildi.

    İYİ PARTİ’YE GEÇEN VEKİLLER LİSTELERDE YER ALDI

    İYİ Parti’ye geçtikten sonra yeniden CHP’ye dönen 15 milletvekilinin de listelerde yer aldığı öğrenildi.

    SAAADET KONTENJANI

    Kulislere yansıyan bilgilere göre, Parti Meclisi’ne sunulan listede Saadet Partisi için kontenjanlar ayrıldı, ancak listelere konulacak bu isimleri Saadet Partisi belirleyeceği için isimleri yer almadı.

    İNCE EKİBİ LİSTE DIŞI

    Kılıçdaroğlu’na karşı girdiği genel başkanlık yarışı sınasında Muharrem İnce ile birlikte hareket eden çok sayıda milletvekili, yeni aday listelerinde kendilerine yer bulamadı. İnce’nin ekibinden listelere girebilen sadece iki isim oldu. TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan yeniden aday gösterildi. Liste dışı bırakılan İnce’nin ekibi, bir önceki dönemde ön seçimle listelere girerek milletvekili olmuştu.

    Liste dışı kalan vekiller ise şöyle: 

    Ali Rıza Yalçınkaya- BARTIN
    Emre Köprülü-TEKİRDAĞ
    Şerafettin Turpçu- ZONGULDAK
    Bülent Yener Bektaşoğlu- GİRESUN
    Bülent Öz-ÇANAKKALE
    Yakup Akkaya-İSTANBUL
    Akın Üstündağ-MUĞLA

    İŞTE KESİNLEŞEN LİSTE

    Kesinleşen isimler şöyle:

    Adana

    Ayhan Barut
    Orhan Sümer
    Müzeyyen Şevkin
    Burhanettin Bulut
    Rıza Mete
    Oya Tekin
    Osman Berke Duvan
    Ertan Karaoğlu
    Mustafa Kemal Özkan
    Bülent Öğrü
    Bülent Maraklı
    Berfu Salıcı Yakıt
    Sıdıka Halıcıoğlu
    Onur Akpınar
    Özgür Ulaş Ilgın

    Adıyaman

    Abdurrahman Tutdere
    Mustafa Hakkan Kılınç
    Mahmut Nedim Evli
    Songül Varki Yıldırım
    Müslüm Aslanoğlu

    Afyonkarahisar

    Burcu Köksal
    Ahmet Hakan Uyan
    İsmahan Nergiz
    Ramazan Akgöz
    Ertuğrul Yılmaz
    Hatice Gökoğlu

    Ağrı

    Kemalettin Koçak
    Muhammed Aslan
    Mehmet Sıddık Yel
    Murat Yıldırım

    Aksaray

    Ali Abbas Ertürk
    Ramazan Fidan
    Pelinsu Yıldırım
    Ali Eşmekaya

    Amasya

    Mustafa Tuncer
    Mehmet Göl
    Hüseyin Acar

    Ankara 1. Bölge

    Tekin Bingöl
    Levent Gök
    Ali Haydar Hakverdi
    Bülent Kuşoğlu
    Gamze Taşcıer
    Ekrem Kerem Oktay
    Mehmet Hadimi Yakupoğlu
    Hüseyin Tarık Şengül
    Ali Hikmet Akıllı
    Aylin Yaman
    Umut Erarslan
    Kamer Gözaçık Şen
    Cansel Güven

    Ankara 2. Bölge

    Murat Emir
    Yıldırım Kaya
    Semra Dinçer
    Kenan Nuhut
    Murat Kavuncu
    Bekir Sami Doğan
    Alibey Yüksel
    Deniz Çakır
    Mustafa Nadir Er
    Suna Kerimoğlu
    Barış Can Saraçoğlu

    Ankara 3. Bölge

    Ahmet Haluk Koç
    Nihat Yeşil
    Servet Ünsal
    Ali Başkaraağaç
    Ahmet Ersen Özsoy
    Ahmet Meşe
    Umut Akdoğan
    Battal Yıldız
    Gülşah Deniz Atalar
    Temel Borga Budak
    İlke Çakar
    Bilal Yılmaz

    Antalya

    Deniz Baykal
    Çetin Osman Budak
    Rafet Zeybek
    Aydın Özer
    Cavit Arı
    Figen Albuga Çalıkuşu
    Sevgi Doğan
    Nusret Bayar
    Şengül Yeşildal
    Vahap Tuncer
    Kemal Bilal Öner
    Ali Takavut
    Sibel Gezen
    Nazmi Gündüz
    Özlem Şahin
    İsmail Hakkı Gül

    Ardahan

    Öztürk Yılmaz
    Yunus Dündar

    Artvin

    Uğur Bayraktutan
    Yalçın Emiralioğlu

    Aydın

    Bülent Tezcan
    Hüseyin Yıldız
    Süleyman Bülbül
    Mustafa İberya Arıkan
    Özlem Burcu Uğan Sevim
    Kaan Erçetin
    Kemal Güneri
    Fulya Üstündağ

    Balıkesir

    Ahmet Akın
    Fikret Şahin
    Ensar Aytekin
    İrfan Barış
    Seval Bozkurt
    Ender Biçki
    Neşe Zengin
    Berrin Gençoğlu
    Oğulcan Koçak

    Bartın

    Aysu Bankoğlu
    Fahri Özsoy

    Batman

    Ayhan Işık
    Kayahan Kırmızıtaş
    Nihat Demir
    Bünyamin Nayman
    Hamit Keskin

    Bayburt

    İkbal Okur

    Bilecik

    Yaşar Tüzün
    Faik Akarkarasu

    Bingöl

    Vahdettin Uzunyayla
    Mehmet Evran
    Çetin Sağsöz

    Bitlis

    Sıddık Gözeger
    Süleyman Baştürk
    Tufan Subaşı

    Bolu

    Tanju Özcan
    Özer Özcan
    Hüseyin Cahit Çıngı

    Burdur

    Mehmet Göker
    Recep Mutlucan
    Osman Gök

    Bursa 1. Bölge

    Lale Karabıyık
    Erkan Aydın
    Nurhayat Atlaca Kayışoğlu
    Kayıhan Pala
    Özgür Erdursun
    Gürkan Esen
    Deniz Baykal
    Serkan Öztürk
    İbrahim Mart
    Aytaç Şahin

    Bursa 2. Bölge

    Orhan Sarıbal
    Yüksel Özkan
    Mustafa Şenyurt
    Erkan Dönmez
    Süleyman Ayyılmaz
    Şahin Sevinç
    Meral Altuntaş
    Kemal Atan
    Baran Güneş
    Hülya Dink

    Çanakkale

    Muharrem Erkek
    Özgür Ceylan
    Metin Ümit Ural
    Songül Şentürklü

    Çankırı

    Murat Berat Atalay
    İbrahim Gönültaş

    Çorum

    Tufan Köse
    Burçin Solmaz Polat
    Gürsel Yıldırım
    Mehmet Tahtasız

    Denizli

    Gülizar Biçer Karaca
    Kazım Arslan
    Haşim Teoman Sancar
    Ünal Karaosmanoğlu
    Özgür Savaş Bayar
    İlhan Özcan
    Şeniz Doğan
    Bilgehan Burgul

    Diyarbakır

    Mahmut Aziz Usal
    Turgut Kılıç
    Mehmet Şerif True
    Ahmet Özgüvercin
    Berivan Alabalık
    Hebun Kaplan
    Denizcan Eşiyok
    Emrah Anlı
    Gülay Emre
    Umut Yetişsin
    Abdurrahman Berat Aktaş
    Behiye Küden

    Düzce

    Zafer Teber
    İlknur Başak Tütüncü
    Hasan Servet Öktem

    Edirne

    Okan Gaytancıoğlu
    Ediz Ün
    Yakup Atalay
    Erdoğan Gümülcineli

    Elazığ

    Gürsel Erol
    Emrah Özden
    Ayten Çekil
    Nazmi Gürbüz
    Mesut Baskan

    Erzincan

    Ayhan Doğan
    Tuğrul Yıldırım

    Erzurum

    Naci Turan
    Namiye Sınırkaya
    Gençay Uğraş
    Serhat Can Eş
    Tacettin Kızıloğlu
    Yunus Polat

    Eskişehir

    Utku Çakırözer
    Jale Nur Süllü
    Nuray Akçasoy
    Mehmet Engin Çakmak
    Sinan Özkar
    Sibel Yeşildal
    Metin Tomsuk

    Gaziantep

    Bayram Yılmazkaya
    İrfan Kaplan
    Hüseyin Yalçın
    Özgür Yılmaz
    Hasan Öztürkmen
    Hüseyin Cahit Kargıner
    Naci Kılıç
    Adile Merve Altınbaş Yılmaz
    Nesrin Tuncel
    Selim Karahan
    Erdinç Tütüncüler
    Nerin Türkmen
    Yılmaz Demirdelen
    Mehmet Turan Gündoğdu

    Giresun

    Necati Tığlı
    Reşat Nuri Özdemir
    İbrahim Akgün
    Suat Öndaş

    Gümüşhane

    Mahir Can
    Ramazan Ayas

    Hakkari

    Nazım Demir
    Erşat İnan
    Nazmi Kızılban

    Hatay

    Mehmet Güzelmansur
    Suzan Şahin
    Serkan Topal
    İsmet Tokdemir
    Mehmet Riyat Kırmızıoğlu
    Hasan Ramiz Parlar
    Nermin Yıldırım Kara
    Gökhan Özer
    Bilgen Duman
    Hamide Vural
    Döndü Dilan Kartal

    Iğdır

    Metin Ova
    İdris Aktaş

    Isparta

    Mustafa Ceyhan
    İsa Önder Dinçtürk
    Zafer Sağlam
    Eyup Ersoy

    İstanbul 1. Bölge

    İbrahim Özden Kaboğlu
    Mehmet Akif Hamzaçebi
    Gamze Akkuş İlgezdi
    Onursal Adıgüzel
    Fethi Açıkel
    Gürsel Tekin
    İlhan Kesici
    Oğuz Kaan Salıcı
    Mahmut Tanal
    Saliha Sera Kadıgil Sütlü
    Hüseyin Emre Bağce
    Mustafa Oktay Aksu
    Hasan Uzunyayla
    Mustafa Öztaşkın
    Tahsin Usta
    Hüseyin Sağ
    Beril Öner
    Yüksel Taşkın
    Hasan Basri Özbek
    Deniz Doğan Günay
    Ertan Aksoy
    Nuray Çepni
    Duygu Çelik
    Arzu Özalp
    Pınar Uzun
    Tuba Torun
    Ali Rıza Yıldırım
    Yücel Oto
    Murat Cirav
    Melis Timur
    Emre Akkuş
    Çetin Düzce
    Aylin Sarıtaş
    Gazi Karakurt
    Timuçin Gültekin

    İstanbul 2. Bölge

    Kadri Enis Berberoğlu
    Aykut Erdoğdu
    Ahmet Ünal Çeviköz
    Mustafa Sezgin Tanrıkulu
    Yüksel Mansur Kılınç
    Yunus Emre
    Gökan Zeybek
    Ali Şeker
    Derya Şentürk
    Mehmet Diribaş
    Mersin Balkan
    Bahattin Turnalı
    Ferhat Epözdemir
    İsmail Yüksel
    Adnan Ayber
    Burak Kaan Yılmazsoy
    Canan Sezenler
    Hacer Foggo
    Güven Karataş
    Yusuf Kenan Kolat
    Veysi Sinan Bozdemir
    Cem Cengiz Yılmaz
    Ece Batumlu Talas
    Pelin Yurdakul
    Şeyma Dumrul
    Yusuf Ergüven
    Özgür Düzgün
    Deniz Kaya

    İstanbul 3. Bölge

    Engin Altay
    Erdoğan Toprak
    Mehmet Bekaroğlu
    Zeynel Emre
    Sibel Özdemir
    Özgür Karabat
    Turan Aydoğan
    Emine Gülizar Emecan
    Nazır Cihangi İslam
    Turan Hançerli
    Bayramali Çeşmeci
    Ali Ulvi Gökbulak
    Mehmet Sait Yücel
    Ali Muhittin Tığlı
    Sinan Karahan
    Sinan Karaca Öztürk
    Mahfuz Yetüt
    Şahanım Meter
    Irmak Neriman Nebioğlu
    Yağmur Geygel
    Engin Ertaç
    Cemil Can Dinç
    Aycan Erinsel Özistek
    Hüseyin Özkahraman
    Seda Önder
    Bektaş Davutoğlu
    Arzu Attepe
    Hüseyin Duran
    Erdal Sarıkaya
    Elif Keskinel Ülker
    Ali Osman Özdilek
    Kemal Özkiraz
    İlyas Duman
    Osman Tellioğlu
    Şebnem Nur Çalışkan

    İzmir 1.Bölge

    Ahmet Tuncay Özkan
    Murat Bakan
    Özcan Purçu
    Kani Beko
    Mehmet Ali Çelebi
    Tacettin Bayır
    Ednan Arslan
    Sefer İpekli
    Kazım Umdular
    Nilay Kökkılınç
    Ezgi Deniz Deniz Urunga
    Devrim Barış Çelik
    Zekiye Seda Sönmez
    Şener Akdemir

    İzmir 2. Bölge

    Kemal Kılıçdaroğlu
    Selin Sayek Böke
    Kamil Okyay Sındır
    Atila Sertel
    Sevda Erdan Kılıç
    Mahir Polat
    Bedri Serter
    İdris Yavuzyılmaz
    Ali Engin
    Salih Özçifçi
    Mehmet Birlik
    Onur Kadir Eryüce
    Hatice Zeybek
    Ebru Okay

    Kahramanmaraş

    Ali Öztunç
    Selim Sümen
    Mehmet Çarman
    Faik Kılınç
    Onur Gürbüz
    Ayşegül Yaycıoğlu
    Uğur Şevran
    Azize Çuhadar

    Karabük

    Hüseyin Avni Aksoy
    Sedat Karaoğlu
    Gülsün Beniç

    Karaman

    İsmail Atakan Ünver
    Hakan Gürsel Akbulut
    Yusuf Baştuğ

    Kars

    Fatih Kamil Erkoç
    Hatice Güvensoy
    Aysel Sadak İltaş

    Kastamonu

    Hasan Baltacı
    Ayşegül Soylu Muslu
    Devrim Ezgi Özalp

    Kayseri

    Çetin Arık
    Ahmet Yıldız
    Aşkın Genç
    İbrahim Kaan
    Mazhar Oğuz Özsoy
    Gonca Yelda Orhan
    Recep Bulut
    Metin Kantarcı
    Kadim Şahin
    Nizamettin Temel

    Kırıkkale

    Ahmet Önal
    Güllü Aykut
    Ümit Coşgun

    Kırklareli

    Türabi Kayan
    Vecdi Gündoğdu
    İnci Tunç

    Kırşehir

    Metin İlhan
    Çağdaş Gökalp

    Kilis

    Ali Tuna
    Mehmet Ali Ağcabay

    Kocaeli

    Fatma Kaplan Hürriyet
    Haydar Akar
    Tahsin Tarhan
    Mühip Kanko
    Osman Anıl Acurman
    Ebru Küçükaydın
    Yeşim Akpınar
    Orkun Utkubaş
    İsmail Demir
    Mehmet Tamer Solakoğlu
    Sezer Nilgün Aydın
    Tuğman Kayalı
    Zeynep Çiğdem Canbaz

    Konya

    Abdullatif Şener
    Abdülkadir Karaduman
    Hasan Sarımehmetoğlu
    Saim Sezen
    Nihal Eken
    Ali Sayar
    İsmail Ünsal
    Orhan Kaya
    Nazife Demirhan
    Memduh Erden Kökbudak
    Sefer İpek
    Hikmet Balcı
    Şeniz Kurtuluş
    Mehmet Yurtseven
    Hasan Pektekin

    Kütahya

    Fazıl Kasap
    Şeref Han
    Zeliha Aksaz Şahbaz
    Mehmet Aydın Uzun
    Rıdvan Çakır

    Malatya

    Veli Ağbaba
    Hulisi Porgalı
    Soner Gökçe
    Berna Karadaş
    Emin Dönmez
    Mahmut Akbıyık

    Manisa

    Özgür Özel
    Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
    Bekir Başevirgen
    Sabri Temel
    Abdullah Saka
    Hayriye Hacet
    Saniye Ağgül
    Çetin Kurtuluş
    Nurittin Dingaz
    Lale Erdoğan Tunçer

    Mardin

    Mahmut Duyan
    Erkan Mehmetoğlu
    Abdulvahap Ay
    Abdulkadir Turan
    Aygül Kılıç Başboğa
    Engin Oral

    Mersin

    Cengiz Gökçel
    Alpay Antmen
    Ali Mahir Başarır
    Nevin Zaimoğlu
    Mehmet Saydam
    Cavidan Demirağ
    Seyit Özananar
    Alper Turna
    Alptekin Eser
    Dilara Özkına
    Kenan Hazar
    Hidayet Oğuz
    Sibel Gazi Tabel

    Muğla

    Mürsel Alban
    Suat Özcan
    Burak Erbay
    Süleyman Girgin
    İbrahim Ertürk
    Emine Yenilmez Aydemir
    Yamaç Kaya

    Muş

    Yılmaz Çetinkaya
    Yıldırım Paçal
    Cemal Koçhan
    Nur Muhammed Karahan

    Nevşehir

    Faruk Sarıaslan
    Fulya Gülşen Altınsoy
    Mehmet Bilgin

    Niğde

    Ömer Fethi Gürer
    Ahmet Oğuz Özmen
    Nagihan Eskioğlu

    Ordu

    Seyit Torun
    Mustafa Adıgüzel
    Onur Çam
    Sebanur Özdemir
    Sait Kapıcıoğlu
    Nazım Yiğit Günay

    Osmaniye

    Baha Ünlü
    Mehmet Orhun Döğüşcü
    İrfan Erdem
    Hakkı Sayman Saygılı

    Rize

    Remzi Kazmaz
    Aysel Taşkın
    Kemal Özgür Kahraman

    Sakarya

    Engin Özkoç
    Mehmet Selçuk
    Elif Yar
    Refik Karakaş
    Mehmet Derya Bağdat
    Aytül Uşaklıgil
    Gözde Nur Yıldız

    Samsun

    Kemal Zeybek
    Neslihan Hancıoğlu
    Hüseyin Şahin
    Müşfik Veysel Erdoğan
    Mehmet Özdağ
    Arzu Sabuncu
    Murat Çan
    Yılmaz Karagöz
    Işık Özkefeli

    Siirt

    Cahfer Saklan
    Hikmet Akar
    Hasan Alp

    Sinop

    Barış Karadeniz
    Erdinç Şimşek

    Sivas

    Ulaş Karasu
    Sinan Öztürk
    Malike Ejder Yolveren
    Ali Balta
    Hasan Kılıç

    Şanlıurfa

    Aziz Aydınlık
    Fethi Yamaç
    Cem Karakeçili
    Uğur Mizan
    Bakır Aydoğdu
    Halaf Ayyıldız
    Mahmut Yazar
    Ahmet Müsri
    Faruk Akan
    Songül Arslan
    Mustafa Eren
    Akile Yektaş
    İbrahim Halil Yarış
    Kemal Eşsiz

    Şırnak

    Sabri Kuytan
    Abdulkerim Varlı
    Gündüz Ökten
    Osman Yeren

    Tekirdağ

    Faik Öztrak
    İlhami Özcan Aygun
    Candan Yüceer
    Emre Köprülü
    Adem Dalgıç
    İsmail Doğaroğlu
    Gülfer Ümit

    Tokat

    Kadim Durmaz
    Hasan Efe Uyar
    Çağdaş Kurtgöz
    Duran Belene
    Gülperi Coşar

    Trabzon

    Ahmet Kaya
    Abdül Kadir Çelebi
    Hikmet Nuri Aydın
    Ferda Kudunoğlu
    İsmail Kaynar
    Mertcan Fero

    Tunceli

    Polat Şaroğlu
    Mesut Coşkun

    Uşak

    Özkan Yalım
    İsmet Akın
    Ali Karaoba

    Van

    Mehmet Kurukcu
    Fahreddin Çuyrak
    Haluk Terzioğlu
    Şanel Güloğlu
    Erkan Kaçmaz
    Nevzat Koç
    Neriman Kartal
    Şahin Öztekin

    Yalova

    Özcan Özel
    Ertan Şener
    Mehmet Gürel

    Yozgat

    Ali Keven
    Nadir Ünal
    Rakibe Özgür Karslıoğlu
    Şahin Bozdemir

    Zonguldak

    Ünal Demirtaş
    Deniz Yavuzyılmaz
    Umut Başoğlu
    Merve Kır
    Çiğdem Şekerci (HABER MERKEZİ)

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    Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 09:08
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