CHP'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi

CHP'nin 24 Haziran Genel Seçimi milletvekili aday listesi YSK'ye sunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, bugün Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Listesi’ni Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlı, İzmir 2. bölge 1. sıradan aday oldu. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Antalya 1. sıradan, Bülent Tezcan Aydın 1. sıradan Abdullatif Şener Konya 1. sıradan aday oldu. Listede olmadığı açıklanan Ali Şeker yeniden aday listesine girdi. Şeker'in İstanbul 2. bölge 8. sıradan aday gösterildiği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında toplanan Parti Meclisi’nde milletvekili aday listesi ele alındı. 'Sol kanat' olarak nitelendirilen isimler listede yer almazken, Abdüllatif Şener Konya'dan milletvekili adayı gösterildi. Ayrıca Saadet Partisi için de kontenjan ayrıldı. Muharrem İnce'nin ekibinden ise sadece 2 kişi listelerde yer bulabildi.

KILIÇDAROĞLU İZMİR’DEN ADAY

Genel merkez tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken kulis bilgilerine göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir 2'inci bölgeden birinci sıra adayı oldu. İzmir 1'inci bölgede Murat Bakan yer alırken, Eski DİSK Başkanı Kani Beko beklendiği gibi İzmir’den aday gösterildi.

'MANİFESTO' YAYINLAYAN SELİN SAYEK BÖKE İZMİR'DEN ADAY

İlhan Cihaner ile birlikte “manifesto” yayımlayan Selin Sayek Böke İzmir’den aday gösterildi.

'SOL KANAT' LİSTEDE YOK

Gazeteci kökenli milletvekilleri Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Mustafa Balbay’a yer verilmediği öğrenildi. ‘Sol kanat’ olarak nitelendirilen İlhan Cihaner, Zeynep Altıok, Musa Çam, Hilmi Yaracıyı gibi isimler listede yer almadı. Mevcut milletvekillerinden özellikle önseçimden gelenlerin önemli bir kısmı tekrar aday gösterilmedi. İlhan Cihaner, Tur Yıldız Biçer, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan, Fikri Sağlar, Necati Yılmaz, Gülay Yedekci, Gaye Usluer, Cemal Okan Yüksel, Mustafa Balbay, Musa Çam, Haluk Pekşen.

İlk açıklanan listede yer almayan Ali Şeker'in listeye girdiği öğrenildi.

CHP'Lİ PEKŞEN: GÜL'ÜN ADAYLIĞINA KARŞI ÇIKTIĞIM İÇİN TASFİYE EDİLDİM

CHP'nin 24 Haziran'da seçime gireceği milletvekili aday listesinin dışında kalan Trabzon Milletvekili ve Parti Meclis (PM) üyesi Haluk Pekşen, "Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, liste dışı kalmasıyla ilgili DHA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı olduğunu açıklamasından sonra partide üst düzey bir yetkili tarafından sert dille uyarıldığını kaydeden CHP'li Pekşen, "Bana 'Bu çıkışınız milletvekilliğinize mal olacak' tehdidi yapılmıştı. Bunun sonuçları bana uygulandı. Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıktığım için tasfiye edildim. Ben de şu anda ne olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bana partimden bir geri dönüş olmadı. Bu karar sonrası gelen telefonlardan vatandaşların ve parti teşkilatının gösterdiği ilgi ve alakadan anılıyorum ki bu karar, toplumun vicdanını derin bir yara açarak, kanatmıştır. Bunu herkes böyle söylüyor" diye konuştu.

BARIŞ YARKADAŞ: MÜCADELE PARLAMENTO DIŞINDA DEVAM EDECEK

Barış Yarkadaş sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız" dedi.

EREN ERDEM: BİRİLERİNE YARANAMADIM

Eren Erdem de sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan, Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!. Eren Erdem twitterda TT olmuş. Sahtekarlara, yalancılara, faşistlere gün doğmuş. Listede yokum evet! Önemli değil. Emek verdim, mücadele ettim. Kavga verdim. Birilerine yaranamadım! Mücadeleye devam. Çakallara gün doğdu. Eğlenin bakalım. Geçicidir bu eğlence. 24 Haziran’a kadar!" dedi.

AKSÜNGER: SON KURULTAYIN İNTİKAMI

Listelere bir tepki de CHP PM Üyesi Erdal Aksünger’den geldi. Aksünger sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: “Milletvekili belirleme sürecinde PM üyesi olarak tüm duygularımı kürsüden ifade ettim ama iki kelam da buradan etmek istiyorum. En değer verdiğimiz şey olan liyakat, ne yazık ki bu süreçte tecelli etmedi. Çok değerli arkadaşlarımın harcanması ve hak etmemiş insanların değerlendirilmesi gerçekten üzüntü verici. Ön seçimden gelen, PM listelerini örgüt gücü ile delen arkadaşların değerlendirilmemesi büyük bir sorun. Son kurultayın ve tüzük kurultayının intikamı gibi bir liste yapılması, ayrı bir fecaat oldu. Cumhuriyetin ve CHP’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bile kendisini tek adam olarak görmemişken ve ülkemizde tek adam rejimine karşı çıkarken, Parti Meclisinin yok sayılıp aday listelerinin tartışmaya dahi açılmaması ayrıca üzücü. Ama dün gece itibariyle her şey geride kaldı, bu saatten sonra yapılacak tek şey, bunları şimdilik unutup memleket ve partimiz için çalışmak ve mücadele etmek.”

İRFAN DEĞİRMENCİ’DEN AÇIKLAMA

CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, aday listesinde kendine yer bulamadı.

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Değirmenci, "Başvururken ben bir il tercih etmedim. “Eskişehir’i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır” diyen kendileriydi. Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun. Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" dedi.

CUMHURBAŞKANI ADAYI OLAN DİDEM ENGİN LİSTEDE YOK

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyuran Öztürk Yılmaz Ardahan listesinde yer alırken, Didem Engin listelerde yerini alamadı.

DENİZ BAYKAL ANTALYA ADAYI

Eski Genel Başkan Deniz Baykal ise Antalya'da birinci sırada bulunuyor.

TUTUKLU VEKİL ENİS BERBEROĞLU İSTANBUL’DAN ADAY

İstanbul'da 1'inci bölgede Akif Hamzaçebi, Gamze Akkuş İlgezdi ve Onursal Adıgüzel ilk üç sırayı paylaşırken, 2'inci bölgede tutuklu Milletvekili Enis Berberoğlu, Aykut Erdoğdu ve Tuncay Özkan'ın isimleri yer aldı. 3'üncü bölge ise Engin Altay, Erdoğan Toprak ve Mehmet Bekaroğlu şeklinde oluştu.

Ankara'da 1'inci bölgede; Tekin Bingöl ilk sırada, Levent Gök ikinci sırada, Ali Haydar Hakverdi ise üçüncü sırada bulunuyor. 2'inci bölge ilk üç sıra; Nihat Yeşil, Yıldırım Kaya ve Semra Dinçer şeklinde sıralanırken, 3'üncü bölgede ise sıralama Haluk Koç, Murat Emir ve Ahmet Ersen Özsoy olarak belirlendi.

ABDÜLLATİF ŞENER KONYA’DAN ADAY

CHP listesindeki en dikkat çekici adaylardan biri ise eski bakan Abdüllatif Şener oldu. Şener, Konya’dan aday gösterildi.

İYİ PARTİ’YE GEÇEN VEKİLLER LİSTELERDE YER ALDI

İYİ Parti’ye geçtikten sonra yeniden CHP’ye dönen 15 milletvekilinin de listelerde yer aldığı öğrenildi.

SAAADET KONTENJANI

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Parti Meclisi’ne sunulan listede Saadet Partisi için kontenjanlar ayrıldı, ancak listelere konulacak bu isimleri Saadet Partisi belirleyeceği için isimleri yer almadı.

İNCE EKİBİ LİSTE DIŞI

Kılıçdaroğlu’na karşı girdiği genel başkanlık yarışı sınasında Muharrem İnce ile birlikte hareket eden çok sayıda milletvekili, yeni aday listelerinde kendilerine yer bulamadı. İnce’nin ekibinden listelere girebilen sadece iki isim oldu. TBMM Başkanvekili ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Bolu Milletvekili Tanju Özcan yeniden aday gösterildi. Liste dışı bırakılan İnce’nin ekibi, bir önceki dönemde ön seçimle listelere girerek milletvekili olmuştu.

Liste dışı kalan vekiller ise şöyle:

Ali Rıza Yalçınkaya- BARTIN

Emre Köprülü-TEKİRDAĞ

Şerafettin Turpçu- ZONGULDAK

Bülent Yener Bektaşoğlu- GİRESUN

Bülent Öz-ÇANAKKALE

Yakup Akkaya-İSTANBUL

Akın Üstündağ-MUĞLA

İŞTE KESİNLEŞEN LİSTE

Kesinleşen isimler şöyle:

Adana

Ayhan Barut

Orhan Sümer

Müzeyyen Şevkin

Burhanettin Bulut

Rıza Mete

Oya Tekin

Osman Berke Duvan

Ertan Karaoğlu

Mustafa Kemal Özkan

Bülent Öğrü

Bülent Maraklı

Berfu Salıcı Yakıt

Sıdıka Halıcıoğlu

Onur Akpınar

Özgür Ulaş Ilgın

Adıyaman

Abdurrahman Tutdere

Mustafa Hakkan Kılınç

Mahmut Nedim Evli

Songül Varki Yıldırım

Müslüm Aslanoğlu

Afyonkarahisar

Burcu Köksal

Ahmet Hakan Uyan

İsmahan Nergiz

Ramazan Akgöz

Ertuğrul Yılmaz

Hatice Gökoğlu

Ağrı

Kemalettin Koçak

Muhammed Aslan

Mehmet Sıddık Yel

Murat Yıldırım

Aksaray

Ali Abbas Ertürk

Ramazan Fidan

Pelinsu Yıldırım

Ali Eşmekaya

Amasya

Mustafa Tuncer

Mehmet Göl

Hüseyin Acar

Ankara 1. Bölge

Tekin Bingöl

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşcıer

Ekrem Kerem Oktay

Mehmet Hadimi Yakupoğlu

Hüseyin Tarık Şengül

Ali Hikmet Akıllı

Aylin Yaman

Umut Erarslan

Kamer Gözaçık Şen

Cansel Güven

Ankara 2. Bölge

Murat Emir

Yıldırım Kaya

Semra Dinçer

Kenan Nuhut

Murat Kavuncu

Bekir Sami Doğan

Alibey Yüksel

Deniz Çakır

Mustafa Nadir Er

Suna Kerimoğlu

Barış Can Saraçoğlu

Ankara 3. Bölge

Ahmet Haluk Koç

Nihat Yeşil

Servet Ünsal

Ali Başkaraağaç

Ahmet Ersen Özsoy

Ahmet Meşe

Umut Akdoğan

Battal Yıldız

Gülşah Deniz Atalar

Temel Borga Budak

İlke Çakar

Bilal Yılmaz

Antalya

Deniz Baykal

Çetin Osman Budak

Rafet Zeybek

Aydın Özer

Cavit Arı

Figen Albuga Çalıkuşu

Sevgi Doğan

Nusret Bayar

Şengül Yeşildal

Vahap Tuncer

Kemal Bilal Öner

Ali Takavut

Sibel Gezen

Nazmi Gündüz

Özlem Şahin

İsmail Hakkı Gül

Ardahan

Öztürk Yılmaz

Yunus Dündar

Artvin

Uğur Bayraktutan

Yalçın Emiralioğlu

Aydın

Bülent Tezcan

Hüseyin Yıldız

Süleyman Bülbül

Mustafa İberya Arıkan

Özlem Burcu Uğan Sevim

Kaan Erçetin

Kemal Güneri

Fulya Üstündağ

Balıkesir

Ahmet Akın

Fikret Şahin

Ensar Aytekin

İrfan Barış

Seval Bozkurt

Ender Biçki

Neşe Zengin

Berrin Gençoğlu

Oğulcan Koçak

Bartın

Aysu Bankoğlu

Fahri Özsoy

Batman

Ayhan Işık

Kayahan Kırmızıtaş

Nihat Demir

Bünyamin Nayman

Hamit Keskin

Bayburt

İkbal Okur

Bilecik

Yaşar Tüzün

Faik Akarkarasu

Bingöl

Vahdettin Uzunyayla

Mehmet Evran

Çetin Sağsöz

Bitlis

Sıddık Gözeger

Süleyman Baştürk

Tufan Subaşı

Bolu

Tanju Özcan

Özer Özcan

Hüseyin Cahit Çıngı

Burdur

Mehmet Göker

Recep Mutlucan

Osman Gök

Bursa 1. Bölge

Lale Karabıyık

Erkan Aydın

Nurhayat Atlaca Kayışoğlu

Kayıhan Pala

Özgür Erdursun

Gürkan Esen

Deniz Baykal

Serkan Öztürk

İbrahim Mart

Aytaç Şahin

Bursa 2. Bölge

Orhan Sarıbal

Yüksel Özkan

Mustafa Şenyurt

Erkan Dönmez

Süleyman Ayyılmaz

Şahin Sevinç

Meral Altuntaş

Kemal Atan

Baran Güneş

Hülya Dink

Çanakkale

Muharrem Erkek

Özgür Ceylan

Metin Ümit Ural

Songül Şentürklü

Çankırı

Murat Berat Atalay

İbrahim Gönültaş

Çorum

Tufan Köse

Burçin Solmaz Polat

Gürsel Yıldırım

Mehmet Tahtasız

Denizli

Gülizar Biçer Karaca

Kazım Arslan

Haşim Teoman Sancar

Ünal Karaosmanoğlu

Özgür Savaş Bayar

İlhan Özcan

Şeniz Doğan

Bilgehan Burgul

Diyarbakır

Mahmut Aziz Usal

Turgut Kılıç

Mehmet Şerif True

Ahmet Özgüvercin

Berivan Alabalık

Hebun Kaplan

Denizcan Eşiyok

Emrah Anlı

Gülay Emre

Umut Yetişsin

Abdurrahman Berat Aktaş

Behiye Küden

Düzce

Zafer Teber

İlknur Başak Tütüncü

Hasan Servet Öktem

Edirne

Okan Gaytancıoğlu

Ediz Ün

Yakup Atalay

Erdoğan Gümülcineli

Elazığ

Gürsel Erol

Emrah Özden

Ayten Çekil

Nazmi Gürbüz

Mesut Baskan

Erzincan

Ayhan Doğan

Tuğrul Yıldırım

Erzurum

Naci Turan

Namiye Sınırkaya

Gençay Uğraş

Serhat Can Eş

Tacettin Kızıloğlu

Yunus Polat

Eskişehir

Utku Çakırözer

Jale Nur Süllü

Nuray Akçasoy

Mehmet Engin Çakmak

Sinan Özkar

Sibel Yeşildal

Metin Tomsuk

Gaziantep

Bayram Yılmazkaya

İrfan Kaplan

Hüseyin Yalçın

Özgür Yılmaz

Hasan Öztürkmen

Hüseyin Cahit Kargıner

Naci Kılıç

Adile Merve Altınbaş Yılmaz

Nesrin Tuncel

Selim Karahan

Erdinç Tütüncüler

Nerin Türkmen

Yılmaz Demirdelen

Mehmet Turan Gündoğdu

Giresun

Necati Tığlı

Reşat Nuri Özdemir

İbrahim Akgün

Suat Öndaş

Gümüşhane

Mahir Can

Ramazan Ayas

Hakkari

Nazım Demir

Erşat İnan

Nazmi Kızılban

Hatay

Mehmet Güzelmansur

Suzan Şahin

Serkan Topal

İsmet Tokdemir

Mehmet Riyat Kırmızıoğlu

Hasan Ramiz Parlar

Nermin Yıldırım Kara

Gökhan Özer

Bilgen Duman

Hamide Vural

Döndü Dilan Kartal

Iğdır

Metin Ova

İdris Aktaş

Isparta

Mustafa Ceyhan

İsa Önder Dinçtürk

Zafer Sağlam

Eyup Ersoy

İstanbul 1. Bölge

İbrahim Özden Kaboğlu

Mehmet Akif Hamzaçebi

Gamze Akkuş İlgezdi

Onursal Adıgüzel

Fethi Açıkel

Gürsel Tekin

İlhan Kesici

Oğuz Kaan Salıcı

Mahmut Tanal

Saliha Sera Kadıgil Sütlü

Hüseyin Emre Bağce

Mustafa Oktay Aksu

Hasan Uzunyayla

Mustafa Öztaşkın

Tahsin Usta

Hüseyin Sağ

Beril Öner

Yüksel Taşkın

Hasan Basri Özbek

Deniz Doğan Günay

Ertan Aksoy

Nuray Çepni

Duygu Çelik

Arzu Özalp

Pınar Uzun

Tuba Torun

Ali Rıza Yıldırım

Yücel Oto

Murat Cirav

Melis Timur

Emre Akkuş

Çetin Düzce

Aylin Sarıtaş

Gazi Karakurt

Timuçin Gültekin

İstanbul 2. Bölge

Kadri Enis Berberoğlu

Aykut Erdoğdu

Ahmet Ünal Çeviköz

Mustafa Sezgin Tanrıkulu

Yüksel Mansur Kılınç

Yunus Emre

Gökan Zeybek

Ali Şeker

Derya Şentürk

Mehmet Diribaş

Mersin Balkan

Bahattin Turnalı

Ferhat Epözdemir

İsmail Yüksel

Adnan Ayber

Burak Kaan Yılmazsoy

Canan Sezenler

Hacer Foggo

Güven Karataş

Yusuf Kenan Kolat

Veysi Sinan Bozdemir

Cem Cengiz Yılmaz

Ece Batumlu Talas

Pelin Yurdakul

Şeyma Dumrul

Yusuf Ergüven

Özgür Düzgün

Deniz Kaya

İstanbul 3. Bölge

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Mehmet Bekaroğlu

Zeynel Emre

Sibel Özdemir

Özgür Karabat

Turan Aydoğan

Emine Gülizar Emecan

Nazır Cihangi İslam

Turan Hançerli

Bayramali Çeşmeci

Ali Ulvi Gökbulak

Mehmet Sait Yücel

Ali Muhittin Tığlı

Sinan Karahan

Sinan Karaca Öztürk

Mahfuz Yetüt

Şahanım Meter

Irmak Neriman Nebioğlu

Yağmur Geygel

Engin Ertaç

Cemil Can Dinç

Aycan Erinsel Özistek

Hüseyin Özkahraman

Seda Önder

Bektaş Davutoğlu

Arzu Attepe

Hüseyin Duran

Erdal Sarıkaya

Elif Keskinel Ülker

Ali Osman Özdilek

Kemal Özkiraz

İlyas Duman

Osman Tellioğlu

Şebnem Nur Çalışkan

İzmir 1.Bölge

Ahmet Tuncay Özkan

Murat Bakan

Özcan Purçu

Kani Beko

Mehmet Ali Çelebi

Tacettin Bayır

Ednan Arslan

Sefer İpekli

Kazım Umdular

Nilay Kökkılınç

Ezgi Deniz Deniz Urunga

Devrim Barış Çelik

Zekiye Seda Sönmez

Şener Akdemir

İzmir 2. Bölge

Kemal Kılıçdaroğlu

Selin Sayek Böke

Kamil Okyay Sındır

Atila Sertel

Sevda Erdan Kılıç

Mahir Polat

Bedri Serter

İdris Yavuzyılmaz

Ali Engin

Salih Özçifçi

Mehmet Birlik

Onur Kadir Eryüce

Hatice Zeybek

Ebru Okay

Kahramanmaraş

Ali Öztunç

Selim Sümen

Mehmet Çarman

Faik Kılınç

Onur Gürbüz

Ayşegül Yaycıoğlu

Uğur Şevran

Azize Çuhadar

Karabük

Hüseyin Avni Aksoy

Sedat Karaoğlu

Gülsün Beniç

Karaman

İsmail Atakan Ünver

Hakan Gürsel Akbulut

Yusuf Baştuğ

Kars

Fatih Kamil Erkoç

Hatice Güvensoy

Aysel Sadak İltaş

Kastamonu

Hasan Baltacı

Ayşegül Soylu Muslu

Devrim Ezgi Özalp

Kayseri

Çetin Arık

Ahmet Yıldız

Aşkın Genç

İbrahim Kaan

Mazhar Oğuz Özsoy

Gonca Yelda Orhan

Recep Bulut

Metin Kantarcı

Kadim Şahin

Nizamettin Temel

Kırıkkale

Ahmet Önal

Güllü Aykut

Ümit Coşgun

Kırklareli

Türabi Kayan

Vecdi Gündoğdu

İnci Tunç

Kırşehir

Metin İlhan

Çağdaş Gökalp

Kilis

Ali Tuna

Mehmet Ali Ağcabay

Kocaeli

Fatma Kaplan Hürriyet

Haydar Akar

Tahsin Tarhan

Mühip Kanko

Osman Anıl Acurman

Ebru Küçükaydın

Yeşim Akpınar

Orkun Utkubaş

İsmail Demir

Mehmet Tamer Solakoğlu

Sezer Nilgün Aydın

Tuğman Kayalı

Zeynep Çiğdem Canbaz

Konya

Abdullatif Şener

Abdülkadir Karaduman

Hasan Sarımehmetoğlu

Saim Sezen

Nihal Eken

Ali Sayar

İsmail Ünsal

Orhan Kaya

Nazife Demirhan

Memduh Erden Kökbudak

Sefer İpek

Hikmet Balcı

Şeniz Kurtuluş

Mehmet Yurtseven

Hasan Pektekin

Kütahya

Fazıl Kasap

Şeref Han

Zeliha Aksaz Şahbaz

Mehmet Aydın Uzun

Rıdvan Çakır

Malatya

Veli Ağbaba

Hulisi Porgalı

Soner Gökçe

Berna Karadaş

Emin Dönmez

Mahmut Akbıyık

Manisa

Özgür Özel

Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

Bekir Başevirgen

Sabri Temel

Abdullah Saka

Hayriye Hacet

Saniye Ağgül

Çetin Kurtuluş

Nurittin Dingaz

Lale Erdoğan Tunçer

Mardin

Mahmut Duyan

Erkan Mehmetoğlu

Abdulvahap Ay

Abdulkadir Turan

Aygül Kılıç Başboğa

Engin Oral

Mersin

Cengiz Gökçel

Alpay Antmen

Ali Mahir Başarır

Nevin Zaimoğlu

Mehmet Saydam

Cavidan Demirağ

Seyit Özananar

Alper Turna

Alptekin Eser

Dilara Özkına

Kenan Hazar

Hidayet Oğuz

Sibel Gazi Tabel

Muğla

Mürsel Alban

Suat Özcan

Burak Erbay

Süleyman Girgin

İbrahim Ertürk

Emine Yenilmez Aydemir

Yamaç Kaya

Muş

Yılmaz Çetinkaya

Yıldırım Paçal

Cemal Koçhan

Nur Muhammed Karahan

Nevşehir

Faruk Sarıaslan

Fulya Gülşen Altınsoy

Mehmet Bilgin

Niğde

Ömer Fethi Gürer

Ahmet Oğuz Özmen

Nagihan Eskioğlu

Ordu

Seyit Torun

Mustafa Adıgüzel

Onur Çam

Sebanur Özdemir

Sait Kapıcıoğlu

Nazım Yiğit Günay

Osmaniye

Baha Ünlü

Mehmet Orhun Döğüşcü

İrfan Erdem

Hakkı Sayman Saygılı

Rize

Remzi Kazmaz

Aysel Taşkın

Kemal Özgür Kahraman

Sakarya

Engin Özkoç

Mehmet Selçuk

Elif Yar

Refik Karakaş

Mehmet Derya Bağdat

Aytül Uşaklıgil

Gözde Nur Yıldız

Samsun

Kemal Zeybek

Neslihan Hancıoğlu

Hüseyin Şahin

Müşfik Veysel Erdoğan

Mehmet Özdağ

Arzu Sabuncu

Murat Çan

Yılmaz Karagöz

Işık Özkefeli

Siirt

Cahfer Saklan

Hikmet Akar

Hasan Alp

Sinop

Barış Karadeniz

Erdinç Şimşek

Sivas

Ulaş Karasu

Sinan Öztürk

Malike Ejder Yolveren

Ali Balta

Hasan Kılıç

Şanlıurfa

Aziz Aydınlık

Fethi Yamaç

Cem Karakeçili

Uğur Mizan

Bakır Aydoğdu

Halaf Ayyıldız

Mahmut Yazar

Ahmet Müsri

Faruk Akan

Songül Arslan

Mustafa Eren

Akile Yektaş

İbrahim Halil Yarış

Kemal Eşsiz

Şırnak

Sabri Kuytan

Abdulkerim Varlı

Gündüz Ökten

Osman Yeren

Tekirdağ

Faik Öztrak

İlhami Özcan Aygun

Candan Yüceer

Emre Köprülü

Adem Dalgıç

İsmail Doğaroğlu

Gülfer Ümit

Tokat

Kadim Durmaz

Hasan Efe Uyar

Çağdaş Kurtgöz

Duran Belene

Gülperi Coşar

Trabzon

Ahmet Kaya

Abdül Kadir Çelebi

Hikmet Nuri Aydın

Ferda Kudunoğlu

İsmail Kaynar

Mertcan Fero

Tunceli

Polat Şaroğlu

Mesut Coşkun

Uşak

Özkan Yalım

İsmet Akın

Ali Karaoba

Van

Mehmet Kurukcu

Fahreddin Çuyrak

Haluk Terzioğlu

Şanel Güloğlu

Erkan Kaçmaz

Nevzat Koç

Neriman Kartal

Şahin Öztekin

Yalova

Özcan Özel

Ertan Şener

Mehmet Gürel

Yozgat

Ali Keven

Nadir Ünal

Rakibe Özgür Karslıoğlu

Şahin Bozdemir

Zonguldak

Ünal Demirtaş

Deniz Yavuzyılmaz

Umut Başoğlu

Merve Kır

Çiğdem Şekerci (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mayıs 2018 09:08

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