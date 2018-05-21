İnce'nin iptal edilen Zonguldak ve Bartın mitingleri yapılacak

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin iptal ettiği Zonguldak ve Bartın mitinglerinin yapılacağı duyuruldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce iki mitingini iptal etme kararı aldı. Daha sonra İnce'nin İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, Bartın mitinginin 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda; Zonguldak Mitingi'nin ise 17.00'de Madenci Anıtı önünde yapılacağı duyuruldu.

İnce sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" demişti. İnce'nin gece yaptığı açıklamanın ardından sabah saatlerinde Bartın ve Zonguldak mitinglerinin iptal edildiği öğrenilmişti.

Bu iptal kararı sosyal medyada Muharrem İnce'nin liste tepkisi olarak yorumlanmıştı.

İnce'nin İletişim Koordinatörlüğü'nden daha sonra yapılan açıklamada, Bartın mitinginin 14.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda; Zonguldak Mitingi'nin ise 17.00'de Madenci Anıtı önünde yapılacağı duyuruldu. (HABER MERKEZİ)

MUHARREM İNCE EKİBİ LİSTE DIŞINDA KALDI

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 11:42

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