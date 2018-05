'Hükümet yapabilecek konumdayken ne vaadi veriyor anlamıyoruz'

Coca Cola ve Erikli Su fabrikalarında çalışan işçilerle 24 Haziran seçimlerini konuştuk: 'Bu seçimde AKP’ye oy vermeyeceğim' diyenlerin sayısı arttı.

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Coca Cola ve Erikli Su fabrikalarından görüştüğümüz işçiler, artan ekonomik sorunlara dikkat çekerek, AKP’ye oy veren işçiler arasında “Bu seçimde AKP’ye oy vermeyeceğim” diyenlerin çoğaldığını aktardı. AKP’nin seçim vaatlerine tepki gösteren işçiler, “Zaten bunları MHP ile birlikte çok rahat yapabilecek güçteler halen daha ne diyorlar anlamıyoruz” dediler.

16 Nisan Referandumunda, Bursa’da bulunan ve başta metal olmak üzere gıda, tekstil gibi birçok fabrikada “Evet” ve “Hayır” oyları bir birine yakın çıkmıştı. Biz de 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi fabrikalarda nelerin tartışıldığını konuşmak için Ankara yolu üzerinde bulunan ve Türk-İş Sendikasına bağlı Tek Gıda-İş’in örgütlü olduğu Coca Cola ve Erikli Su fabrikalarında çalışan işçilerle görüştük.

Referandumda AKP’yi destekleyen, geçmiş dönemde AKP’ye oy vermiş kimi işçilerin bu seçimde “AKP’ye vermeyeceğiz” dediğini aktaran bir Coca Cola işçisi, “Aynı şey MHP’li işçiler için de geçerli. Bir çoğu İYİ Parti’ye vereceğini açıktan söylüyor. AKP’li işçiler şunu söylüyor mesela, ‘Bir de bunlar denesin belki ülke daha iyi olur.’ Kimileri ise AKP’yi savunmaya devam ediyor daha doğrusu Recep Tayip Erdoğan’ı sahipleniyorlar” dedi.

EKONOMİDEKİ BELİRSİZLİK İŞÇİNİN FİKRİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Bu değişimi ekonomideki belirsizliğe bağlayan Coca Cola işçisi şöyle devam etti: “Doların önü kesilemiyor. Her gün yeni rekorlar kırıyor. Dolar artışı demek zam demek. Bugün cebinde 100 lira olsun dışarı çık 1 saat dayanmaz. Alım gücünün her geçen gün düşmesi insanların kafalarını tedirgin ediyor. Yarın sabah ne olacak bilmiyoruz” dedi.

7 Haziran seçimleri öncesi gibi HDP’nin barajı aşmasını isteyen işçilerin de fazla olduğunu söyleyen işçi şunları söyledi: “Mesela CHP’li olup HDP’ye oy vereceğini söyleyenler var. Barajın altında kalmasın eğer barajın altında kalırsa bu AKP’ye yarar o yüzden vereceğini söylüyorlar. AKP iktidar olamazsa yerine kim gelirse bizim sorunlarımızı çözer diye de aramızda konuşuyoruz. Çoğu işçi aynı fikirde ‘Çözemezler ama AKP’den daha iyi olurlar’ diyor.”

MHP İLE BİRLİKTE YAPABİLECEK GÜÇTELER

“Her seçimde şunu yapacağız bunu yapacağız diye karşımıza geliyorlar” diyerek tepki gösteren bazı AKP’li işçilerin bu seçim için “Artık oy vermeyeceğiz” dediğini aktaran Erikli su işçisi, şöyle devam etti: “Seçim manifestosu yayınladılar ve halen şunu yapacağız bunu yapacağız diyorlar. Zaten bunları MHP ile birlikte çok rahat yapabilecek güçteler halen daha ne diyorlar anlamıyoruz diyerek bu seçimde oy vermeyeceklerini açıktan söylüyorlar. Ben bu kişilerin eskiden beri AKP’li olduğunu biliyorum. Tabi böyle değişimler olurken, AKP’yi savunan işçilerde var. Fakat eskisi gibi değiller. Önceki seçimlerde havalarından geçilmiyordu. Şimdi söyledikleri savundukları bir şeye karşılık verince geri cevap veremiyorlar” dedi.

GREV YASAĞI AKP’YE OY VERENLERİ DEĞİŞTİRİYOR

İşçilerdeki değişimi doların artmasına, ekonomideki kötü gidişata ve bunun sonucunda her gün yapılan zamlara bağladığını söyleyen Erikli Su işçisi “Benzin aldı başını gidiyor. Her ağızlarını açtıklarında istikrar istikrar diyorlar ama istikrarın ‘İ’si yok ortada. 300 lira ile markete pazara gittiğimizde iyi kötü iki haftalık mutfak masrafımızı çıkarıyordu. Çıkarıyorduk derken her şeyi almayarak çıkarıyorduk. Şimdi o parayla gidiyorsun bir haftayı zor çıkarıyorsun her şeyden kısmana rağmen. Valla bizim mutfak masrafımız istikrarlı bir şekilde düşüyor. İstikrardan kastettikleri buysa doğru diyorlar. Ülkenin tamamen asgari ücrete mahkum edilmesi, sendikaların pasif hale getirilmesi, işçi üzerindeki vergilerin artması, OHAL’i patronlar için çıkardık söylemleri ve grevlerin yasaklanması işçilerde AKP’ye oy vermeme yönünde değişime yol açıyor” diye konuştu.

İNSANLAR CESARETLERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADI

İnsanların cesaretlerini toplamaya başladığını söyleyen Erikli Su işçisi şunları söyledi: “Fabrikada bu kadar rahat tartışılıyorsa insanların kendilerine bir güven geldiğinin göstergesidir. Ben böyle yorumluyorum bunu. Mesela fabrikada CHP’li işçi de İyi Partiye oy verecek işçi de HDP’ye sıcak bakıyor. Bu bence olumlu bir durum ve eski seçimlerden farklı bir durum ortada. Ülke ciddi anlamda sıkıntıda bu durum insanları bir araya getiriyor. İnsanlar bir çıkış yolu arıyor açıkçası. Bütün parti başkanları seçmenlere güven vermeliler. 16 Nisan referandumu sonrası yaşananlar ortada. Çoğu insan o gün oyların çalındığını düşünüyor ve bu düşünce şimdiki seçimlerde de akıllarda. Benim buradan çağrım olsun bütün muhalefet parti liderlerine, 24 Haziran günü oy kullandıktan sonra seçim kurulları önünde olacaklarını açıklasınlar. İnsanlara güven versinler.”

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mayıs 2018 21:57

