İskender Bayhan CHP listesini değerlendirdi: Fırsatçılık

Gazeteci İskender Bayhan, Seçim Özel’de Zeliş Irmak’ın sorularını yanıtladı. CHP ve HDP’nin milletvekili listelerine ilişkin basına sızan kulis bilgileri yorumlayan Bayhan, CHP’nin kendini solda ifade eden milletvekillerini tasfiye ettiğini ifade ederken; HDP’nin ise kaçındığı ittifakın yerine gösterdiği milletvekili adaylarıyla destek arayışına girdiğini belirtti.

CHP listesinin iki açıdan ele alınması gerektiğini söyeyen Bayhan, ilk olarak parti merkezine göre kendisini solda ifade eden ve parti çizgisini sola zorlayan isimlerin tasfiye olduğunu belirtti. ‘Sol’dan isimlerin listelerde adı geçtiğine dikkat çeken Bayhan, ancak partide değişim için harekete geçenlerin önümüzdeki süreç için devre dışı bırakıldığını belirtti. Listenin ikinci olarak Muharrem İnce’ye destek veren vekiller açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Bayhan, 2 milletvekili dışındaki isimlerin de liste dışında kaldığına dikkat çekti ve bunu fırsatçılık olarak niteledi.

Listede yer alan isimlere ilişkin de değerlendirmede bulunan Bayhan, “CHP’nin kongreden bu yana merkezde durma tutumu listeye yansımış. Genel açıdan bir popülizm var. Neredeyse ‘Siyasetin bütün yelpazelerinden isimler aldım’ dedirtmeye çalışan bir liste olmuş” dedi.

HDP LİSTESİNE ‘İTTİFAK’ ELEŞTİRİSİ

HDP’nin açıklanan adaylarına ilişkin de yorumda bulunan Bayhan, “HDP kurmaktan kaçındığı ittifak yerine gösterdiği adaylarla destek bulmak istiyor. Adı geçen adayların HDP’nin barajı geçmesine katkısı olabilir. Ancak ittifak olmaksızın, adaylar üzerinden ne kadar birleştirici olabilir, bilemiyorum” dedi.

Vekil listelerine ilişkin tartışmaların birkaç gün içerisinde sonlanacağını düşündüğünü ifade eden Bayhan, “Bu dönem seçimlerin odağında vekiller değil cumhurbaşkanlığı var. Bu nedenle liste tartışması çok uzun sürmez” dedi.

Partilerin seçim bildirgelerine de değinen Bayhan, “CHP, HDP ve İyi Parti’nin bildirgelerinde öne çıkan eski sisteme geri dönüş. Erdoğan’ın bildirgesi ise tek adam üzerine kurulu” dedi. (EVRENSEL WEB TV)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mayıs 2018 14:23

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