Saadet Partisi'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi

Saadet partisi logosu

Saadet Partisi'nin 24 Haziran adayları belli oldu, il il aday listesi

    • 21 Mayıs 2018 17:55

    Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak milletvekili seçimi için aday listesini YSK'ye sundu. İşte Saadet Partisi'nin il il milletvekili aday listesi.

    Saadet Partisi, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

    Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Kahraman ve beraberindeki heyet tarafından milletvekili aday listeleri YSK'ye getirildi.

    HDP’den aday olmayan Altan Tan, Saadet Partisi’nin İstanbul 3. bölge 1. sıra adayı oldu. Tan’ın CHP listelerindeki Saadet kontenjanından aday olduğu iddia edildi. Ancak Tan, dün, kontenjandan değil doğrudan Saadet Partisi adayı olduğunu açıkladı. Altan Tan’ın kardeşi Alaaddin Tan da partinin Diyarbakır 4. sıra adayı oldu.
    Yine CHP’nin Aydın’da ayıracağı Saadet kontenjanından aday olması beklenen Mehmet İhsan Ayaydın, Saadet Partisi Aydın listesinde yer aldı. Ayaydın’ın, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden arkadaşı olduğu belirtildi.

    SP'nin Diyarbakır adaylarından birisi de Seyit Haşim Haşimi oldu. Haşimi; Refah Partisi’nden Cizre Belediye Başkanı ve Diyarbakır milletvekilli; Fazilet Partisi’nde de Diyarbakır Milletvekili olarak seçildi. 7 Haziran seçimlerinde AKP Diyarbakır adayı olan Haşimi, 1 Kasım’da yapılan seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ancak seçilemedi.

    AKP kurucularından, MazlumDer’in eski başkanı Ahmet Faruk Ünsal, SP’nin listesinde Gaziantep 1. sıradan aday oldu. Ünsal, çözüm sürecinde Akil İnsanlar Heyeti’nde de yer almıştı.

    Batman’dan birinci sıraya adayı Faris Özdemir ise Raman aşireti liderlerinden biri olarak biliniyor. Özdemir daha önce 20 ve 21. dönem DYP sıralarından milletvekili oldu. Özdemir, 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP’ye destek verdi.

    Refah Partisi eski milletvekili, Necmettin Erbakan’ın Başbakanlık yaptığı Refahyol hükümetinde Çevre Bakanlığı yapan Mehmet Ziyattin Tokar, Ağrı 1. sıradan aday gösterildi. Tokar, 2014 yerel seçimlerinde Saadet Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştu.

    Eski Askeri Yargıtay üyesi emekli hakim Albay Tanju Güvendiren Ankara 1. bölge 1. sıradan aday oldu. Emekli Hakim Güvendiren, Ergenekon davası sanıkları arasındaydı.

    15 Temmuz darbe girişminin ardından çok sayıda kişinin ihraç edilmesine ve tutuklanmasına neden olan ByLock kullanımı gerekçesi ile ilgili hukuki açıklamalar yapan, çok sayıda insanın Mor Beyin uygulaması üzerinden istemi dışında Bylock’a yönlendirildiğini ortaya çıkaran avukat Ali Aktaş, Ankara 2. bölge 2. sıradan aday oldu.

    Saadet Partisi’nin eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak’ın avukat oğlu Muhammet Furkan Kamalak, Ankara 2. Bölge 5. sıradan milletvekili adayı oldu. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Oğuzhan Asiltürk’ün gelini Saadet Partisi İstanbul Kadın Kolları Başkanı Nagehan Gül Asiltürk İstanbul 3. bölge 3. sıradan aday oldu.

    Saadet Partisi’nin listesinde iki gazeteci de yer aldı. Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz Balıkesir 1. sıradan, Fikret Bayram ise Bursa 2. bölge 2. sıradan aday gösterildi.

    İşte, Saadet Partisi'nin il il milletvekili aday listesi:

    ADANA

    Muhammet Çelebi Keyhıdır
    Ahmet Beyaz
    Ayşe Topal
    Süleyman Şenoğul
    İbrahim Şahin
    Mustafa Çekilarız
    Cuma Şahin
    Yasemin Kapukaya
    Selim Bilgen
    Abdullah Kaya
    İbrahim Kara
    Cengiz Kayadan
    Oğuz Güçük
    Abdullah Ümmetoğlu
    Uğur Murat Buğday

    ADIYAMAN

    Haşim Asnuk
    Abdulkadir Gözleyici
    Cemal Kılavuz
    Abuzer Turhan
    Fehim Aydın

    AFYONKARAHİSAR

    Sefa Şenel
    Mustafa Taşkapı
    Hasan Basri Kantar
    Hasan Hüseyin Uğurlu
    Halit Kuş
    Yaşar Karakaya

    AKSARAY

    Levent Serdar Şahin
    Ahmet Bülbül
    Yusuf Kenan Durmuş
    Mustafa Ayhan

    AMASYA

    Mahmut Çakar
    Levent Şenol
    Noğman Yüksel

    ANKARA1. Bölge

    Tanju Güvendiren
    Fatih Beyazıt
    Ahmet Özkök
    Halil Adıgüzel
    İbrahim Sayın
    Faruk Belci
    Hatice Nihal Korkutan
    Halis Bal
    Mehmet İnci
    Emre Aygünoğlu
    Azize Sağlamyaşar
    Mustafa Tosuner
    Dilara Eranıl

    ANKARA 2. Bölge

    İlyas Tongüç
    Ali Aktaş
    Ersan Bilgin
    Mehmet Baloğlu
    Muhammet Furkan Kamalak
    Merve Aydınküçük
    Burhan Kırman
    Burhan Gümrükçü
    Osman Oktay
    Tugay Karabulut
    İlyas Şeker

    ANKARA 3. Bölge

    Fatih Aydın
    Pınar Gökmen
    Mehmet Fethi Öztürk
    Mustafa Aydın

    Muammer Gülap
    Ömer Günaydın
    Müzeyyen Simit
    Yusuf Sunar
    Ahmet Avcı
    İslam Mertoğlu
    Mehmet Enes Şahin

    ANTALYA

    Hasan Burgan
    Adem Sarıcalar
    Mehmet Fatih Tekin
    Mehmet Emin Gözükara
    Zübeyde Güler
    Rukiye Gülşen
    Dönay Uyar
    Seyyit Halil Tunç
    Rumeysa Nur Çeteci
    Servet Yılmaz
    Hamza Karaağaç
    Mustafa Sir
    Ergün Eren
    Süleyman Akıncı
    Semih Serdar Demir
    Sümeyye Güldal

    ARDAHAN
     
    Hakan Çapan
    Mehmet Şimşek

    ARTVİN

    Salih Berber
    Gültekin Soydan

    AYDIN

    Mehmet İhsan Ayaydın
    Ali Söğüt
    Musa Muça
    Özlem Öztürk
    Mehmet Yörük
    Süleyman Ateş
    Fatih Karahan
    Gülten Hançer

    AĞRI

    Mehmet Ziyattin Tokar
     

    BALIKESİR

    Mustafa Yılmaz
    Eyüp Sabri Solmaz
    Seyfettin Çözel
    Ramazan Yıldırım
    Ömer Taşkın
    İbrahim Hıdır
    Ahmet Pınar
    Sinan Başaran
    Salih Oral Övüç

    BARTIN

    Ünal Yurtbay
    Mücahit Abdullah Mekeç

    BATMAN

    Faris Özdemir
    Mustafa Yıldız
    Mehmet Fırat
     

    BAYBURT

    Murat Gürbüz

    BİLECİK

    Seyfettin Tıkız
    Ethem Ersöz

    BİNGÖL

    Suat İşcen
    Muhammed Fatih Tiryaki
    Vural Koşunkartay

    BİTLİS

    Ziya Kalmaci
    Muhammed Mehdi Pertekli

    BOLU

    İsa Sayın
    Veysel Ayeroğlu
    Davut Karahaydar

    BURDUR

    Fatih Tunç
    Ramazan Kayabaş
    Fethi Semiz

    BURSA 1. Bölge

    Gökhan Gerçek
    Burak Çelik
    Elif Sultan Şendöl
    Ali Öncel
    Hamza Gürsel
    Cengiz Arslan
    Doğan Özbüyük
    Göksel Rüstem Karakuzu
    Rabia Imamaj
    Yunus Emre Özbilen

    BURSA 2. BÖLGE

    Mehmet Atmaca
    Fikret Bayram
    Ebrar Gülsüm Aygün
    Hamza Aygün
    Salih Kocatepe
    Karyağdı Berkeli
    Selahattin Afşar
    Rabia Örnek
    Cuma Yıldırak
    Can Tatar

    DENİZLİ

    Ahmet Eryılmaz
    Taner İzgi
    Sevil Aktaş
    Abdullah Özeren
    Halil İbrahim Varol
    Mehmet Ali Sezer
    Mehmed Said Topuz
    Kudret İlhan

    DİYARBAKIR

    Seyyit Haşım Haşimi
    Bülent Kaya
    Fesih Bozan
    Alaaddin Tan
    Hüseyin İhsan Yenice
    Mehmet Öcal
    Abdurrahman Ergin
    Muhammet Muhyettin Kayan

    DÜZCE

    Mustafa Zorlu
    Ahmet Serdar Erdem
    Fatih Mehmet Güner

    EDİRNE

    Ali Erhan Demirkıran
    Ayhan Özkan
    Mansur İriş
    Recai Taşkın

    ELAZIĞ

    İbrahim Hacıbekiroğlu
    Muhammed Nedim Sadak
    Mustafa Emre
    Özkan Ergen
    Abobekir Tanyıldızı

    ERZİNCAN

    Ali Cebeci
    Halil İbrahim Kutlu

    ERZURUM

    Faik Çalık
    Abdullah Polat
    Murat Ozan
    Nizamettin Akçıl
    Ayhan Erkem
    Yusuf Kolikısa

    ESKİŞEHİR

    Fesih Bingöl
    Nazif Ayaz
    Serap Demir
    Muhammet Güney
    Muhammed Ali Köse
    Yasin Yentürk
    Adil Keser

    GAZİANTEP

    Ahmet Faruk Ünsal
    Halil Kılıç
    Şıhmüslüm Bulanık
    Murat Şenel
    Ali Mullaoğlu
    Mustafa Yakut
    Mustafa Öztürk
    Arzu Kartal
    Ahmet Necati Sarı
    Mehmet Hayri Gören
    Zeynel Abidin Darğın
    Adile Gülay İngel
    Mustafa Akar
    Hasan Kocaman

    GİRESUN

    Bekir Demirkaya
    Göksel Güneş
    Hayati Fikri Topkar
    Bekir Tosun

    GÜMÜŞHANE

    Akın Demir
    Celalettin Karakoç

    HAKKARİ

    Abdülvahit Çiftçi
    Yavuz Dalgıç
    Yusuf Keskin
     
    HATAY

    Necmettin Çalışkan
    Mustafa Eğe
    Halil Çelik
    Abdullah Aydın Demir
    Ayşegül Küçük
    Atila Erol
    Yusuf Çiçek
    Ramazan Öksüz
    Fatih Dökmeci
    Mehmet Aydoğan
    Uğur Ural

    ISPARTA

    Cevat Gençay
    Dinçer Demirezen
    İbrahim Ateş
    Hüseyin Eroğlu

    IĞDIR
     
    Ali Güner
    Seyit Zahir Koşik

    İSTANBUL 1. Bölge

    Abdullah Sevim
    Yılmaz Bayat
    Dicle Şit
    Ahmet Türkcan
    Mehmet Ali Özgür
    Pakize Yüzbaşıoğlu
    Mehmet Fatih Akdağoğlu
    Abdulhalim Meşe
    Cem Kaya Karatün
    Alev Sezen
    Adem Boz
    Fehim Hava
    Yusuf Yüksel
    Şeref Kaçmaz
    Resul Kılıç
    Abdülkadir Arslan
    Ahmet Baran
    Aysun Bayraktar
    Recep Karakoç
    Fahrettin Coşkun
    Fesih Taybar
    Mustafa Kocabey
    Turgut Danacı
    Ali Kemal Derin
    Gonca Nur Aslan
    Muhammet Duman
    Muammer Koç
    Halil İbrahim Serbest
    Nafiye Saçı
    Erdoğan Uslu
    Murat Çeker
    Selahattin Aslan
    Hakan Aktaş

    İSTANBUL 2. Bölge

     Birol Aydın
    Samet Sami Temel
    Mustafa Kaya
    Bilal Ay
    Fatma Nevin Gökçe
    Muhammed Emin Topsakal
    Mustafa Yaman
    Bilal Aydın
    Mikail Kabak
    Tuğrul Yalçınkaya
    Zeynep Şule Rıdvanoğlu
    Erol Urhan
    Adem Akbulut
    Özgür Atak
    İlker Çiftçi
    Recep Polat
    Nihat Şadoğlu
    Muhammed Gazi Kılıç
    Yasemin Bilnur Erenci
    Hüseyin Aydoğan
    Mehmet Fatih Akyüzlü
    Mahir Sezgin
    Tülay Vızvız
    Mustafa Uğur Doğan
    Nursena Ulusoy
    Selim Başpınar
    Habibe Erdoğan

    İSTANBUL 3. Bölge

    Altan Tan
    Hasan Bitmez
    Nagehan Gül Asiltürk
    İbrahim Yıldız
    Mesut Özlem
    Ebrar Bezci
    Yaşar Avcı
    Osman Baş
    Yunus Aksoy
    Mesude Dönmez
    Neşet Çevik
    Adnan Hacıabdullahoğlu
    Tuncer Koğa
    Ender Esiner
    Kadir Tokalı
    Caner Bitiş
    Emine Öztürk
    Hasan Kara
    Adnan Şahin
    Ahmet Özseven
    İlknur Gökdemir
    Suat Koçyiğit
    Funda Yalçın Bozkurt
    Muhammed Taha Kılıçoğlu
    Ferit Durbin
    Ömer Koçak
    Bilal Tatar
    Mevlüt İrfan Bahadır
    Feyza Gürbüz
    Muhammed Musab Demirer
    Kenan Karagüzel
    Mustafa Çalkan

    İZMİR 1. Bölge

    Zekeriye Hazırbulan
    Ozan Ganiüsmen
    Turhan Tutumlu
    Mümin Baştürk
    Selçuk Kavuşan
    Suna Canıtez
    Uğur Türker
    Hamza Demir
    İbrahim Demir
    Bekir Çalışkan
    Halil Yalçınkaya
    Kasım Ocak
    Furkan Turgut
    Mehmet Emin Altınbaş

    İZMİR 2. Bölge

    Şerafettin Kılıç
    Ceren Kara
    Vedat Kolukısa
    Mesut Dağ
    Zeki Kaya
    Mehmet Emre Bozaba
    Ali Çakır
    Şahap Bozkurt
    Muhsin Gircude
    Servet Yıldız
    Sümeyye Orhan
    Mahmut Dost
    Erdem Yılmaz
    İsmet Topal

    KAHRAMANMARAŞ

    Ökkeş Narlı
    Vahap Karpınar
    İshak Köroğlu
    Sultan Kamalak
    Cihat Dinler
    Mansur Özcan
    Burak Doluzengin
    Ahmet Zor

    KARABÜK

    Muhsin Çebi
    Mehmet Yüce
    İsmail Kirenli

    KARAMAN

    Orhan Soydan
    Ali Çiftçi
    Melekhan Kavas

    KARS

    Sezgin Yıldız
    Bülent Altun
    Tahir Tahiroğlu

    KASTAMONU

    Bilal Çodur
    Necati Yavuz
    Hulusi Özbek

    KAYSERİ

    Mahmut Arıkan
    Haşim Özçelik
    Ahmet Ulusoy
    Hatice Sümeyye Bozkurt
    İsmail Çelebi
    Baki Coşkun
    İbrahim Bıyıklıoğlu
    Asiye Çakırlı
    Özkan Yürek
    Rabia Çağrıcı

    KIRIKKALE
     
    Faruk Vurgun
    Selami Çakır
    Müin Yıldız
    Salih Mehmet Aydın
    Güner Aydın
    Büşra Savaş

    KIRŞEHİR

    Mustafa Çakır
    Hüseyin Eserer

    KİLİS

    Şerif Karakurt
    Mehmet Salih Özoğuz

    KOCAELİ

    Sinan Ejderoğlu
    Recep Sarıdoğan
    Reyhan Şengün
    Volkan Gemiksiz
    İbrahim Bıyıklı
    Nihat Yıldız
    Sinan Yolcu
    Ömer Faruk Yıldırım
    Sedat Uslu
    Fahrettin Taşkaya
    Fatma Betül Uludağ
    Fatih Karaman
    Latif Gökhan Durtaş

    KONYA

    Mustafa Özkafa
    Hasan Hüseyin Uyar
    Mustafa Derbentli
    Sinan Toprak
    Muhammet Uzun
    Ahmet Büyüktermiyeci
    Yavuz Aydın
    Kenan Özcan
    İsmail Hakkı Bacak
    İsmail Aydilek
    Mahmut Sami Büyükyılmaz
    İsmail Bulut
    Ömer Mücevher
    Sefa Yılmaz
    Kerim Şenel

    KÜTAHYA

    Ömer Faruk Evren
    Fatih Bozan
    Nurullah Güngör
    Hasan Özbal
    Rümeysa Poyraz

    MALATYA

    Mehmet Kaya Asiltürk
    Abuzer Gögüs
    Yunus Savaş
    Mustafa Parlakyıldız
    Muhammet İkbal Yıldız
    Adnan Özdemir

    MANİSA
     
    Mehmet Önal
    Mustafa Arif Aysu
    Zekayi Yılmaz
    Bilal Kişeçok
    Abdullah Yılmaz
    Mehmet Tonbalak
    Olgun Oktay Demircan
    Mustafa Erkan
    Muhammet Fatih Kaya
    Nihat Kocaçakır

    MARDİN

    Mehmet Ali Kılıç
    Mehmet Yıldız
    Suut Cevheroğlu
    Ahmet İletmiş
    Halime Dabakoğlu
    Ömer Çifçi

    MERSİN

    Soner Çontar
    Nurbaki Şahin
    Ayhan Bayram
    Esat Güneş
    Burak Canlı
    Bekir Aydın
    Hasibe Yıldız
    Remzi Yiğitalp
    Gökhan Alagöz
    Mustafa Can
    Arif Şahbaz
    Ayşe Güliz Yenen
    Yusuf Gülmez

    MUĞLA

    Ömer Uludağ
    İlhan Özler
    Furkan Duman
    Muhammed Necip Gencer
    Saliha Güzel
    Musa Ergin
    Sayit Aydın

    MUŞ

    Nazım Çelik
    Mehmet Şah Sabak
    Kemal İndiç
    Hudeyda Bozyel

    NEVŞEHİR

    Mustafa Aydemir
    Abbas Büken
    Muammer Keçe

    NİĞDE

    Ahmet Binici
    Taki Kuzhan
    Nedime Fatma Koçer

    ORDU

    Erkan Temiz
    Muammer Bilgiç
    Ahmet Toklucuoğlu
    Halit Duyar
    Erhan Kaya
    Ahmet Topaloğlu

    OSMANİYE

    İslam Korkmaz
    Mahmut Ustahaliloğlu
    Orhan İlengiz
    Ökkeş Dağlı

    RİZE

    Muhammet Kaçar
    Gülhan Hafızoğlu
    Burak Uzun

    SAKARYA

    Eyüp Yıldırım
    Ali Seyyar
    Şeref Tan
    Ali Fethi Gürler
    Ayşe Güçlü
    Kerim Ali Aksoy
    Furkan Cebeci

    SAMSUN

    İsmail Hakkı Akkiraz
    Mustafa Öcal
    Hasan Öztürk
    İbrahim Gümüşoğlu
    Buşra Genez
    Abdulvahap Bilen
    Muhammet Kuzubaş
    Hüseyin Şimşek
    Şuayıp Sarı

    SİİRT

    Memet Sami Arıkan
    Mehmet Nurullah Işık
    Barış Özcan

    SİNOP

    İslam İnce
    Musa Akman

    SİVAS

    Dursun Coşar
    Mihriban Geldi
    Mehmet Öztürk
    Yahya Nalbant
    Safa Çiğdem

    TEKİRDAĞ

    Arslan Ateş
    Uğur Gürel
    İbrahim İnci
    Halil İbrahim Kart
    Muhammet Özkütükçü
    Muhammed Yaman
    Fatih Toytekin

    TOKAT

    Bilal Metehan Aydın
    Sadi Arhan
    Ayşe Gönan
    İhsan Yiğit
    Ali Küçük

    TRABZON

    Cevat Kurt
    Murat Özcan
    Ümit Çebi
    Furkan Enes Kocagöz
    İbrahim Baş
    Mehmet Uz

    TUNCELİ

    Muhammed Mücahid Ergen

    UŞAK

    Ramazan Yavuz Acar
    Hüseyin Çakmak
    İbrahim Dağgezen

    VAN

    Özay İlhan
    Mehmet Necip Yavuzer
    Mehmet Engin Güngör
    Nevzat Yağar
    Yusuf Özen
    Sıdıka Ebinç
    Mehmet Şirin Cengiz
    Mustafa Terim

    YALOVA

    Mustafa Balta
    Fevzi Aygün
    İsmail Kuzu

    YOZGAT

    Mehmet Demirel
    Ziya Koçak
    Ali Yurt
    İrfan Taşkın

    ZONGULDAK

    Burak Erol
    Gökhan Göktaş
    Mehmet Yaman
    Engin Zeren
    Yavuz Süleyman Küş

    ÇANAKKALE

    Muharrem Hoşgör
    Muhammed Erer
    Fatma Funda Çiftçi
    Ali Algül

    ÇANKIRI

    Yaşar Çeribaş
    Ömer Uzun

    ÇORUM

    Ahmet Bölükbaş
    Faruk Cıdık
    Ahmet Akif Çoban
    Muhammet Ali Karatepe

    ŞANLIURFA

    Mustafa Niyazi Yanmaz
    Hüseyin Dolap
    Rıdvan Söylemez
    İzzet Çiftçi
    Ayşe Eroğlu
    Kasım Karadaş
    Ziya Aydın
    Davut Küçük
    Aziz Şahapoğlu
    Mehmet Şükrü Yıldırım
    Buşra Men
    Şeyhisa Koşdaş
    Mehmet Yaşuk
    İbrahim Kaplan

    ŞIRNAK

    Abdullah Umran Ekinci
    Faik Buğday
    Nizar Özden
    Zeki Begiş (HABER MERKEZİ)

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