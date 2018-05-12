Cumartesi Anneleri: Oğlum ‘Anneler Günün kutlu olsun' diyemedi

Cumartesi Anneleri, kayıpların akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle 685’inci kez Galatasaray Meydanı’nda bir araya geldi.

Cumartesi Anneleri, bir Anneler Günü’ne daha buruk girdi. 685. kez Galatasaray Meydanı’nda buluşan anneler, “Bugün bize yine ‘cennet anaların ayaklarının altında’ diyecekler. Biz artık avutulmak istemiyoruz, taleplerimizi karşılayın, çocuklarımızı bize verin’ dedi.

Gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etmek amacıyla her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen Cumartesi Anneleri, 685. haftada yine Galatasaray Meydanı’nda buluştu. Bu hafta, 1992’de gözaltında kaybedilen Soner Gül ve Hüsamettin Yaman’ın akıbeti sorulurken, eylemin, Anneler Günü’nden bir gün önceye denk gelmesinden dolayı Cumartesi Anneleri, adaletin yakınlarını kaybeden anneler için sağlanması gerektiğini vurguladı.

‘OĞLUM ANNELER GÜNÜ KUTLU OLSUN DİYEMEDİ’

Eylemde ilk olarak Hayrettin Eren’in kız kardeşi İkbal Eren söz aldı. Eren, annesi Elmas Eren’in mesajını iletti. Mesajda, “26 yıl emek verdiğim oğlumu 38 yıldır arıyorum. 38 yıldır Hayretin Eren’e ne oldu diye hesap sordum faillerinden hesap sordum. Şimdi çıkıp cennet anaların ayakları altında diyecekler benim ayağım altında ne olduğu sizi ilgilendirmiyor. Oğlumun akıbetini açıklayın, çocuklarımıza ne yaptınız onları açıklayın” ifadelerine yer verildi. Eren’in ardından Murat Yıldız’ın annesi Hanife Yıldız söz aldı. Yıldız, “Oğlum 23 yıldır ‘Anneler Günün kutlu olsun’ demedi. Şimdi afişlerde ‘Anneler Günü kutlu olsun’ yazıyor. Demek ki bunların buradan haberleri yok ve görmemişler bizi. Yüreklerimizi yakanlar, ciğerimizi yakanlar ‘Anneler Günü kutlu olsun’ demesinler” dedi.

HANGİ ANNELERİN GÜNÜNÜ KUTLAYACAKLAR?

Yıldız’ın ardından gözaltında kaybedilen Fehim Tosun’un eşi Hanım Tosun konuştu. Tosun, “Hangi annelerin gününü kutlayacaklar? Çocukları ve bebekleri ile cezaevine konulan annelerin mi? Cenazesi 7 gün sokakta bekletilen Taybet Anne’nin mi? Kızının cenazesini buzdolabında saklayan annenin mi Anneler Günü’nü kutlayacaklar?” diye sordu. Eylemde söz alan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da “Annelere cehennemi yaşatıyorlar” diyerek annelerin mücadelesini adalet sağlanıncaya kadar sürdüreceklerini söyledi.

‘ADALET DİYEREK İTİRAZ EDİN’

Bu haftaki basın açıklamasını ise Maside Ocak okudu. “Annelerin düşlerini evlatlarının mezarlarına ulaşmak ile sınırlayan bu hukuk dışı insanlık dışı sisteme itiraz ediyoruz.” diyen Ocak, “Bu toprakların bütün evlatlarının özgür, eşit, adil bir biçimde yaşayabilmesi adına vicdan adına, adalet adına, insanlık adına herkes için ‘adalet’ diyerek itiraz edin. Unutmayın yaygın insan hakları ihlallerinin yaşandığı, kötülüğün sıradanlaştığı bir ülkede hiç kimsenin evladının güven içinde yaşaması mümkün değildir. Kötülük görmeme hakkımıza sahip çıkmak insan olarak herkesin görevidir” ifadelerini kullandı.

AYHAN ÇARKIN, GÜL VE YAMAN’IN AKIBETİNİ AÇIKLADI

Ocak daha sonra 1992’de gözaltında kaybedilen Soner Gül ve Hüsamettin Yaman hakkında konuştu. Devletin Gül ve Yaman’ın gözaltına alındığını uzun süre reddettiğini söyleyen Ocak, “19 Aralık 2011 tarihinde Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın, infazlar ve kayıtlarla ilgili itiraflarda bulundu. Çarkın, itiraflarında Hüsamettin Yaman ve Soner Gül’ü gözaltına aldıktan sonra ormanlık bir alanda sorguladıklarını ve infaz ettiklerini açıkladı” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mayıs 2018 15:41

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