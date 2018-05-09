Seçim Günlüğü (9 Mayıs 2018) - İnce, Demirtaş'ı ziyaret etti

PERİNÇEK DE 100 BİN İMZAYI AŞTI

Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, 100 bin imza barajını aşan üçüncü isim oldu.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzada son durum 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için son güne girildi. Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek, sınırı geçti.

İNCE, DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

HALKEVLERİ HDP'Yİ DESTEKLEYECEK

Halkevleri, 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceğini açıkladı. Halkevleri 'HDP barajı geçmeli' vurgusu yaptı.

Halkevleri 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi destekleyecek Halkevleri, 24 Haziran seçimlerinde HDP'yi destekleyeceğini açıkladı. Halkevleri 'HDP barajı geçmeli' vurgusu yaptı.

KARAMOLLAOĞLU: DEMİRTAŞ'IN TUTUKLULUĞU SONA ERMELİ

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Karamollaoğlu "Demirtaş’ın aday olmasına engel yoksa kanunen fikirlerini topluma anlatması için tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerekir. İnşallah biz (ziyarete) gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir. Bunu yapmak hükümet yönünden de toplumda erdem olarak algılanır kanaatindeyim. Bunu da ümitle bekliyorum" dedi. (GAZETE DUVAR)

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLERİN ADRES BEYANI İÇİN SON GÜN 12 MAYIS

Yurt dışında yaşayan seçmen niteliğine sahip Türkiye vatandaşlarından yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayanların, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde oy kullanabilmeleri için en geç 12 Mayıs'a kadar adres beyanında bulunmaları gerekiyor.

Yurt dışındaki seçmenlerin adres beyanı için son gün 12 Mayıs Yurt dışında yaşayan ancak yurt dışı seçmen kütüğüne kaydı bulunmayanların oy kullanabilmesi için 12 Mayıs'a kadar beyanda bulunması gerekiyor.

100 BİN İMZA İÇİN SON GÜN

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde seçmenler tarafından 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için imza verme işlemi bugün sona erecek. İmza verme süresi 9 Mayıs Çarşamba 20.00 itibariyle tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imzada son durum 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı gösterilecek isimler için son güne girildi. Akşener, Karamollaoğlu ve Perinçek, sınırı geçti.

MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYLIK BAŞVURUSU SÜRESİ SONA ERDİ

24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuru süresi sona erdi.

Milletvekilliği aday adaylığı süresi sona erdi 24 Haziran’da yapılacak 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday adaylık başvuru süresi sona erdi.

KÜRTLERİN 24 HAZİRAN TERCİHİ NE?

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç ile seçim ittifaklarının Bölge'ye yansımasını ve Kürt seçmenin eğilimini konuştuk.

SAMER Koordinatörü Genç'e sorduk: Kürtlerin 24 Haziran tercihi ne? Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç ile seçim ittifaklarının Bölge'ye yansımasını ve Kürt seçmenin eğilimini konultuk.

ERDOĞAN'IN 'MÜNAFIK' SÖYLEMİ: DEMEK Kİ TABANINDA KAYNAMA VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'münafık' söylemini Diyarbakır'da Saadet Partisi, Azadi Hareketi ve HÜDAPAR'ın temcileriyle konuştuk.