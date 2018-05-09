AKP'li belediye, İYİ Parti'nin stant açmasına izin vermedi

AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İYİ Parti'nin seçim standı açmasına izin vermedi. Gerekçe olarak ‘oluşabilecek yoğunluk’ gösterildi.

İstanbul'da AKP’li Arnavutköy Belediyesi, İYİ Partinin stant açmasına izin vermedi.

İYİ Parti, belediyeye 4 Mayıs’ta başvurarak, 7-21 Mayıs tarihlerinde ilçedeki Cumhuriyet Meydanı’nda saat 10.00-20.00 arasında stant açmak istediğini bildirdi.

Ancak belediyeden izin çıkmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Baran imzasıyla partiye verilen yanıtta, stant talebinin ‘oluşabilecek yoğunluk’ nedeniyle reddedildiği ifade edildi.

Belediyenin yanıtını, İYİ Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Vural Twitter hesabından paylaştı.

İYİ Parti kurucularından Mehmet Aslan'ın evi kurşunlandı

Dün gece de İYİ Parti kurucular kurulunda yer alan Mehmet Aslan’ın Beykoz’daki evi kurşunlanmıştı.

Seyahatte olan Mehmet Aslan akşamüstü evine geldikten sonra evinin penceresindeki mermi izlerini gördü ve polis çağırdı. Polis olay yeri incelemesi yaparken güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin evin yatak odasını hedef alarak 4-5 el ateş ettikleri tespit edildi. Polis güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi.Saldırıyı güvenlik kameraları görüntüledi.

İYİ Parti'nin seçim standına yönelik saldırıda 2 kişi tutuklandı

İstanbul Bağcılar’da yine pazar gecesi seçim çalışması yapan İYİ Partililere yapılan bıçaklı ve sopalı saldırıda 1'i ağır 9 kişi yaralanmıştı. (HABER MERKEZİ)

İYİ Parti standına saldırı: 1'i ağır 9 yaralı

Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 20:19

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