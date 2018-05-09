Erdoğan-İnce görüşmesi sona erdi

Muharrem İnce ile Tayyip Erdoğan AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

İnce, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte AKP Genel Merkezine gelirken, parti girişinde AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşme 40 dakika sürdü.

'GÜZEL BİR GÖRÜŞME OLDU'

İnce, görüşme sonrası basına yalnızca "Başarılar diledik, sohbet ettik" açıklamasında bulundu. Daha sonra arabasına binerek AK Parti Genel Merkezi'nden ayrıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise "Güzel bir görüşme oldu, ikisi de Rizeliymiş" ifadesini kullandı. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 09 Mayıs 2018 21:56

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